Lansarea celei de-a 14-a ediții a festivalului Serile Filmului Românesc a reunit în Capitala Moldovei invitați din lumea cinematografiei (regizori, actori și artiști), alături de autorități, parteneri, sponsori și iubitori ai filmului românesc.

Ediția de anul acesta este dedicată actriței Tora Vasilescu, fiind prima apariţie feminină în calitate de invitat special al festivalului.

Ziua de 9 august 2023 a fost marcată cu o conferință de presă, proiecții de film și un concert inedit cu artista Corina Chiriac.

În cadrul conferinței de lansare, la care au luat parte primii invitați ajunși la Iași, au fost prezentate cele mai importante evenimente ale ediției. Evenimentul a avut loc în prezența invitaților: Tora Vasilescu, Irina-Margareta Nistor, Corina Chiriac, Mihai Chirica, Andrei Apreotesei, Sorin Bocancea, Ileana Popovici, Tania Popa, Ion Sapdaru, Laurențiu Damian, Vlad Ivanov, Ioana Natalia Corban și Virgiliu Mărgineanu.

Andrei Giurgia, director SFR:

„O ediție pe care o plănuim de aproape un an de zile, împreună cu ai mei colegi din Asociația Artis și cărora le mulțumesc de la început, pentru că, fără ei, nimic din ce o să vedeți pe parcursul acestor cinci zile nu s-ar fi putut realiza, în orașul nostru drag, pe care noi îl iubim și tot ceea ce facem, vă spun de la început, o facem cu simț de răspundere și cu un respect aparte, pe care vrem să-l oferim artiștilor, noi iubim artiștii și sunt convins că acest lucru se simte, când invitații SFR vin la noi și ne spun că nu ne-am schimbat și că le place de noi și că trebuie să mai vină la noi”.

Mihai Chirica, Primarul Muncipiului Iași:

„A fost oportunitate pentru mine să intru în lumea artistică, poate cea mai glorioasă a României, atunci când oamenii cu care ne mândrim și pe care i-am pus cu plăcere pe bannerele și afișele din Iași, au prezentat tinerei generații ce înseamnă cinematografia românească, cât de important este să o promovăm și cât de valoroasă este istoria culturală a întregii națiuni. S-a petrecut la Iași, se petrece în continuare și vreau să se întâmple și în anii care urmează, să ne redescoperim valorile cu care am copilărit unii dintre noi sau cu care s-au întâlnit cei mai tineri dintre noi. (…). Am avut ocazia să ne vedem în această sală, dar și în alte săli cu mari vedete ale filmului românesc. Unele dintre ele mai sunt și astăzi printre noi, alții din nefericire au reușit să se prezinte pentru ultima dată pe scenele de la Iași, dar viața a mers înainte și am redescoperit noi și noi talente care s-au alăturat acestui festival de film pe care îl promovăm și îl deschidem astăzi”.

Tora Vasilescu, invitat special SFR 14:

„Am să spun «Oh my gosh, câtă lume!», cu subtitrare în română «Dumnezeule, câtă lume!». ĂsTora le place filmul, am înțeles! (…) De fapt, eu mă simt rușinoasă când primesc laude”.

Artista Corina Chiriac:

„Eu mă bucur că mai există oameni care au entuziasmul de a organiza ceva pentru cultura românească. Noi suntem niște reprezentanți, dar în fond este vorba despre pachetul mare al culturii românești, care nu trebuie să fie lăsat uitării”.

Andrei Apreotesei, manager Ateneul Național din Iași:

„E un festival al bucuriei, e un festival al artiștilor, e un festival al actorilor, e un festival al bunei dispoziții și atunci cred că noi, cei din latura cumva administrativă, nu ne găsim locul decât acolo, în spatele ecranului, acolo, în spatele biroului sau alte lucruri pe care e absolut normal să le facem.

De departe toată această nebunie frumoasă și eveniment de care sunt foarte atașat e doar și în primul rând vina lui Andrei și spun „vina” pentru că de multe ori am fost așa, pe marginea prăpastiei amândoi, dar am trecut cu bine. De multe ori ne-am întrebat dacă-l mai facem și de fiecare dată de undeva de acolo ne-a venit răspunsul că da”.

Sorin Bocancea, rector al Universității „Petre Andrei” din Iași

„Ne bucurăm că ați ajuns la ediția a 14-a, pentru că în România proiectele ajung greu la o asemenea vârstă. După a treia ediție, de regulă, se cam încheie și devin istorie, dar uite că SFR-ul a contrazis acest prost obicei al locului, de a omorî un obicei după primii doi-trei ani. Universitatea noastră nu are în componență nici facultate de film, nici de teatru, dar uite că compensează aceasta lipsă din componența sa prin parteneriatul cu SFR și un proiect pe care l-am început cu domnul Ion Sapdaru, o trupă de teatru studențesc”.

Programul primei zile a inclus și vernisajul expozițiilor de fotografie din cadrul festivalului:

● „Tora” – Hotel Unirea Iași, expoziție dedicată Torei Vasilescu

● „Ion Popescu Gopo 100” – Galeria Veche a Ateneului Național din Iași, expoziție cu ocazia Centenarului Gopo

● „TeoGeneză” – Galeria Regală de Artă a Ateneului Național din Iași, expoziție dedicată actorului Teodor Corban

● „TeoGeneză” – Palas Mall, zona Cărturești, expoziție dedicată actorului Teodor Corban

Ziua a continuat cu prima proiecție de film din cadrul festivalului. Comedia „Taximetriști”, în regia lui Bogdan Theodor Olteanu, a rulat pe marele ecran de la Cinema Ateneu.

Piața Unirii din Iași, punctul 0 al Iașului, a adunat peste 1000 de spectatori. Într-un moment de celebrare a filmului românesc și a artei în general, artista Corina Chiriac a urcat pe scena din Piața Unirii din Iași, marcând deschiderea oficială a celei de-a 14-a ediții a festivalului Serile Filmului Românesc.

Evenimentul a fost marcat și de prezenta autorităților și reprezentanților instituțiilor publice: Raluca Turcan (Ministrul Culturii), Mihai Chirica (Primarul Municipiului Iași) și Andrei Apreotesei (manager Ateneul Național din Iași) și Roxana Călinescu (Institutul Cultural Român).

Î

n continuare, într-un dialog cu criticul de film Irina-Margareta Nistor, actrița Tora Vasilescu a rememorat momente din viața de actor și a făcut mărturisiri din timpul filmărilor. Deschiderea festivalului a adus pe marele ecran filmul „Cursa” (regia Mircea Daneliuc), filmul de debut al Torei Vasilescu, despre care actrița spune: „Eram studentă și eu am debutat. Finalul filmului ne-a adus bucuria unui premiu de interpretare, eram studentă la Arte, dar, mai mult, m-a găsit la premiere în rochie de mireasă: m-am căsătorit cu regizorul, care e ieșean și, într-un fel, m-am înrudit cu Iașul”.

Raluca Turcan, Ministrul Culturii:

„Remarcabil mi se pare faptul că v-ați gândit la două teme semnificative: geniul feminin, distincția feminină într-o lume marcată de multă atențiune și poate învrăjbire socială și în același timp cooperarea cu artiștii și instituțiile culturale din Republica Moldova. O inspirație pentru care aveți o dată un plus, un merit deosebit. Dragi organizatori, vă îndemn să admirăm distincția și eleganța doamnelor care vor fi celebrate în acest festival, să urmărim proiecțiile și să oferim aplauze noastre organizatorilor, lui Andrei Giurgia și Asociației Artis, mult succes și la cât mai multe ediții”.

Artista Corina Chiriac:

„Mi-ați făcut o surpriză emoțională. M-am revăzut la 25 de ani. M-am reascultat cântând la 25 de ani și mai ales am revăzut câteva imagini cu oameni dragi care nu mai sunt printre noi. Să nu devenim nostalgici complet în această seară! Vă mulțumesc și mă bucur că am venit”.

Irina-Margareta Nistor, ambasador SFR:

„Mi-a plăcut foarte tare ideea și tot așa, faptul că începem cu „Cursa”. Cred că festivalul în sine este o cursă, pentru că tot alergăm dintr-o parte într-alta. Slavă Domnului că există mai multe locuri unde se pot face proiecții, dar noi nu reușim să ne clonăm, ca să putem să le vedem chiar pe toate. Să nu uitați că în hol la Unirea există o superbă expoziție de fotografie, pe care puteți să o descoperiți și să o priviți atent pe Tora de la începuturile ei și în toate filmele care ne-au fost dragi și care ne sunt dragi în continuare”.

Tot în cadrul deschiderii a fost lansată și campania „Artiști ieșeni pentru Cinemaul Copiilor”, inițiată de Asociația Artis. SFR 14 aduce o noutate în viața comunității și cheamă publicul cinefil să se apropie de festival, implicându-se pentru o cauză pe termen lung, care va prinde viață și se va desfășura pe tot parcursul anului.

Prin „Artiști ieșeni pentru Cinemaul Copiilor”, în fiecare an, în cadrul SFR, un artist ieșean va dona un număr de lucrări din colecția proprie pentru strângerea fondurilor necesare aducerii copiilor de la sate la cinema pe tot parcursul anului. La ediția de anul acesta, artista Andreea Pricop a expus câteva opere la Hotel Unirea din Iași. Cei interesați de artă vor avea ocazia să achiziționeze lucrări unice, iar întregul venit obținut din vânzarea acestora va fi destinat proiectului „Artiști ieșeni pentru Cinemaul Copiilor”