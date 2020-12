ANM: Cod galben de ceaţă în Moldova, până la ora 14:00

UPDATE – Mare parte a județelor din Moldova se află sub atenționare cod galben de ceață până la ora 14:00.

Fenomene avertizate: local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Zone vizate:

– Județul Bacău: zona joasă;

– Județul Botoşani;

– Județul Galaţi;

– Județul Neamţ: zona joasă;

– Județul Vrancea: zona joasă;

– Județul Iaşi;

– Județul Vaslui;

Interval de valabiliate: 31/12/2020 10:00 31/12/2020 14:00

UPDATE – Până la ora 10, județele Bacău, Galați, Vrancea și Vaslui se află sub atenționare cod galben de ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri, izolat sub 50.

UPDATE – Fenomene avertizate: local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Zone vizate:

– Județul Bacău: Podu Turcului, Răchitoasa,

Stănișești, Horgești, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești,

Parincea, Ungureni, Plopana, Dealu Morii, Găiceana,

Huruiești, Negri, Traian, Lipova, Filipeni, Vultureni,

Odobești, Colonești, Dămienești, Roșiori, Secuieni,

Oncești, Izvoru Berheciului;

– Județul Botoşani: Ungureni, Hudești, Ștefănești,

Coțușca, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Răchiți,

Avrămeni, George Enescu, Gorbănești, Manoleasa,

Păltiniș, Vlăsinești, Mileanca, Dângeni, Stăuceni,

Roma, Unțeni, Știubieni, Darabani, Drăgușeni,

Durnești, Nicșeni, Dobârceni, Corlăteni, Mihălășeni,

Cordăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni,

Concești, Mitoc, Dimăcheni, Adășeni;

– Județul Galaţi: Tecuci, Liești, Matca, Cudalbi,

Corod, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea,

Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor

Vladimirescu, Piscu, Ivești, Drăgușeni, Nicorești,

Fundeni, Gohor, Grivița, Valea Mărului, Nămoloasa,

Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești,

Cerțești, Costache Negri, Bălăbănești, Poiana,

Movileni;

– Județul Neamţ: Doljești, Ion Creangă, Sagna,

Icușești, Oniceni, Valea Ursului, Bozieni, Stănița,

Boghicea, Pâncești, Bira, Poienari;

– Județul Vrancea: Mărășești, Vulturu, Suraia,

Măicănești, Vânători, Garoafa, Ploscuțeni,

Tănăsoaia, Biliești, Corbița, Boghești, Nănești;

– Județul Iaşi: Țibănești, Țibana, Dagâța, Strunga,

Ion Neculce, Sinești, Butea, Mogoșești-Siret, Popești,

Lungani, Oțeleni, Brăești, Rachițeni, Tansa,

Alexandru I. Cuza, Heleșteni, Ipatele, Mădârjac;

– Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Zorleni, Banca,

Puiești, Vinderei, Ivănești, Dragomirești, Zăpodeni,

Lipovăț, Băcești, Roșiești, Dumești, Iana, Muntenii

de Jos, Voinești, Muntenii de Sus, Tutova, Perieni,

Laza, Hoceni, Todirești, Pungești, Albești, Grivița,

Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești,

Oșești, Pogana, Oltenești, Ivești, Pușcași,

Gherghești, Negrești, Delești, Deleni, Băcani,

Gârceni, Cozmești, Vulturești, Coroiești, Viișoara,

Rafaila, Bogdana, Fruntișeni, Pochidia, Pogonești,

Bălteni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița,

Ciocani;

Interval de valabiliate: 31/12/2020 06:20 31/12/2020 08:00

Fenomene avertizate: local ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Zone vizate:

– Județul Bacău: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut,

Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Cleja, Faraoani,

Gârleni, Luizi-Călugăra, Căiuți, Corbasca, Nicolae

Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni,

Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Pâncești,

Urechești, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova,

Gioseni, Parava, Hemeiuș, Coțofănești, Gura Văii,

Negri, Tătărăști, Buciumi, Strugari, Prăjești, Tamași,

Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata;

– Județul Suceava: Forăști, Drăgușeni;

– Județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Răucești,

Cordun, Horia, Gherăești, Trifești, Ion Creangă,

Icușești, Botești, Țibucani, Urecheni, Timișești,

Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Dulcești,

Moldoveni, Tupilați, Făurei, Ruginoasa, Văleni,

Drăgănești;

– Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești,

Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești,

Homocea, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea,

Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești,

Garoafa, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Jariștea,

Movilița, Străoane, Ciorăști, Câmpuri, Dumbrăveni,

Pufești, Mera, Milcovul, Răcoasa, Gologanu,

Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Gura Caliței,

Poiana Cristei, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca,

Reghiu, Urechești, Răstoaca, Chiojdeni, Paltin,

Slobozia Ciorăști, Andreiașu de Jos, Bălești, Broșteni,

Bordești, Valea Sării, Obrejița;

– Județul Iaşi: Miroslovești, Moțca, Cristești,

Mogoșești-Siret, Mircești, Ciohorăni;

Interval de valabiliate: 31/12/2020 05:00 31/12/2020 08:00

(Claudia Ciornilă, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)