(AUDIO/VIDEO) Iași: Actuala cale de acces care face legătura între municipiul Iași și Aeroport nu poate fi lărgită la două benzi pe sens

Actuala cale de acces care face legătura între municipiul Iași și Aeroport nu poate fi lărgită la două benzi pe sens, deoarece terenurile aparțin Regiei Romsilva, pe de o parte, iar pe de alta acestea sunt în pantă, a declarat primarul Iaşului, Mihai Chirica.

l a spus însă că va fi o viitoarea cale de acces pentru care se lucrează la proiectul tehnic.

Mihai Chirica: Proiectul pentru cea de-a doua cale de acces este aproape gata. Am avut nevoie de aviz de la Ministerul de Interne pentru că o parte din drum trece pe terenul Ministerului de Interne și nu puteam proiecta pe la ei în curte. Săptămâna trecută am trimis toată documentația vizată către proiectant, după care dăm drumul la licitația pentru lucrări. Deja noi vom face proiectul tehnic, iar în paralel Consiliul Județean am văzut că și-a gândit un drum de acces, de asemenea care să facă o conexiune cu drumul județean prin comuna Bârnova.

Primarul Iaşului, Mihai Chirica, a mai spus că proiectul este conceput pentru a avea două benzi pe sensul de circulație, dar vor exista și porțiuni cu o bandă pe sens, deoarece sunt și proprietăți private în zonă, în afară de unitățile militare

Mihai Chirica: Calea de acces va veni din cartierul Aurel Vlaicu, urcă pe lângă unitatea militară și se conectează pe partea de sud a aeroportului, trecând pe lângă Aviația Civilă, pe lângă terenul Ministerului de Interne și va duce spre parcare. Parcarea principală, de data aceasta, va fi în fața Terminalului 4, cel care se construiește acum, urmând a se utiliza și actuala parcare parțial. Noi am pus la dispoziția Consiliului Județean o suprafață de vreo 3.500m² ca să-și poată executa parcarea din fața terminalului T4.

Lucrările pentru noua cale de acces vor începe în acest an, dar vor fi gata abia în 2024.

Reamintim că, ieri, drumul de acces spre aeroportul din Iaşi a fost blocat de zecile de maşini care nu puteau înainta din cauza aglomeraţie. Mai multe persoane care aveau zbor după amiază, au coborât din mașinile personale sau din taxiuri și au mers pe jos până la Aeroport, pentru a nu pierde cursa. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ Ioana Soreanu/ FOTO radioiasi.ro)