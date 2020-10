Asociația Little People organizează Turneul Caritabil de FIFA 20

An de an, la începutul lunii octombrie, Asociația Little People România celebra ,,Ziua Galbenă” aducând împreună comunități din întreaga țară, în jurul standurilor galbene, în semn de solidaritate față de toți cei care trec prin experiența grea a luptei împotriva cancerului. Galben este culoarea celor care cred în puterea victoriei asupra cancerului, este culoarea curajului.

În timp ce în contextul actual al acestui an nu putem încuraja întâlnirile fizice, dorim să marcăm această lună prin intermediul a două acțiuni.

Ca primă acțiune, dedicăm această lună specială sănătății mintale (10 octombrie este Ziua Mondială a Sănătății Mintale) și introducem o nouă manieră de a oferi sprijin emoțional copiilor care suferă de cancer: un serviciu digital sigur, care nu îi expune la amenințarea adusă de pandemie. Un Chatbot și un serviciu de chat personalizat.

Prin intermediul Facebook Messenger și folosind funcții automatizate, Leul Curajos, îndrăgitul personaj și eroul copiilor bolnavi de cancer, este disponibil 24/7 pentru a răspunde la întrebări, oferi confort și sprijin emoțional. Pe lângă aceasta, Leul transmite, de asemenea, în mod proactiv activități terapeutice și educaționale, la aceeași oră în fiecare zi, la fel cum obișnuiau să facă voluntarii Little People zilnic în spitale, înainte de pandemia cu Coronavirus – lucru ce pare acum desprins din alte timpuri.

Ca a doua acțiune, unde invităm publicul larg să se alăture cauzei noastre: anunțăm organizarea primului eveniment caritabil de FIFA 2020, pe data de 3 octombrie, ora 14.00, care se va desfășura exclusiv online cu scopul de a strânge fonduri pentru continuarea activității de sprijin psiho-emoțional pe care îl oferim gratuit celor 2000 de copiii și tineri afectați de cancer din România.

Mai multe detalii despre înscrierea la eveniment se pot găsi aici: https://tinyurl.com/y6euorx3

Pe tot parcursul lunii octombrie, Asociația Little People România va întreprinde o serie de demersuri care să aducă în atenția opiniei publice provocările complexe ale pacienților oncologici și importanța sănătații mintale în lupta cu boala.

Asociația Little People România s-a născut din inițiativa fondatorilor Katie și Shajjad Rizvi, în Cluj-Napoca, din dorința de a oferi fiecărui copil și adolescent bolnav de cancer sprijinul de care are nevoie. Este prima organizație care oferă servicii și acces la tehnologii cu impact semnificativ în viețile copiilor afectați de cancer din România, fiind recunoscută și apreciată pentru standardizarea la nivel național a serviciilor de sprijin psihosocial pentru copiii bolnavi de cancer; înființarea unicii rețele naționale de suport pentru supraviețuitorii de cancer, Comunitatea Temerarii; integrarea tehnologiei digitale în spitale, pentru a fi la îndemâna pacienților în procesul de educație și suport emoțional.

Mai multe detalii pe http://www.thelittlepeople.ro sau la https://www.facebook.com/LittlePeopleRomania/

