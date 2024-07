Alexe (CJ Iaşi): Solicitările antreprenorilor pentru parcul Leţcani sunt de 3 ori mai mari decât putem oferi

Consiliul Judeţean Iaşi va finaliza lucrările la cele trei parcuri industriale de la Leţcani, Holboca şi Paşcani, numai pentru primul solicitările din partea antreprenorilor ieşeni fiind de trei ori mai mari decât am putea noi să punem la dispoziţie, a declarat, marţi, preşedintele Consiliul Judeţean Iaşi, Costel Alexe.

Potrivit acestuia, parcul industrial Leţcani va fi destinat doar pentru activităţi industriale, şi nu pentru hale de depozitare.

‘Aş vrea să vă spun că administraţia liberală de la Consiliul Judeţean Iaşi, în acest mandat, va continua demersul început în mandatul anterior: să finalizăm lucrările la cele trei parcuri industriale. Spun asta pentru că în momentul de faţă nu există linie de finanţare prin ADR Nord-Est sau prin exerciţiile financiare actuale să facem parcuri industriale în zona de Nord-Est şi, cu toate acestea, în acest an vom scoate la licitaţie pentru concesiune suprafeţele din parcul industrial de la Leţcani, care cumulează astăzi 17 hectare, plus până la diferenţa de 30. S-a semnat ordinul de începere pentru parcul industrial de la Holboca – 35 de hectare – şi suntem cu studiul de fezabilitate în lucru pentru cea mai mare parte pe care îl vom avea la intersecţia celor două autostrăzi, la Paşcani, A7 şi A8, de 65 de hectare. Mi-aş dori foarte mult ca Misavan să producă în Iaşi, să aibă spaţiile de logistică în Iaşi, evident, iar de aici să plece spre tot restul ţării’, a afirmat Alexe, la deschiderea noii fabrici Misavan, o investiţie realizată în parteneriat cu firma spaniolă Quimicas Quimxel SL.

Preşedintele CJ Iaşi a subliniat că judeţul beneficiază în ultimul timp de o dezvoltare economică, iar aceasta va fi mai pronunţată când vor fi gata autostrăzile.

‘E drept, astăzi nu pot să nu observ faptul că există această dezvoltare economică a judeţului nostru. Eu sunt convins că ea va fi una mult mai pronunţată şi mai accentuată când şi mari lucrări de infrastructură vor fi ajunse pe teritoriul judeţului nostru. Şi mă bucur că, astăzi, şi pentru Paşcani, şi pentru Holboca, la fel şi pentru parcul industrial II de la Miroslava, sunt cereri mai mari decât suprafaţa, dar sunt convins că în perioada următoare vom începe demersurile pentru a construi şi alte parcuri industriale, pentru că nu putem vorbi despre dezvoltare socială dacă nu discutăm despre dezvoltare economică pentru judeţul nostru’, a transmis el.

Costel Alexe a susţinut că CJ Iaşi a alocat 8 milioane de lei pentru parcul industrial de la Miroslava.

‘Consiliul Judeţean Iaşi va rămâne un partener pentru toate administraţiile din judeţ care vor să construiască şi aş vrea să vă spun că, în 2021, i-am promis lui Dan Niţă (primarul comunei Miroslava – n. r.) că toţi banii pe care administraţia noastră liberală de la Consiliul Judeţean Iaşi îi va obţine o să-i împărţim între cele două parcuri (Miroslava I şi Miroslava II – n. r.) şi, practic (…) din cele 16 milioane de lei obţinute pentru infrastructură de la Guvern am dat Cezarului ce-i al Cezarului. Am oprit noi opt şi Miroslava opt, pentru că CJ Judeţean Iaşi, chiar dacă are resurse nu atât de mari, sunt convins că au fost un sprijin real pentru parcul industrial de la Miroslava cele 8 milioane de lei pentru a rezolva problemele încă actuale de infrastructură’, a precizat acesta.

Şeful CJ Iaşi şi-a exprimat convingerea că va obţine bani pentru podul peste Bahlui, la fel cum este convins că infrastructura aferentă în proximitatea căii ferate va fi realizată în curând.

În altă ordine de idei, Alexe a transmis că nu este de acord cu investiţiile statului în parcuri industriale unde să fie construite hale sau spaţii de depozitare.

‘Nu sunt absolut deloc de acord să creăm parcuri industriale pe banii statului, ca unii să-şi facă spaţii sau hale de depozitare. Cel puţin pentru parcul industrial de la Leţcani, nu avem această viziune. Holboca, cel mai probabil, va fi mix, iar la Paşcani – sperăm să-l avem – să punem la dispoziţie sau să reuşim să căutăm nişte parteneri care ştiu cu adevărat să facă management din parc industrial şi pentru Paşcani, dacă este cazul, şi pentru Holboca. Şi nu vă ascundem faptul că mai suntem în discuţii cu două administraţii de pe axa Iaşi-Paşcani, unde, practic, în proximitatea căilor de acces sau de legătură la autostradă, să mai construim alte două parcuri industriale. Dar cert este că pentru Leţcani va fi eminamente producţie. Eu nu sunt un fan al spaţiilor de depozitare sau logistice, pentru că parcurile chiar s-au construit foarte greu pentru ca unii să-şi mute din oraş hale de depozitare şi apoi să dezvolte rezidenţial sau cine ştie ce alte business-uri, care n-au nicio legătură cu plusvaloarea comunităţii din punct de vedere economic. Vă mărturisesc că, pentru Leţcani, astăzi, numai solicitările din partea antreprenorilor din Iaşi sunt de trei ori mai mari decât am putea noi să punem la dispoziţie’, a adăugat Costel Alexe.

Misavan a inaugurat, marţi, o nouă fabrică la Miroslava, Iaşi, în parteneriat cu Quimxel Spania. Investiţia se ridică la 10 milioane de euro şi urmează să creeze până la 100 noi locuri de muncă. Fabrica va produce detergenţi profesionali şi produse cosmetice adaptate reglementărilor actuale cu privire la biodegrabilitate, sustenabilitate şi angajament pentru o economie circulară.

Înfiinţată în anul 2000 la Iaşi, Misavan deţine în prezent peste 350 de angajaţi la nivel naţional, 12 depozite, flotă proprie de distribuţie şi acoperire pe întreg teritoriul României.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)