Actorul ieșean Teodor Corban a încetat din viață

Teodor Corban: Și a fost un tur de forță primii ani, pentru că, nu pot să spun că în primele luni am învățat foarte mult. Erau săptămâni la rând în care lucram pentru Radio Iași tot felul de emisiuni cu colegii și aveam satisfacțiil e mult mai repede pentru că nu se repeta și se pregătea un spectacol atât de îndelung ca la teatru, pentru că se difuza spectacolul destul de repede și eram emoționați să ascultăm, să auzim impresii de la radio ascultători și să faci rolurile numai din glas. Noi, la microfon jucam și corporal, evident, nu stăteam ca niște statui dar important ce rămâne. R ămân infecțiunile vocii și era o experiență extraordinară. Cum să emoționez oamenii, cum să-i convingi, cum să-i bucuri sau să îi sperii, să-i faci să plângă doar din voce. Și s-a reușit lucrul ăsta. Nu mă simt o subspecie, n efiind actor de București, nu am fost actor de București pentru că nu am vrut. Au fost posibilități după Revoluție să merg la București, a m refuzat sistematic. Mă simt foarte bine în așa-zisa provincie. Am luptat din răsputeri să ajung să fac film. Mi-am dorit dintotdeauna, pentru că în afară de teatru mi-a plăcut și filmul. Și când am vrut să vă fac actor, am vrut să mă fac și actor, și de teatru, și de film. Pe diploma mea, chiar specifică sunt actori de teatru, film și TV. Numai că filmul și TV-ul erau niște specializări formale. Nu, nu se făcea nimic concret pentru noi, ca studenți, la vremea aceea institut. Cea a urmat în privința filmului s-a făcut din întâmplare, din noroc. Chiar dacă rolurile care mi s-au dat la un moment dat foarte mici, nu generoase, neimportante, eu nu eram nici cuno scut, nici credit nu dădeam nimănui. Am lucrat la disperare, ca să zic așa, pentru fiecare ciozvârtă care mi s-a dat, ca să mă dezvolt, să învăț să joc film cât mai bine, pentru că nu, n-aveam de unde să știu decât filmând. Doar așa am învățat să joc în filme. Totdeauna m-am m-am luptat cu crucea asta, o aveam deasupra capului, să nu fiu penibil, pentru că vreau să mai joc în filme. Dacă sunt bun de data asta, poate lumea mă va stima și o să mă mai caute. Cam ăsta a fost crezvoiul inițial.