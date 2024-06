Alessandro Flaviu Dumitraşcu a devenit cel mai tânăr laureat al Premiului Naţional de Istorie „Nicolae Iorga”, acordat astăzi la Botoşani. În vârstă de 34 de ani, el are dublă cetăţenie – română şi italiană – şi este cercetător ştiinţific la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, fondat de Nicolae Iorga.

Alessandro Flaviu Dumitraşcu: Am trăit în Italia mare parte din viaţă. A doua parte din viaţă am trăit-o în România făcând Facultatea de Istorie şi acolo m-am întâlnit cu opera lui Nicolae Iorga. M-am întâlnit chiar cu moştenitorul lui Nicolae Iorga, Andrei Pippidi, care a devenit coordonatorul meu de doctorat, şi, aşadar, a avut un impact destul de mare asupra activităţii mele Nicolae Iorga. Munca mea titanică a fost mai ales bibliografică, a fost o tonă de bibliografie de parcurs şi în mai puţină parte a fost o muncă de arhivă, adică lucrarea mea se bazează şi pe şase luni de cercetare în Arhiva de Stat de la Genova, din care am putut să scot la iveală nişte documente şi să le public în cadrul lucrării. Pentru mine, având în vedere că este primul premiu pe care l-am câştigat vreodată, dat fiind şi că sunt destul de tânăr, pentru mine e o foarte mare satisfacţie, mai ales pentru că este Premiul „Nicolae Iorga” şi orice fel de asociere cu acest mare istoric nu poate decât să mă umple de mândrie.

Festivitatea de decernare a fost urmată de simpozionul „Nicolae Iorga – 153 de ani de la naştere”. Manifestările dedicate marelui savant român continuă şi mâine.

(Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO radioiasi.ro)