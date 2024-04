Au început înscrierile în proiectul Studii aprofundate pentru elevi defavorizați (SAP-ed), ediția a XIV-a. Proiectul Studii aprofundate pentru elevi defavorizați (SAP-ed) se adresează elevilor defavorizați care intenționează să susțină admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Elevii selectați în proiect vor parcurge un program de pregătire GRATUITĂ timp de 2 ani școlari, în vederea admiterii la studii medicale superioare. În proiect se pot înscrie, în perioada 21 martie – 31 iulie 2024, elevi care în anul școlar 2023-2024 sunt în clasa a X-a și care provin din familii cu un venit maxim de 1000 lei/membru de familie. Înscrierea se face prin depunerea unui dosar care va conține adeverință cu venitul net al părinților, anchetă socială în cazul în care părinții sunt liber profesioniști, adeverință de elev/student pentru frați/surori și adeverință de elev pentru solicitant.

„Proiectul SAP-ed a însemnat pentru viața mea o întorsătură la 180 de grade, în bine. Copil fiind, pe băncile liceului, nu știam încotro să o apuc, nu aveam încredere că aș putea îndrăzni să visez că am vreo șansă să iau admiterea la facultate, nici resursele necesare pentru a face pregătire, darămite să pot trece cu brio prin toți cei 6 ani. Mi-am pus singură o grămadă de piedici sub formă de temeri personale, pe care domnii profesori mi-au dat puterea de a le depăși. Au fost acolo ori de câte ori am avut nevoie și au răspuns „prezent” la mai multe evenimente cheie din parcursul meu, inclusiv pe plan personal. Acesta este de fapt miracolul, că nu m-au luat de mână și m-au lăsat la porțile facultății, ci au rămas alături de mine și dincolo de asta. Le mulțumesc din inimă pentru modelul pe care l-au conturat drept reper pentru mine în cum aș vrea să fiu pentru societate. Exact ca dumnealor: dăruită, empatică, perseverentă, iubitoare față de mine, ca apoi să pot transmite același sentiment față de cei din jur! Vă mulțumesc!” – Ponor Adina-Diana, medic rezident ATI, beneficiar al proiectului SAP-ed. „Proiectul SAP-ed a fost pentru mine șansa vieții. Mi-a oferit poate singura posibilitate de a îmi urma visul și a studia Medicina. Domnii profesori Nedea au reușit, prin această idee dusă la îndeplinire cu mult efort și dedicare, să dăruiască țării zeci de medici pasionați și muncitori. Când sistemul nu te ajută, soluțiile vin din locuri neașteptate, de la oameni încercați la rândul lor de nedreptățile vieții. Proiectul SAPed schimbă destine.” – Gențiana-Maria Biliuță, medic rezident Pneumologie anul IV, beneficiar al proiectului SAP-ed. Colectivul care asigură pregătirea GRATUITĂ a elevilor beneficiari ai proiectului este format din 9 cadre didactice de la licee de prestigiu din Iași, precum Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” și Liceul Teoretic „Miron Costin”.

Proiectul este implementat de profesorii Nița și Mircea Nedea, în parteneriat cu Asociația „Alexandru Ioan Cuza Nr. 20 Iași”, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași. „SAP-ed este un proiect de suflet care marchează o maturitate spirituală a mea. Când atingi o anumită altitudine a spiritualității simți că este necesar să dăruiești semenului tău din plusul tău. Suntem mândri că am reușit prin acest proiect să schimbăm destine, gratuit, să întoarcem copii de la abandon școlar la sălile de curs”.– prof. Mircea Nedea, inițiatorul și coordonatorul proiectului SAP-ed. Proiectul Studii aprofundate pentru elevi defavorizați (SAP-ed) a fost demarat în anul 2011 de profesorii Nița și Mircea Nedea, iar până în prezent a reușit să genereze 100 de absolvenți de studii superioare medicale, dintre care 90 de medici, 2 kinetoterapeuți și 8 asistenți medicali. În total, s-au înscris în proiect 307 elevi, 144 dintre ei au absolvit cursurile proiectului iar 134 au fost admiși cu succes la facultate.

Informații și înscrieri: prof. Mircea Nedea, telefon 0740653212.

