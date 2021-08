Astăzi se va încheia cea de-a 12-a ediţie a Serilor Filmului Românesc – Programul zilei

UPDATE – Astăzi se va încheia cea de-a 12-a ediţie a Serilor Filmului Românesc, ediţie dedicată, anul acesta actorului şi regizorului Ion Caramitru.

Diseară, de la ora 19,00, în Piaţa Unirii din Iaşi, va avea loc Gala de închidere, cu un spectacol declarație de drag… de film, cu Adrian Păduraru.

În acest cadru va fi şi un moment In Memoriam Ion Dichiseanu, căruia i se va decerna, post-mortem, Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate.

Pe parcursul zilei sunt anunţate multe evenimente în cadrul festivalului, între care, la ora 16,00, la Cinema Ateneu, proiecţia filmului „Printre coline verzi”, dedicată actorului Ion Dichiseanu, cu prilejul împlinirii a 50 de la lansare.

Tot sub genericul In Memoriam, Casa de Cultură Mihai Ursachi va găzdui, de la ora 20,00, proiecţia specială a filmului „Patima”, dedicată memoriei actriţei Draga Olteanu.

PROGRAMUL EVENIMENTELOR

(Radio Iași)

UPDATE, 15 august – Actorul Horaţiu Mălăele a susţinut sâmbătă seara un spectacol pe scena Teatrului Naţional ‘Vasile Alecsandri’ din Iaşi, la finalul căruia a primit Premiul Special din partea organizatorilor Festivalului Serile Filmului Românesc.

Evenimentul s-a dorit a fi o reuniune între invitaţii speciali ai ediţiilor XI şi XII, între actorul Horaţiu Mălăele, cel care a primit Premiul Special al SFR 2020, şi prietenul său, actorul şi regizorul Ion Caramitru, care a primit Premiul Special 2021, Nici unul nici altul nu au reuşit să ajungă la Iaşi în momentul decernării premiului din motive medicale.

‘Horaţiu Mălăele a venit în sfârşit la Iaşi, la Festivalul Serile Filmului Românesc. Din păcate anul trecut nu a reuşit să ajungă deoarece cu doar trei zile înainte de eveniment a aflat că este pozitiv la COVID-19. Anul acesta am reuşit să îl aducem şi să îi oferim trofeul de anul trecut. Ne-am bucurat tare mult pentru că a suplinit şi absenţa domnului Caramitru, care nu se simte foarte bine. A fost o seară de excepţie, cu poezie, muzică, artă, cultură, dar şi lucruri despre filme. Trofeul este făcut manual de un artist plastic din Iaşi. E făcut cu mare drag pentru invitatul nostru’, a spus Andrei Giurgia, organizatorul SFR.

Vorbele de duh, versurile alese şi umor fin ale lui Horaţiu Mălăele au fost acompaniate de violoncelistul Adrian Naidin.

‘Mă bucur că ne-am întâlnit aici. Am să vin ori de câte ori mă veţi chema. Îmi pare rău că lipseşte acest actor excepţional. Este un om tare deosebit. Îi urăm să fie bine. Probabil că va veni la anul să-şi ridice premiul. Vă doresc ca în continuarea vieţii dumneavoastră pe cât posibil să respectaţi şapte principii fundamentale: să râdeţi – hahaha, hihihi, pentru că râsul e muzica sufletului; să vă jucaţi, că ăsta e secretul tinereţii; să citiţi, că e fântâna înţelepciunii; să gândiţi, că este izvorul puterii; să fiţi buni oameni buni, dacă sunteţi buni să fiţi şi mai buni; să fiţi calmi. Asta e cheia succesului. Şi să iubiţi, să iubiţi, să iubiţi’, a spus Horaţiu Mălăele în discursul său.

Spectacolul a fost urmat de lansarea cărţii ‘Tehomir’, dedicată mamei sale şi unde Horaţiu Mălăele a interpretat un alt rol, cel al unui scriitor priceput. AGERPRES

UPDATE, 14 august – Continuă, la Iași, Serile Filmului Românesc.

Nume importante de actori și regizori care au marcat evoluția filmului românesc sunt aduse în atenția publicului. La Ateneul Naţional din Iaşi sunt organizate două expoziţii dedicate actorilor Amza Pellea şi Draga Olteanu Matei.

Actrița Oana Pellea a vorbit despre faptul că memoria celor care reprezintă valori nu este omagiată așa cum s-ar cuveni:

Alex Aciobăniței, Radio Iași: „S-a făcut totul pentru a păstra memoria lui Amza ca bun național?” Oana Pellea: ”Nu. Răspunsul e foarte scurt. Nu, nu s-a făcut aproape nimic, dacă mă întrebați. Ani de zile după ce tata a plecat, vă recunosc cu rușine și cu durere că eu dădeam telefoane la televiziuni sau la ziare și rugam să facă câte un material pentru că venea ziua lui sau ziua plecării lui și așa mai departe, comemorări. Ani de zile. După aceea, există în București o steluță Amza Pellea în fața magazinului Cocor și s-a pus acolo când a împlinit 80 de ani. Vă recunosc că eu am făcut cerere împreună cu primarul de la Băilești, la Primărie, să fie și el inclus. Ne lăudăm cu mari valori pe care le-am avut în țara asta, dar nu facem absolut nimic pentru memoria lor. Dacă dați un tur de exemplu, în Cimitirul Belu, să vă duceți la morminte de Maria Tănase, care nu mai au moștenitori, să vedeți în ce hal sunt acele morminte, asta e una, dar, așa suntem noi. Adică, e frumos să ne lăudăm cu valorile noastre, dar până la a face ceva pentru memoria lor, mai e foarte mult.”

Interviul integral cu actrița Oana Pellea, relizat de Alex Aciobăniței, va fi difuzat în emisiunea SPECTACOLUL ARTEI de miercuri 18 august 2021.

A consemnat Alex Aciobăniței.

UPDATE – Regizorul Nicolae Mărgineanu, prezent la Iași, s-a declarat optimist în ceea ce privește viitorul acestui domeniu în țara noastră:

Alex Aciobăniței, Radio Iași: „Cum credeți că va arăta viitorul filmului românesc?” Nicolae Mărgineanu: „Sunt foarte optimist. Văd că apar tineri cu forțe extraordinare care fac filme foarte bune. Apar în fiecare an doi, trei. Sunt convins că filmul românesc va fi pe mâini bune.” Alex Aciobăniței, Radio Iași: „Astăzi, cinematografia românească are limitele ei, are șansele ei. Dacă v-ar cere cineva să o caracterizați în câteva cuvinte, ce ați spune? Nicolae Mărgineanu: „Cred că e o cinematografie plină de speranță. De vise a fost întotdeauna plină, fără îndoială. Speranța asta are temei în tinerii cineaști.”

Interviul realizat de Alex Aciobăniței cu regizorul de film Nicolae Mărgineanu va fi difuzat în emisiunea SPECTACOLUL ARTEI de miercuri 25 august 2021.

A consemnat Alex Aciobăniței.

UPDATE, 14 august – Actriţa Rodica Mandache a primit Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate artistică din partea organizatorilor Festivalului Serilor Filmului Românesc, în cadrul unei gale special organizate în Piaţa Unirii, cu această ocazie fiindu-i conferit şi titlul de ‘Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi’.

Vineri, în cea de-a treia zi a Festivalului Serile Filmului Românesc, actriţei Rodica Mandache i-a fost oferit unul dintre cele trei Premii de Excelenţă acordate în timpul acestei ediţii de organizatorul evenimentului.

‘Unul dintre Premiile de Excelenţă de anul acesta ajunge la doamna Rodica Mandache, o actriţă cu o carieră extraordinară. Constatam în anii trecuţi că puţină lume ştie că este din Iaşi. Merită această Gală, acest Premiu de Excelenţă şi acest premiu al municipalităţii’, a spus Andrei Giurgia, organizatorul Festivalului Serile Filmului Românesc, eveniment ajuns la a XII-a ediţie.

Actriţa a încântat publicul venit în Piaţa Unirii din Iaşi special pentru această gală cu recitalul ‘Doamna fără nimeni’.

Cel care i-a înmânat actriţei Rodica Mandache titlul de ‘Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi’ a fost primarul Mihai Chirica.

‘Am ascultat aproape cu pioşenie câteva definiţii care mă vor urmări mult timp în viaţă: ce este omul, ce este iubirea, ce este dragostea, ura, moartea, actorul, teatrul? Ce suntem noi? Suntem nişte oameni şi probabil că unii vom mai rămâne. Surpriza e legată de faptul că la propunerea asociaţiei pe care o conduce Andrei Giurgia şi Consiliul Local Iaşi am luat decizia să vă decernăm titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului nostru. E o onoare pentru mine, ca primar, pentru noi, ca ieşeni, să facem acest gest atât de important pentru noi, pentru că încununează destinul unui actor ieşean care a reuşit să ne facă cinste pe toate scenele unde a jucat în numele oraşului, să-l aducă acolo şi să amintească din când în când că s-a născut la Iaşi. Poate că spiritul pe care Iaşiul îl lasă în sufletul fiecăruia dintre noi a avut şi o contribuţie pentru cariera dumneavoastră de actriţă, de artist’, a afirmat Mihai Chirica în momentul decernării titlului.

Marea actriţă a scenei şi cinematografiei româneşti a fost impresionată de gestul consilierilor locali de a-i conferi acest titlu.

‘Sigur că trebuie să mulţumesc şi nu ştiu cum, pentru că mai bine vorbesc cu vorbele altuia, cu texte învăţate. Sunt în oraşul meu, oraşul pe care îl iubesc, de câte ori vin aici am 17 ani, pentru că la 17 ani am plecat, dar mă regăsesc aici de fiecare dată. Mi-l aduc aminte când era plin de copaci, de tei, când mirosea teribil în tot oraşul, era cel mai verde oraş din ţară şi aşa o să fie. Aşa o să-l faceţi din nou. E un oraş care a dat atât de mulţi actori, atât de mulţi artişti. Acum am să mă laud că sunt ‘Cetăţean de Onoare’ şi din când în când am să vă sun’, a declarat Rodica Mandache.

Un al doilea ‘Premiu de Excelenţă pentru întreaga carieră’ al aceste ediţii a Serilor Filmului Românesc va ajunge la regizorul Dan Piţa. Acesta ar fi trebuit să fie prezent vineri seara la Casa de Cultură ‘Mihail Uraschi’ din Iaşi, la proiecţia filmului ‘Mai presus de orice’, însă nu a mai ajuns din motive de sănătate.

Filmul este un documentar din 1980 despre cutremurul din 1977, regia fiind semnată de Nicolae Mărgineanu şi Dan Piţa.

‘Acordăm un alt Premiu de Excelenţă regizorului Dan Piţa. Aşa ştim şi aşa considerăm noi că trebuie să apreciem valorile. Domnul Dan Piţa, în ultimul moment, din diferite motive de sănătate, nu a mai putut ajunge la Iaşi, dar va fi alături de noi prin legătură telefonică directă. S-a bucurat când a auzit că unul dintre premii va ajunge la domnia sa, prin intermediul domnului Mărgineanu’, a spus Andrei Giurgia.

Cel de-al treilea Premiu de Excelenţă al festivalului îi va fi decernat post-mortem actorului Ion Dichiseanu, în cadrul unei gale care va fi organizată duminică seara. La eveniment este aşteptată să participe fiica acestuia, Ioana Dichiseanu. AGERPRES

UPDATE, 13 august – A doua zi de festival SFR a adus, la Iaşi, filme în premieră, invitaţi speciali şi momente-omagiu pentru marii actori ai României. Pentru prima dată la SFR ne-am bucurat să-i avem alături de noi pe Oana Pellea, Radu Muntean şi pe E.S. Paul McGarry, Ambasadorul Irlandei în România.

Tot pentru prima prima dată în acest an, în cadrul SFR, au avut loc şi Interviurile Dimineţile Serile Filmului Românesc, cu actriţa Maria Ploae şi regizorul Nicolae Mărgineanu, unde am discutat despre filmul Ştefan Luchian, gala de deschidere şi cinematografia românească.

Ziua de joi, 12 august, a fost marcată printr-o gală specială, CineMemoriam, dedicată marilor actori care ne-au părăsit, dar care rămân nemuritori prin viaţa de pe scenă şi de pe marele ecran, prin emoţiile transmise cu fiecare apariţie.

‘Eu sunt foarte emoţionată. Soţul meu era un om normal, îşi iubea meseria mai presus de orice, o respecta, muncea foarte mult, adică, pentru el, meseria era muncă’, a transmis Gabriela Dinică.

‘Acest actor cu o combustie extraordinară, care a parcurs cu uşurinţă drumul de la dramă la comedie, era, de fapt, un om extrem de timid şi un om extrem de tandru. Domnul Dinică era un argint viu’, a susţinut şi Laurenţiu Damian, prezent la Gala CineMemoriam.

‘Am fost şi la câteva filme împreună, ,,îi mai duceam şi paporniţa. Totul era la milimetru, era o gospodină ieşită din comun. Draga era foarte energică, dânsul era foarte blând. Draga era atât de îndrăgostită în preajma domnului Matei. Îi era frică de anumite fenomene: i se părea că o deoache lumea. Un om deosebit, de o rigoare. Tot ce făcea era bine studiat, lucrat’, a spus Ileana Popovici, despre Draga Olteanu Matei.

‘Pe Stela Popescu nu poţi şi n-ai cum să o uiţi vreodată. Cine o cunoaşte pe Stela poate să spună un lucru: ce om special. Este omul care nu şi-a bârfit niciodată colegii. Era plină de viaţa. Era de un optimism debordant’, a declarat Oana Georgescu.

Alexandru Arşinel spune prin Oana Georgescu că nu este o zi în care să nu se gândească la ea. ‘Sunt un om împlinit pentru ca am foarte multe amintiri minunate pe care i le datorez Stelei’.

‘Vă mulţumesc foarte mult stimată audienţă că vă aflaţi aici, le mulţumesc organizatorilor că mi-au oferit această oportunitate să-l comemorăm. De când tatăl meu a plecat dintre noi, eu nu am reuşit să mă uit la poze cu el. Eu cu tatăl meu am avut o relaţie deosebită. Pentru mine a fost totul, era stâlpul familiei, eu l-am urcat pe un piedestal. Era un om bun şi blând şi ar fi sărit în ajutorul oricui. Am avut plăcerea să joc cu el şi pe platoul de filmare’, a declarat Gloria Găitan, prezentă la eveniment.

Imediat după Gala CineMemoriam, la Ateneul Naţional din Iaşi, publicul cinefil a participat la spectacolul de teatru ‘Mă tot duc…’ cu Oana Pellea şi Mihai Gruia Sandu, jucat cu casa închisă.

La Casa de Cultură ‘Mihai Ursachi’ din Iaşi, am urmărit Adam&Paul, film din Retrospectiva Ion Caramitru. Filmul, unul dintre preferatele invitatului special, a rulat pentru prima dată în România, chiar în prezenţa E.S. Paul McGarry, Ambasadorul Irlandei în România.

‘Dacă vă întrebaţi cum de a primit Ion Caramitru rolul din filmul Adam&Paul, acesta se află la un turneu în Dublin, producătorii l-au plăcut extrem de tare, l-au văzut mai apoi la barul din apropierea teatrului, l-au abordat şi i-au oferit acest rol pe care l-a făcut cu mare plăcere şi cu foarte mult umor’, a recunoscut Irina-Margareta Nistor, Ambasador SFR.

‘Acest film umanizează momentele în care te simţi cel mai jos în viaţă şi încearcă să le îndulcească puţin. Este mult umor negru, dar în esenţă este un film irlandez. Cred că sunt puţine locuri în lume unde poţi găsi un umor atât de negru, mai ales ca cel pe care îl poţi găsi în Irlanda. Din punctul meu de vedere este un film extrem de important, dar ca să promovez Irlanda nu ştiu dacă aş alege un film ca Adam&Paul. Pentru orice societate este important să-şi recunoască neajunsurile, să ştie cand a greşit, să îşi recunoască greşelile şi să încerce să le repare.’

În Piaţa Unirii, am urmărit, în premieră, Întregalde, regizat de Radu Muntean. Proiecţia a fost sold out la ora începerii, iar cinefilii s-au putut bucura la final şi de o proiecţie specială 3 mm cu Simona Halep.

La Amfiteatrul Palas, cinefilii au participat la proiecţii scurte, printre cele mai premiate şi aşteptate la Iaşi, în prezenţa actriţei Ileana Popovici şi a regizorului Michael Cuptor.

‘Rondul de noapte’ s-a putut viziona, în premieră, la Casa de Cultură ‘Mihai Ursachi’ din Iaşi.

‘Iosif Demian a avut o producţie absolut remarcabilă şi anume, O lacrimă de fată despre care s-a vorbit foarte mult, pentru că era şi un film foarte curajos, după acest film a ales să plece în Australia, unde este de zeci de ani şi unde predă Cinematografie. Exact aici, la dumneavoastră la Iaşi, s-a vorbit pentru prima dată despre filmul din seara aceasta. Eram într-o zi pe o terasă, la prânz şi a început el să spună cam ce film şi-ar dori să facă, s-a arătat interesată Anca Puiu, una dintre producătoare, împreună cu fiicele sale, care este co-producătoare. Fără îndoială că Demian şi-ar fi dorit să fie aici, dar, din păcate, în Australia, până la întâi ianuarie nu intră şi nu iese nimeni’, a declarat Irina-Margareta Nistor, prezentă la proiecţia filmului.

Serile Filmului Românesc continuă şi astăzi cu un moment-omagiu: Amza Pellea 90. Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte – proiecţie specială în prezenţa Oanei Pellea. De asemenea, printre invitaţii momentului se numără şi Ileana Popovici, Ioana Pavelescu şi Cristian Şofron.

Tot astăzi, urmărim pe marele ecran filmele Holy Father, Întunecare, Berliner, Otto barbarul, docu-drama Mai presus de orice şi scurtmetraje româneşti. Printre momentele speciale de astăzi, amintim: Seara de reclame româneşti de la Coffice, Pogrom 80 eveniment care are loc la Fosta Chestură din Iaşi şi CinExcelenţa cu Rodica Mandache.

Organizat de: ARTIS

Iniţiat de: Asociaţia Studenţilor Jurnalişti

Proiect cultural finanţat de: Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Iaşi, Ateneul Naţional din Iaşi

Asigurător oficial: Groupama

Cu sprijinul: Consiliului Judeţean Iaşi, Dacin Sara, Centrului Naţional al Cinematografiei

Parteneri oficiali: Cinema Ateneu, Palas Mall Iaşi

Partener de ospitalitate: Unirea Hotel & SPA

Răsfăţat de: Dulcinella

Vinul oficial: Gramma

Igienizat de: Casa Lebăda

Partener media oficial: Europa FM

Promovat în reţeaua: Wink public multimedia

Maşina oficială: Ford ATI Motors Holding

Sponsori: Apa cinefililor: Zizin, Leomi Chocolate, Tiki Bistro, Cafeneaua Piaţa Unirii, Cheffa, Acaju, Glazurai, Cuptorul Moldovencei, Vitamin Aqua, Fabrica de print, Louis Purple, Papucei

Parteneri: Institutul Cultural Român, Universitatea ‘Petre Andrei’ din Iaşi, Universitatea Naţională de Arte ‘George Enescu’ din Iaşi, Uniunea Cineaştilor din România, Casa de Cultură ‘Mihai Ursachi’, Liceul Varlaam, Bistro la noi, Restaurant Panoramic, Coffice, Gadal Tea, Oprem, Mihaela Iacob, Edith Val, Opera Naţională Română din Iaşi, Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi, Şcoala Populară de Arte ‘Titel Popovici’, Iaşi Airport, Cărtureşti, TV5 Monde, Culture Ireland, Irish Film Institute, Ambasada Irlandei în România, Polirom, Aurelian Ion, Klipa, Invitaţii florale, Silver Service, Vivienne

Parteneri Media: AGERPRES, Radio România Iaşi, Radio România Cultural, TVR Iaşi, MovieNews, Suplimentul de cultură, Ziarul de Iaşi, Viva Fm, Evenimentul, TVR Moldova, Cinemaraton, Radio Hit, Munteanu, InOras, Apollonia TV, Zile şi nopţi, Iaşi TV Life

UPDATE, 12 august – Ambasadorul Irlandei în România, Paul McGarry s-a aflat în cursul zilei de joi la Iaşi, prilej cu care s-a întâlnit cu organizatorii Festivalului Serile Filmului Românesc, aflat la cea de-a XII-a ediţie, cu criticul de film Irina Margareta Nistor şi cu reprezentanţii Universităţii ‘Petre Andrei din Iaşi’.

Prima vizită a ambasadorului Irlandei în Iaşi este prilejuită de desfăşurarea celei de a XII-a ediţii a Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR), în cadrul căruia joi seara va fi proiectat pentru prima oară în România filmul ‘Adam & Paul’, în regia lui Lenny Abrahamson.

‘Este prima dată când în România va fi proiectat filmul. A fost făcut în 2004, când economia irlandeză începuse să îşi revină. E un film interesant. Este viaţa a doi drogaţi care ating nivelul cel mai de jos din viaţa lor. Filmul încearcă de fapt să dea o notă mai umană a ceea ce înseamnă drogaţii şi perspectiva pe care trebuie să o avem faţă de ei, adică îi arată pe oameni când le e mai rău şi din perioada cea mai îngrozitoare din viaţa lor. Pe de altă parte umanizează relaţia asta, ne face să ne ataşăm de personaje. Nu e un film deprimant. Se vede foarte bine modul în care Ion Caramitru i-a înţeles pe irlandezi. Este o scenă extraordinară. Personajele vor rămâne în mintea spectatorului pentru foarte multă vreme. Ne ajută să înţelegem o lume pe care de obicei o ignorăm’, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, ambasadorul Irlandei în România, Paul McGarry.

Criticul de film şi ambasador al SFR, Irina Margareta Nistor, a menţionat în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă că actorul Ion Caramitru a ţinut foarte mult ca în cadrul acestei ediţii care îi este dedicată să fie prezentată şi această peliculă.

‘Domnul Caramitru a ţinut foarte mult la filmul acesta şi la rolul pe care îl joacă acolo. M-am bucurat că Excelenţa Sa ne-a ajutat să facem rost de el. Erau deja câţiva ani de atunci. Filmul nu a fost prezentat în România, dar voia neapărat să vadă toată lumea ce rol a jucat, care nu e de foarte mare întindere, dar care e cu totul surprinzător. În general în Irlanda filmele lor seamănă foarte mult cu ale noastre din foarte multe puncte de vedere. Pe de altă parte, sunt mulţi actori români care au jucat acolo. Încercăm să facem o legătură între o lume şi alta. E păcat să nu ne vedem actorii noştri când joacă în străinătate’, a declarat Irina Margareta Nistor.

La rândul său, organizatorul Festivalului Serile Filmului Românesc, Andrei Giurgia, a subliniat importanţa transferului cultural.

‘Iată că într-un festival românesc aducem filme din alte ţări iar filmul pe care o să-l vedem în această seară nu îl dăm doar aşa pentru că se întâmplă. Faptul că domnul Caramitru are un rol acolo a fost foarte apreciat de critica din Irlanda’, a spus Andrei Giurgia.

‘Ne bucurăm că în aceste condiţii de pandemie festivalul merge mai departe. În România festivalurile se termină la a treia ediţie. Iată că acest festival nu se termină la a treia ediţie, chiar în condiţiile în care uneori oaspeţii nu au reuşit să ajungă din motive obiective. Ca instituţie, de ani de zile am fost alături de acest festival şi cu siguranţă vom merge mai departe pentru că fiecare succes al festivalului este un succes al Iaşiului’, a declarat Sorin Bocancea, rectorul Universităţii ‘Petre Andrei’ din Iaşi, cea mai mare universitate particulară din zona de nord-est a României.

În cadrul conferinţei de presă, din partea Universităţii ‘Petre Andrei’ din Iaşi, au fost înmânate diplome de onoare ambasadorului Irlandei în România, Paul McGarry, şi actorului Ion Caramitru, căruia îi este dedicată ediţia din acest an a SFR.

‘Este un moment marcant pentru noi pentru că avem astăzi un ambasador în vizită la UPA din Iaşi. Sperăm că vom stabili relaţii academice şi culturale iar peste 10 ani îl aşteptăm pe domnul ambasador să îi înmânăm diploma de excelenţă Doctor Honoris Causa’, a declarat prof.univ.dr. Doru Tompea, preşedintele Consiliului de Administraţie din cadrul UPA din Iaşi.

Preşedintele Senatului UPA din Iaşi, conf.univ.dr. Anca Tompea, a evocat prietenia de peste 40 de ani cu Ion Caramitru, încă de pe vremea studenţiei, şi a mulţumit organizatorului SFR, Andrei Giurgia, pentru iniţiativa sa.

‘Îl cunoaştem pe domnul Caramitru de când eram studenţi, de când funcţiona UASCR. Îmi face o deosebită onoare să fiu purtătoarea de cuvânt al Senatului UPA din Iaşi, în calitate de preşedinte, şi să îi înmânez printr-un reprezentant această diplomă cu gândul că va avea mai multă sănătate, că va veni din nou la Iaşi, că ne va încânta cu prezenţa lui pe scena Teatrului Naţional din Iaşi. Senatul UPA din Iaşi îşi exprimă mulţumirea şi faţă de Andrei Giurgia, care a făcut posibil acest festival. Încă de la început a venit în această instituţie şi a propus conducerii UPA din Iaşi proiectul său, care acum a ajuns la o mare amploare. Mulţumim pentru tot ceea ce face pentru Iaşi, pentru faptul că reuşeşte să adune în Iaşi atâtea personalităţi, şi nu puţine, de o valoare absolut uimitoare. Sunt fan teatru, fan film, fan tot ceea ce înseamnă actorii şi artiştii noştri care ne reprezintă în lume, cu atât mai mult cu cât avem actori care joacă şi în străinătate, chiar şi cei tineri’, a declarat Anca Tompea.

Cea de-a XII-a ediţie a Festivalului Serile Filmului Românesc, dedicată actorului Ion Caramitru, aduce la Iaşi, în perioada 11-15 august, o serie de filme româneşti de colecţie, cele mai noi apariţii cinematografice româneşti şi numeroşi actori, regizori şi scenarişti români care vor răspunde la întrebările publicului după proiecţii.

UPDATE, 12 august 2021 – Sold out pentru Gala Ștefan Luchian și filmul Babardeală cu bucluc sau porno balamuc – Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR) a deschis marele ecran de la Iaşi cu o conferinţă de presă – dialog cu invitaţii SFR 12, autorităţile locale, partenerii & prietenii festivalului.

Anul acesta, organizatorii au conturat peste 50 de evenimente speciale, în jurul a peste 50 de personalităţi marcante din cinematografia românească.

‘Organizaţi unul din cele mai frumoase evenimente pe timp de vară la care putem participa în municipiul nostru. Reprezintă, din punctul meu de vedere, o poveste de dragoste, nu vorbim despre asfinţitul filmului, nici măcar, o şcoală a memoriei faţă de actorii trecuţi sau prezenţi spre asfinţitul carierei lor. Cred că este un motiv de răsărit pentru filmul românesc. E o datorie pe care o avem faţă de şcoala cinematografică românească, faţă de actori, în general, faţă de institutele superioare de actorie pe care România le-a avut şi le are, le cultivă, inclusiv la Iaşi şi o datorie faţă de cultura românească’, a declarat primarul Iaşului, Mihai Chirica.

‘Îi felicit pe organizatori fiindcă au reuşit să aducă, din nou, în faţa publicului din capitala Moldovei, personalităţi marcante din lumea filmului românesc şi pentru că le vor oferi cinefililor de toate vârstele cinci zile de încântare în faţa marelui ecran, precum şi întâlniri de suflet cu artiştii îndrăgiţi. Serile Filmului Românesc reprezintă unul dintre brandurile populare pe care le are Iaşul. Iubesc filmul românesc şi sunt convins ca şi generaţia şi mai tânăra decât mine ar trebui să preţuiască şi să aprecieze talentul şi mai ales rodul muncii dumneavoastră’, a declarat Costel Alexe, Preşedintele Consiliul Judeţean.

Anul acesta, Consiliul Judeţean şi instituţiile din subordine, Aeroportul din Iaşi, Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi şi Şcoala de Arte Iaşi susţin evenimentele SFR.

Prezentă la Iaşi, pentru proiecţia filmului Ştefan Luchian şi lansarea cărţii ‘Maria Ploae – Viaţa pe scene’ (Claudiu Târziu), actriţa Maria Ploae a declarat că locurile de aici, din Iaşi, îi sunt dragi ‘asemenea oamenilor’, fiind onorată pentru invitaţia în capitala Moldovei. ‘Filmul ‘Ştefan Luchian’ a venit ca o recompensă pentru mine. Sunt bucuroasă şi fericită pentru că suntem împreună’.

Filmul de deschidere, de la Ateneul Naţional din Iaşi, Babardeală cu bucluc sau porno balamuc a fost sold out la ora începerii proiecţiei. Ursul de aur a fost prezentat la Iaşi de actriţa Katia Pascariu.

Full house în Piaţa Unirii

Gala de deschidere a adus primele nume de pe covorul roşu la proiecţia specială Ştefan Luchian: 40 de ani de la lansare, o producţie din 1981, care poartă semnătura regizorului Nicolae Mărgineanu, în care Ion Caramitru interpretează rolul său de suflet.

La proiecţie au participat actriţa Maria Ploae, ambasadoarea SFR, Irina-Margareta Nistor, şi regizorul Nicolae Mărgineanu care au discutat despre filmările de acum 40 de ani. Alături de aceştia au fost şi autorităţile locale şi partenerii SFR care au transmis un gând ieşenilor.

În cadrul Galei au avut loc şi două lansări de carte: ‘Luchian. Ochii, sufletul, mâna’ (Veronica D. Niculescu), prezentată de Cristina Hermeziu şi ‘Maria Ploae – Viaţa pe scene’ (Claudiu Târziu), prezentată de actriţa Maria Ploae. Din păcate, marele absent al festivalului este invitatul special, Ion Caramitru. La SFR 12, toate filmele, toate momentele şi toate emoţiile vor fi adunate într-un sigur gând: ………….‚ – şi ……., care-i vor transmite la Bucureşti cât de iubit şi cât de aşteptat este la Iaşi. ‘Domnul Caramitru, din păcate, nu vreau să cred că suntem năpăstuiţi de soartă, nu va putea face deplasarea la Iaşi. () Este internat la spital în acest moment, la Bucureşti. () E în revenire, e în investigaţii medicale. () Îi pare foarte rău de ceea ce se întâmplă. Toată lumea este optimistă şi bucuroasă pentru că nu este ceva grav. Festivalul merge mai departe. Suntem alături de domnul Caramitru. Cu siguranţă, dacă va putea va intra în legătură directă cu noi în perioada următoare. Vom face în fiecare seară acest lucru pentru a vă transmite gândurile lui bune. Pentru noi, ca organizatori, este complicat să munceşti un an de zile în jurul unui personaj şi, la un moment dat, să se întâmple ce s-a întâmplat, dar mă bucur că domnul Caramitru este bine’, a declarat directorul SFR, Andrei Giurgia.

Această prezentare necesită JavaScript.

UPDATE – Actorul Ion Caramitru nu va reuşi să ajungă la Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR) din motive medicale, fiind internat în spital, a informat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, Andrei Giurgia, preşedintele ARTIS, organizatorul evenimentului cultural.

Ion Caramitru ar fi trebuit să fie prezent în această seară la Iaşi, unde, de la ora 20.00, în Piaţa Unirii are loc deschiderea oficială a ediţiei a XII-a SFR care îi este dedicată.

La Gala de deschidere a SFR va fi proiectat, în aer liber, filmul ‘Ştefan Luchian’, o producţie din 1981 care poartă semnătura regizorului Nicolae Mărgineanu, în care Ion Caramitru interpretează un rol magistral.

Vor fi prezenţi actriţa Maria Ploae, ambasadoarea SFR, criticul de film Irina-Margareta Nistor şi regizorul Nicolae Mărgineanu. Filmul împlineşte anul acesta 40 de ani de la lansare.

‘Domnul Caramitru, din păcate, nu vreau să cred că suntem năpăstuiţi de soartă, nu va putea face deplasarea la Iaşi. (…) Este internat la spital în acest moment, la Bucureşti. (…) E în revenire, e în investigaţii medicale. (…) Îi pare foarte rău de ceea ce se întâmplă. El va fi internat în următoarele patru zile. Nu va putea face o deplasare la Iaşi. Toată lumea este optimistă şi bucuroasă pentru că nu este ceva grav. Nu e COVID-19 şi nu sunt alte probleme. Festivalul merge mai departe. Suntem alături de domnul Caramitru. Cu siguranţă, dacă va putea va intra în legătură directă cu noi în perioada următoare. Vom face în fiecare seară acest lucru pentru a vă transmite gândurile lui bune. Pentru noi ca organizatori este complicat să munceşti un an de zile în jurul unui personaj şi la un moment dat să se întâmple ce s-a întâmplat, dar mă bucur că domnul Caramitru este bine’, a declarat Andrei Giurgia.

Potrivit sursei citate, în cadrul ediţiei din acest an a festivalului va fi prezent actorul Horaţiu Mălăele, cel căruia în 2020 i-a fost dedicată cea de-a XI-a ediţie a SFR. În perioada în care a fost organizat evenimentul Mălăele nu a fost prezent deoarece fusese confirmat pozitiv cu COVID-19.

‘Anul acesta, pentru că anul trecut nu a reuşit să vină la noi pentru că noul coronavirus a făcut multe probleme, domnul Horaţiu Mălăele vine la Iaşi. Vine cu o surpriză, va susţine şi un spectacol la Teatrul Naţional’, a anunţat Giurgia. (AGERPRES)

UPDATE – Cea de-a XII-a ediţie a festivalului Serile Filmului Românesc, organizată de ARTIS și dedicată actorului şi regizorului Ion Caramitru, va avea deschiderea oficială, la ora 20,00, în Piaţa Unirii din Iaşi.



Cu acest prilej, cinefilii vor putea participa, în aer liber, la proiecţia filmului ‘Ştefan Luchian’, regizat de Nicolae Mărgineanu, unde Ion Caramitru interpretează rolul principal.

În cadrul conferinței de presă care a avut loc la prânz la Hotelul Unirea, actorul Dorel Vișan a vorbit despre misiunea artistului și despre însemnătatea actului artistic:

Actrița Maria Ploae a rememorat perioada în care a filmat la Iași, în 1989, pentru lungmetrajul “Un bulgăre de humă”, povestea prieteniei dintre Ion Creangă și Mihai Eminescu:

A consemnat Alex Aciobăniței.

De astăzi până duminică, la Iaşi, se desfăşoară cea de-a 12-a ediţie a festivalului Serile Filmului Românesc dedicată actorului şi regizorului Ion Caramitru.

Deschiderea oficială va avea loc diseară de la ora 20,00, în Piaţa Unirii.

Cu acest prilej, cinefilii vor putea participa, în aer liber, la proiecţia filmului ‘Ştefan Luchian’, regizat de Nicolae Mărgineanu, unde Ion Caramitru interpretează un rol magistral. Pelicula împlineşte anul acesta 40 de ani de la lansare.

Alături de invitatul special vor fi prezenţi: actriţa Maria Ploae, ambasadoarea SFR, Irina-Margareta Nistor şi regizorul Nicolae Mărgineanu.

Peste 50 de evenimente sunt programate în aceste zile în 10 locaţii din oraş, unde vor rula filme-capodoperă, producţii în premieră, documentare şi scurtmetraje.

Şi, pentru prima dată, ediţia din acest an a festivalului aduce spectacole de teatru şi evenimente In Memoriam, după cum am aflat de la Andrei Giurgia, directorul festivalului Serile Filmului Românesc, invitat la matinalul Bună dimineaţa de la Radio Iaşi:

Aproape 60 de invitaţi vor veni la Iaşi în aceste zile de festival – între aceştia, actriţa Oana Pelea, pe care o putem urmări într-un spectacol care se joacă de 25 de ani, cu casa închisă.

Din nou, Andrei Giurgia, directorul festivalului Serile Filmului Românesc:

(Radio Iaşi)