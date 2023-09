(AUDIO) Iaşi: Curtea de Apel amână luarea unei decizii în cazul Buzatu; avocatul a cerut acces la dosar

UPDATE 12:15 – Curtea de Apel Iaşi a amânat soluţionarea contestaţiei privind arestarea preventivă a fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, ca urmare a solicitării venite din partea apărării acestuia.

Avocatul lui Dumitru Buzatu, Daniel Atasie a solicitat, amânarea judecării cauzei, pentru a putea studia dosarul, iar judecătorii au decis ca o nouă şedinţă să fie programată pentru joi, la ora 13.00: ” Am solicitat instanței să amâne judecata cauzei pentru a avea și noi acces la dosarul cauzei. P ână la acest moment, d in nefericire, singurele probe la care am avut acces sunt cele care s-au scurs, pe căi neștiute, în presă. Clientul meu nu a făcut astel de declarații . Singurele discuții care s-au purtat au fost discuții de natură procedurală cu privire la respectare a dreptului la apărare. S-a fixat termen pentru data de mâine, la ora 13:00 iar misiunea noastră ca avocați va fi ca în timpul care ne-a rămas la dispoziție, practic 24h și în raport și de programul de arhivă al instanței, să putem parcurge cele 10 volume de urmărire penală din acest dosar și, eventual, înregistrările audio, audio-video care au fost efectuate de către Ministerul Public în faza de urmărire penală. ”

Daniel Atasie a mai spus că, din studiul superficial al dosarului, a observat că nu există solicitarea explicită de mită deoarece polițiștii BCCO (Brigada de Combatere a Crimei Organizate) l-au filat timp de șapte luni pe fostul președinte al CJ Vaslui.

Dumitru Buzatu este cercetat pentru luare de mită deoarece a condiționat achitarea unei facturi de trei milioane de euro de la modernizarea unui drum județean. El a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie când primea 1,25 milioane de lei mită. Banii au fost găsiţi de anchetatori în portbagajul maşinii lui Dumitru Buzatu, după ce acesta i-ar fi primit într-un restaurant

Radio Iași/FOTO radioiasi.ro

Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost adus miercuri la Curtea de Apel Iaşi, unde se judecă contestaţia deciziei de arestare preventivă pentru 30 de zile a acestuia, pentru luare de mită.

Contestaţia a fost depusă de avocatul lui Dumitru Buzatu, după ce Tribunalul Vaslui a decis sâmbătă arestarea preventivă a acestuia.

Buzatu este acuzat de DNA, în urma unui flagrant, că a primit drept mită suma de 1,25 milioane de lei de la un om de afaceri a cărui societate efectua lucrări la drumul strategic Bârlad – Laza – Codăeşti. AGERPRES /FOTO Vasile Geles