Angajator din Vrancea, la Bursa locurilor de muncă: Lucrăm cu străinii, pentru că românii nu mai doresc

Aproape 500 de oferte pentru locuri de muncă au fost disponibile, vineri, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Vrancea, dar numărul participanţilor a fost de aproape cinci ori mai mic.

În aceste condiţii, din ce în ce mai mulţi agenţi economici se orientează către forţă de muncă din afara comunităţii europene, în special din Sri Lanka, Pakistan sau India.

‘Este foarte greu să găsim angajaţi. Nu se mai fac calificări, dar nici persoane dornice să se califice nu prea mai sunt, pentru că s-ar putea califica şi la locul de muncă. Din dorinţa de a atrage personal, noi oferim, pe lângă salariul atractiv, tichete de masă, asigurare privată, iar dacă nu sunt din Focşani, li se asigură şi spaţiu de cazare, gratuit. Am căutat inclusiv în alte judeţe, dar nu am găsit personal. Din acest motiv, am fost nevoiţi să aducem muncitori din spaţiu extracomunitar, din India sau Sri Lanka, şi recrutăm în continuare. Am avut 12 angajaţi extracomunitari, dar încercăm în continuare să aducem muncitori din străinătate. Societatea noastră are nevoie de circa 200 de persoane, avem doar 70. Din cauza pandemiei, contractele au mai scăzut, dar tot avem nevoie de foarte mulţi angajaţi, pe care aici nu îi găsim, astfel că încercăm să găsim soluţii în afară. Lucrăm cu străinii, pentru că românii nu doresc. Astăzi, o singură persoană, în vârstă de 43 de ani, a fost interesată de un loc de muncă, ca inginer TCM. Nu a mai lucrat în domeniu, dar i-am fixat un interviu săptămâna viitoare şi sperăm să fim colegi’, a declarat, pentru AGERPRES, Florina Alexandroiu, din cadrul Departamentului de Resurse Umane al unei societăţi din Focşani, care activează în domeniul producţiei industriale a prelucrării metalelor.

La AJOFM Vrancea, în ultimul an, peste 100 de agenţi economici au solicitat adeverinţe pentru a putea angaja forţă de muncă non-UE.

‘Sunt foarte mulţi agenţi economici care angajează forţă de muncă non-UE. La noi solicită nişte adeverinţe cu care se duc mai apoi la Inspectoratul General pentru Imigrări. În acest an, peste 100 de angajatori au solicitat astfel de adeverinţe. În anii trecuţi, angajau foarte mulţi din Republica Moldova. Acum majoritatea celor care vin sunt din Vietnam, Pakistan, Sri Lanka sau India’, a precizat purtătorul de cuvânt al AJOFM Vrancea, Daniela Brihoianu.

Potrivit reprezentanţilor AJOFM Vrancea, peste 220 de agenţi economici din judeţ au pus la dispoziţia tinerilor absolvenţi – şi nu doar pentru ei – 492 de locuri de muncă, majoritatea în domeniul confecţiilor, serviciilor, auto sau construcţii. Numai 107 absolvenţi au fost interesaţi de această ofertă, dintre aceştia 81 fiind selectaţi în vederea încadrării.

Din cauza ofertei de muncă nu foarte bogate din Vrancea, mulţi absolvenţi de liceu preferă să îşi continue studiile şi mai puţin se orientează către cursuri de calificare în vederea găsirii imediate a unui loc de muncă.

‘Oferta de locuri de muncă nu este foarte bogată în Vrancea şi, în general, oferta locurilor de muncă în judeţul nostru nu se adresează persoanelor cu studii superioare. La 30.09.2022, avem înregistraţi 500 de noi absolvenţi de liceu, din care 128 sunt indemnizaţi. Dar majoritatea absolvenţilor nu rămân aici, având în vedere că oferta locurilor de muncă nu este pe măsura studiilor sau conform dorinţelor acestora. Mulţi se îndreaptă către centrele universitare din ţară, pentru a-şi continua studiile, mai puţini către cursuri de calificare, chiar dacă noi le organizăm gratuit. În 2021, AJOFM Vrancea a organizat 13 cursuri, pentru frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, contabil, operator validare date, inspector resurse umane. Cursurile sunt organizate în funcţie de cerinţele din piaţă’, a arătat Daniela Brihoianu.

În 2021, s-au angajat prin AJOFM 158 de absolvenţi de liceu, şcoală profesională sau postliceală şi 27 cu studii superioare. Majoritatea şi-au găsit locuri de muncă în construcţii, servicii sau confecţii.

Absolvenţii sunt interesaţi şi de locurile de muncă în străinătate, oferite prin compartimentul EURES al AJOFM, dar, în ultimul an, nicio persoană din Vrancea nu a fost angajată, principala barieră fiind cea lingvistică.

‘Mulţi tineri vin şi la compartimentul EURES şi se interesează de locuri de muncă în Europa. Sunt angajatori care ofertează locuri de muncă special pentru România. Dar trebuie să cunoască o limbă străină, să depună un CV şi o scrisoare de intenţie în limba străină şi să treacă de un interviu într-o limbă străină. Iar limba străină este de obicei o barieră. În ultimii ani, niciun vrâncean nu a plecat prin EURES să lucreze în străinătate. De la începutul anului în curs, am avut circa 200 de persoane care s-au adresat compartimentului EURES, au fost informaţi, vreo zece persoane au şi aplicat, dar nu au fost selectaţi. În anii din urmă, foarte mulţi plecau în Spania, la cules de căpşuni, dar condiţiile s-au înăsprit, şi în ceea ce priveşte condiţiile de cazare şi norma de muncă. Este adevărat că din Vrancea pleacă foarte multe persoane în străinătate, prin anunţuri găsite pe internet sau cunoştinţe. Dacă vin la noi să ne întrebe, noi îi informăm în legătură cu pericolele pe care le-ar putea întâlni. Au fost situaţii în care firmele de recrutare le-au cerut bani, după care au dispărut. Îi sfătuim să se intereseze de firmele respective înainte să încheie orice fel de contract cu aceştia’, a spus Daniela Brihoianu.

O ofertă inedită la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi o reprezintă cea venită din partea Ministerului Apărării Naţionale, care caută soldaţi gradaţi profesionişti pentru Garnizoana Focşani.

‘Noi am venit astăzi, aici, cu 118 locuri de soldat gradat profesionist în activitate. Oferta noastră e valabilă în cadrul unui program pilot de recrutare şi selecţie. Înscrierile au început pe 26 septembrie şi se termină pe 24 octombrie. Grupul nostru ţintă îl reprezintă persoanele între 18 şi 45 de ani, cu minim 10 clase absolvite. Mai sunt şi alte criterii speciale, în funcţie de opţiunile acestora. Ceea ce oferim noi astăzi e o ofertă unică. Până acum, prin recrutările clasice, tinerii treceau testele de selecţie în Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare, urmau cursuri la şcolile din ţară şi ulterior erau repartizaţi într-una dintre unităţile din Armata României. Oferta noastră vine strict pentru Garnizoana Focşani. Selecţia se face la noi, cursurile se fac în Garnizoana Focşani, locul de muncă va fi tot aici’, a declarat ofiţerul de informare şi relaţii publice al Brigăzii 282 Blindate ‘Unirea Principatelor’, Oana Ieşan.

Potrivit reprezentanţilor AJOFM Vrancea, rata şomajului în judeţ, la finele lunii septembrie, era de 3,65%, cu 4.954 de şomeri luaţi în evidenţă, în scădere faţă de perioada similară a anului trecut, când se înregistrau 5.800 de şomeri, respectiv o rată a şomajului de 4,27%.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)