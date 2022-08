(AUDIO) APM Iași – informare calitate aer

Informare privind evoluţia nivelului concentraţiilor la indicatorul PM10 măsurat in staţiile de monitorizare din cadrul reţelei automate de către APM Iaşi incepând cu data de 23.08.2022

Pe baza monitorizării calitaţii aerului de către APM Iaşi, menţionăm că şi astăzi,24.08.2022, incepând cu ora 8.00, concentraţiile măsurate automat pentru indicatorul PM10 in staţiile IS 2 Cantemir, IS4 Aroneanu şi IS5 Tomeşti continuă să crească.

Astfel, după valorile mari inregistrate pe data de 23.08.2022 la indicatorul PM 10 măsurat automat in cele 3 staţii incepând cu ora 11.00 (cu maxime orare de 4-8 ori mai mari decât valoarea medie zilnică permisă), la ora 4.00 am a zilei de 24.08.2022 aceste valorile scăzuseră in jurul valorii de 50 micrograme /mc, ca apoi să inceapă din nou să crescă, aşa cum se poate vedea din graficul de mai jos.

Valorile crescute pot fi puse pe seama unei situaţii naturale, dată de circulaţia atmosferică in curs, situaţie ce ar putea confirmată ulterior, conform atribuţiilor, de către ANM.



Astăzi, 24.08.2022, APM Iaşi s-au prelevat filtrele aferentei datei de 23.08.2022 Iaşi, in vederea determinării gravimetrice – metoda de referinţă. La o primă evalure a acestora se confirmă pentru PM10 valori medii zilnice duble faţă de valoarea limită zilnică admisă pentru protecţia sănătăţii populaţiei in staţiile IS 2 şi IS 4, şi de cca 4 ori mai mare in IS 5 Tomeşti.



Pentru ceilalti indicatori, valorile inregistrate n-au fost semnificativ mai mari fată de cele inregistrate in zilele anterioare.



Toți cei interesați pot urmări în timp real calitatea aerului prin pagina web www.calitateaer.ro. Aici se pot vizualiza informații actualizate orar, aflate în curs de validare și certificare.



De asemenea, buletinul zilnic de informare privind calitatea aerului este publicat a doua zi pe pagina noastră web și pe pagina de facebook. https://www.facebook.com/apmiasi , http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer .



Toate depășirile valorilor limită zilnice pentru protecția sănătății umane, confirmate gravimetric, înregistrate de APM Iaşi sunt notificate, conform procedurilor, autorităților implicate în realizarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării: Consiliul Judeţean, Instituția Prefectului, Garda Naţională de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, primării.

Într-o intervenție pentru Radio Iași, profesorul Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a vorbit despre intensificarea valurilor de poluare în a doua jumătate a lunii august.

El a detaliat și fenomenul identificat încă de ieri care s-a resimțit îndeosebi la nivelul municipiului Iași:

Silviu Gurlui: Un fenomen de formare a unei pături de ceață aproape de sol, ceață alcătuită din vapor de apă, gaze, respectiv de compuși chimici și poluanți, respectiv particule de praf. A fost o masă de praf care a venit din partea de est a Europei și a măturat Botoșani, să spunem așa, Iașiul, Bacău și partea de mai jos, Vaslui și așa mai departe. Am simțit cu toții un disconfort major, o parte dintre noi au resimțit acele simptome ale unor alergii. De dimineață, resimțim o atmosferă ceva mai calmă în Iași. Mă aștept ca mai departe, valorile de poluare înțelegând fie particule mari, fie particule mai mici, fie alți compuși chimici, să mai crească, depinzând, sigur, de surse de poluare cunoscute în Iași și de condițiile meteorologice.

(Radio Iași & Comunicat de presă APM Iași/FOTO Radio Iași)