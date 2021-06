Ambasadorul Turciei în România, vizită oficială la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Astăzi, Excelența Sa Füsun ARAMAZ, ambasador al Republicii Turcia în România, a efectuat o vizită oficială la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), unde a avut o întâlnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC.

Unul dintre subiectele abordate pe parcursul discuțiilor a fost buna colaborare pe care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași o are cu instituțiile de învățământ superior din Turcia încă din anul 1993, când s-a semnat primul acord cu Universitatea EGE din Izmir. În prezent, UAIC are încheiate 3 acorduri inter-instituționale și 62 de acorduri bilaterale în cadrul programului Erasmus+ cu instituții de învățământ superior din Turcia. În perioada 2010 – 2021, studenții, cadrele didactice și cercetătorii UAIC au efectuat 678 de vizite academice la universități și alte organizații academice din Turcia, au participat la diferite evenimente științifice, au derulat stagii de cercetare și documentare sau au efectuat vizite de lucru în cadrul unor proiecte europene. În aceeași perioadă, 332 de lucrări științifice au fost elaborate în colaborare cu parteneri din Turcia (conform Web of Science).

În cadrul întâlnirii, prof. univ. dr. Tudorel TOADER a afirmat deschiderea UAIC pentru stabilirea de noi colaborări cu instituții de învățământ superior din Turcia și pentru dezvoltarea celor existente. La rândul său, E.S. Füsun ARAMAZ, Ambasadorul Republicii Turcia în România, a susținut importanța dezvoltării continue a cooperării dintre instituțiile academice din Turcia și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a manifestat întreaga disponibilitate pentru a sprijini demersurile necesare în acest sens. De asemenea, s-a discutat despre posibilitatea înființării unui lectorat de limbă turcă la UAIC și a unui Centru Cultural Turc în Iași. (Radio Iași/ FOTO uaic.ro)