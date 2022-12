Ateneul Naţional din Iaşi: Filme pe care nu trebuie să le ratezi anul acesta

Finalul de an se apropie, însă cinematografia continuă să ne surprindă cu noi filme de calitate. Cinefilii ieşeni se pot bucura în a doua jumătate a lunii decembrie de nu mai puţin de şapte titluri de film.

După 13 ani de aşteptare, va fi lansată cea de-a doua parte a filmului Avatar – Avatar, Calea Apei, o producţie filmată în Noua Zeelandă. Pelicula se concentrează pe fostul puşcaş marin Jake Sully (Sam Worthington), care s-a îndrăgostit de planeta Pandora şi de războinica Na’vi Neytiri (Zoe Saldańa) în primul film. Avatar este filmul cu cele mai mari încasări din istorie, iar producătorii promit un nou succes fabulos.

Tot în premieră rulează şi filmul Omul lui Dumnezeu/Man of God, regizat de Yelena Popovic şi prezentat la numeroase festivaluri. Producţia prezintă patimile Sfântului Nectarie din Eghina, care trebuie să îndure ura vrăjmaşilor lui în timp ce duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu.

Din 28 decembrie 2022, cinefilii sunt aşteptaţi la I Wanna Dance with Somebody, filmul care ne invită să sărbătorim povestea nespusă a unei legende – Whitney Houston – cea mai puternică voce din muzica pop şi R&B din toate timpurile. Filmul îi urmăreşte parcursul de la începutul obscur, la statutul de legendă şi până la moartea sa prematură din 2012.

Drama istorică Reţeaua Jane, unul dintre cele mai luminoase filme de la final de an, o are în centrul atenţiei pe Joy (Elizabeth Banks), o casnică pentru care a doua sarcină ridică probleme grave de sănătate. Totul se complică când acţiunea este plasată la sfârşitul anilor ’60, iar avortul este ilegal pe aproape întreg teritoriul Statelor Unite.

Filmul Conspiraţie la Cairo este propunerea Suediei la Premiile Oscar 2023. O producţie regizată de Tarik Saleh, premiată la Cannes, interzisă în Egipt şi aplaudată în întreaga lume. Producţia se anunţă drept un thriller fascinant într-o lume plină de mistere.

La capitolul filme pentru copii, la final de lună se lansează şi animaţia Cele trei dorinţe ale Cenuşăresei, care prezintă povestea clasică, dar plină de emoţii, cu aventuri călare, arcaşi iscusiţi, o doză de pericol şi un bal la palatul regal. Tot pe cei mici, la cinema, îi aşteaptă o nouă poveste din seria basmelor Shrek – Motanul încălţat: Ultima dorinţă.

Biletele pentru fiecare proiecţie sunt puse în vânzare pe site-ul www.cinemaiasi.ro şi la casieria Ateneului, la preţul de 15 lei, respectiv 20 de lei pentru noul film Avatar.

Filmele pot fi vizionate după următorul program:

16 decembrie 2022

19.00 – Avatar: The Way of Water – Avatar: Calea apei – (regia James Cameron) – PREMIERÄ‚ – 3D/subtitrat – AP 12

17 decembrie 2022

13.30 – Avatar: The Way of Water – Avatar: Calea apei – (regia James Cameron) – 3D/subtitrat – AP 12

18 decembrie 2022

13.30 – Avatar: The Way of Water – Avatar: Calea apei – (regia James Cameron) – 3D/subtitrat – AP 12

20 decembrie 2022

20.30 – Avatar: The Way of Water – Avatar: Calea apei – (regia James Cameron) – 3D/subtitrat – AP 12

28 decembrie 2022

11.00 – Puss in Boots: The Last Wish – Motanul încălţat: Ultima dorinţă – (regia Joel Crawford, Januel Mercado) – 3D/Dublat

14.00 – Call Jane – Reţeaua Jane – (regia Phyllis Nagy) – PREMIERĂ – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

17.00 – Cairo Conspiracy – Conspiraţie la Cairo – (regia Tarik Saleh) – PREMIERĂ – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

19.30 – I Wanna Dance with Somebody – (regia Kasi Lemmons) – PREMIERĂ – AP 12

29 decembrie 2022

11.00 – Cele trei dorinţe ale Cenuşăresei – (regia Cecilie A. Mosli) – PREMIERĂ – AG

13.30 – Avatar: The Way of Water – Avatar: Calea apei – (regia James Cameron) – 3D/subtitrat – AP 12

17.00 – Omul lui Dumnezeu – Man of God – (Yelena Popovic) – PREMIERĂ – AG

19.30 – I Wanna Dance with Somebody – (regia Kasi Lemmons) – AP 12

30 decembrie 2022

11.00 – Puss in Boots: The Last Wish – Motanul încălţat: Ultima dorinţă – (regia Joel Crawford, Januel Mercado) – 3D/Dublat

13.00 – I Wanna Dance with Somebody – (regia Kasi Lemmons) – AP 12

16.00 – Cairo Conspiracy – Conspiraţie la Cairo – (regia Tarik Saleh) – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

18.30 – Omul lui Dumnezeu – Man of God – (Yelena Popovic) – AG

Preţ bilet normal: 15 lei

Preţ bilet film 3D: 15 lei (ochelarii incluşi)

Preţ film 3D Avatar: 20 lei (ochelarii incluşi) (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)