A treia ediție a Festivalului „Ion Dichiseanu”, la Adjud

În perioada 24-26 mai 2024 va avea loc, la Casa de Cultură „Tudor Vornicu” Adjud, cea de-a treia ediție a Festivalului de Teatru, Film și Muzică „Ion Dichiseanu”, organizat de Consiliul Județean Vrancea prin Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Adjud, prin Casa de Cultură „Tudor Vornicu”.

Pentru al treilea an consecutiv, unicul festival organizat In Memoriam Ion Dichiseanu are loc în orașul natal al actorului și este dedicat în exclusivitate activității acestuia. Astfel, timp de trei zile, Adjudul va fi gazda unor invitați de renume din domeniul cinematografiei, teatrului și filmului.

Printre invitații speciali se regăsesc nume precum Corina Chiriac, Mirela Vaida, Ioana Dichiseanu, Victoria Cociaș, Ileana Popovici, Adrian Păduraru, Simona Florescu, Smaranda Vornicu, Alin Oprea, Adrian Artene, Vlad Zamfirescu și Șerban Pavlu (Teatrul Bulandra) și Luminița Erga, Diana Roman, Ada Navrot și Alexandru Jitea (Teatrul Nottara).

Evenimentul este produs de Asociația Artis.

Ca o continuitate a celorlalte ediții, și programul din acest an va fi complex și include proiecții de film, expoziții de fotografie, spectacole de muzică, spectacole de teatru, discuții și întâlniri, alături de un moment de evocare a personalității lui Tudor Vornicu (nume după care a fost denumită casa de cultură din Adjud).

„Ne-am inspirat din pasiunile actorului Ion Dichiseanu pentru film, teatru și, în special, muzică, pentru a contura un nou eveniment dedicat în întregime oamenilor din Adjud și împrejurimi. Spectatorii vor avea privilegiul să se bucure de o varietate de evenimente, de la proiecții de film clasic și spectacole de teatru memorabile, până la concerte de muzică live cu artiști consacrați și recitaluri ce vor evoca amintirea și influența sa de neuitat în lumea artistică”- Andrei Giurgia, manager Asociația Artis.

Programul complet:

Vineri, 24 mai 2024 17.30 – Deschiderea oficială a festivalului *discursuri oficiale *prezentare making of de la ediție a II-a a festivalului, mai 2023 *prezentarea temelor și a invitaților de anul acesta sub forma de rezumat video *Vernisajul expoziției fotografice cu tematica Ion Dichiseanu și TEATRUL. Marile întâlniri. 18.00 – Dezbatere: Ion Dichiseanu cavalerul teatrului și filmului românesc Participă: Victoria Cociaș, Ileana Popovici, Adrian Păduraru, Ioana Dichiseanu, Simona Florescu, Adrian Artene 20.30 – Spectacol de teatru, film și muzică Declarație de drag: spectacol-concept Adrian Păduraru (regia Daniel Bucur, Adrian Păduraru) Sâmbătă, 25 mai 2024 15.00 – Moment de evocare a personalității lui Tudor Vornicu Participă: Smaranda Vornicu, Corina Chiriac, Ileana Popovici, Adrian Păduraru 18.00 – Spectacol muzical “Amintește-ți clipa 3.0” IN MEMORIAM Ion Dichiseanu Participă: Corina Chiriac, Mirela Vaida, Alin Oprea, Simona Florescu, Ioana Dichiseanu și Anastasia – AER LIBER – PIAȚETA ION DICHISEANU 20.30 – Spectacol de teatru Artă (regia Cristi Juncu), cu Vlad Zamfirescu, Șerban Pavlu, Gheorghe Ifrim – o producție a Teatrului Bulandra Duminică, 26 mai 2024 15.00 – Proiecția filmului Titanic Vals (regia Paul Călinescu) – Proiecție aniversară – 60 de ani de la lansare Participă: Ioana Dichiseanu, Ileana Popovici 18.30 – Spectacol de teatru Praf de stele (regia Lucian Sabados), cu Luminița Erga, Diana Roman, Ada Navrot și Alexandru Jitea – o producție a Teatrului Nottara 20.30 – Închiderea Festivalului de Teatru, Film și Muzică Ion Dichiseanu Concluzii și anunțarea ediției următoare

Biletele pentru spectacolele de teatru se pot cumpăra de la casieria Casei de Cultură „Tudor Vornicu”, Adjud (program Luni-Vineri 09.00-12.00 și 17.00-19.00, Sâmbătă 09.00-12.00)

Intrarea la filme, spectacolul muzical și celelalte evenimente este liberă.

(COMUNICAT DE PRESĂ)