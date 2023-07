Admitere USV Iași: Cea mai mare concurență este la Medicină Veterinară, 3,7 candidați pe un loc

La amiterea din acest an de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași sunt înscriși 1.621 de candidați pe cele 1.064 de locuri.

Până miercuri, 26 iulie, cei admiși sunt așteptați la secretariatele facultăților pentru a semna contractele de studii în original.

Cea mai mare concurență este la specializarea Medicină Veterinară, respectiv 3,7 candidați pe un loc.

În acest an, universitatea a oferit 768 de locuri la buget și 296 la taxă.

Relatează redactorul nostru, Constantin Mihai: ”Punct final la admiterea de la Universitatea de Științe ale Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași. 1621 de candidați pe 1064 de locuri. Față de acum 1 an, s-au înscris cu 12% mai mulți. Cea mai mare concurență rămâne la Facultatea de Medicină Veterinară, peste 3,7 pe un loc. De asemenea, concurență semnificativ crescută, față de acum 1 an, la Agricultură și Horticultură, peste doi pe un loc. În top rămân specializările Medicină Veterinară, Ingineria Produselor Alimentare, Agronomia și Management-ul Dezvoltării Rurale. Concurență crescută și la linia de predare în limba engleză de la Facultatea de Medicină Veterinară, 169 de candidați pe 77 de locuri. La cele patru facultăți sunt nouă specializări. Până miercuri, 26 iulie, candidații sunt așteptați la secretariatele facultăților pentru a semna contractele de studii în original. În acest an, universitatea are rezervate 1064 de locuri la admitere. Dintre acestea, 768 sunt susținute de la bugetul de stat, iar 296 sunt la cu taxă. Universitatea de Științe ale Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași dezvoltă parteneriate academice cu 32 de universități de top, de profil agricol în plan mondial.”