Astăzi are loc examenul de admitere la Medicină

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași vor susține testul grilă 1.738 de candidați.

La două specializări se mai înregistrează concurență de peste doi candidați pe un loc – la Medicină Generală și, respectiv, Medicină Dentară.

Ca și în anii precedenți, la Farmacie doar jumătate din locuri sunt acoperite, iar Bioingineria rămâne constantă în preferințele tinerilor.

În acest an, UMF Iași a suplimentat cu 100 locurile la „fără taxă”.

Detaliază redactorul nostru, Constantin Mihai: Față de anii precedenți, constatăm practic o diminuare consistentă a concurenței la toate specializările. Excepție face Farmacia, unde deja concurența este pe ansamblu, 0,13, acum un an era 0,31. La asistent medicină generală și în acest an concurență de sub un candidat pe un loc. La medicină concurența totală scade de la 2,34 la 2,25, la medicină dentară scade de la 2,20 la 1,90, pentru prima dată sub doi concurenți pe un loc, iar la Bio-Inginerie scade de la 1,37 la 1,20. Conducerea Universității de Medicină” Grigore T. Popa” din Iași susține că în acest an s-au obținut 100 de locuri în plus la fără taxă și de aici scăderea concurenței. Sunt cinci specializări unde admiterea se de pe bază de concurs de dosare, fără test grilă. La aceste specializări, începând de luni se afișează rezultatele. Dacă ne raportăm doar la locurile bugetate, în ordine descrescătoare, avem concurențele Nutriție 12,4 pe un loc bugetat, Tehnică dentară 10,5 Balneo-Kinetoterapie 6,8, Cosmetică medicală 6,4 și Asistent profilaxie stomatologică 2,3 pe un loc bugetat.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)