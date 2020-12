 Acţiuni de deszăpezire, la Botoşani

Precipitaţiile mixte de azi dimineaţă au adus riscul formării poleiului pe drumurile judeţene administrate de Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Botoşani.

S-a acţionat încă de la primele ore ale dimineţii în toate cele patru zone de deszăpezire, punând accent pe drumurile cu un trafic intens. În doar câteva ore, cele 15 maşini care au ieşit pe trasee au răspândit 255 de tone de material antiderapant.

Azi dimineaţă s-a acţionat cu câte patru utilaje cu lamă şi răspânditor pe bazele Botoşani, Dorohoi şi Săveni şi cu trei utilaje cu lamă şi răspânditor pe baza Truşeşti. Pe drumurile arondate zonei Botoşani şi Săveni s-a intervenit cu câte 75 de tone de material antiderapant, pe cele din zona Dorohoi 60 de tone, iar pe cele din zona Truşeşti 45 de tone.

Din momentul din care s-a dat ordinul de începere a sezonului de deszăpezire, pe drumurile judeţene au acţionat zilnic 15-16 utilaje, care au răspândit 1.140 de tone de material antiderapant.

Autorităţile spun că există stocul necesar de material antiderapant pentru a face faţă provocărilor iernii, în cele patru baze, la ora actuală, fiind stocate 2.100 de tone de nisip, 1.500 de tone de sare şi aproximativ 1.600 de tone de material antiderapant.

În urma licitaţiei care s-a ţinut în acest an s-a stabilit ca deszăpezirea pe bazele 1 şi 3, Botoşani şi Săveni, să fie asigurată de asocierea formată din Construct Com şi Clean Prest Activ. Pe baza 4, Truşeşti, de Cornell”™s Floor, iar pe baza 2, Dorohoi, de Mineral Com.

Valoarea deszăpezirii drumurilor judeţene pentru toată iarnă este estimată la aproximativ 10 milioane de lei, transmite corespondentul Radio România, Gina Poenaru. (Rador/FOTO radioiasi.ro)