(AUDIO) Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi” din Iași nu deține fondurile necesare pentru a asigura gratuitatea la transportul în comun destinat studenților

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași nu deține fondurile necesare pentru a asigura gratuitatea la transportul în comun destinat studenților.

Rectorul, Dan Cașcaval, susține că în noua lege a educației nu au fost prevăzute și sursele financiare necesare în acest sens și nu au fost elaborate normele metodologice de aplicare a legii.

El a mai spus că studenții Politehnicii ieșene au fost sfătuiți să păstreze documentele în baza cărora au obținut abonamentele la transport, pentru a putea fi ulterior decontate de către Minister: ” Normele metodologice care nu există în acest moment și doar prevederile din Legea Educației nu ne permit să realizăm decontarea ca în anii trecuți, în sensul că, așa cum știți din legea educației, se spune că 90% din abonament se de contează de către universități, nici măcar de către primărie, care ne susținea p ână acum. P rimăria nu mai are posibilitatea, conform legii, să facă niciun fel de reducere a abonamentului, iar sumele primite de universitatea noastră, în sensul acoperirii costurilor de transport a studenților sunt total insuficiente. Nu numai de universitatea noastră, cred că de toate universitățile din România. Noi am recomandat studenților să-și cumpere abonamentele, să păstreze toate documentele care dovedesc că ei au achiziționat aceste abonamente și în momentul în care vom dispune de fondurile necesare vom deconta retroactiv sumele respective. Avem nevoie de 500.000 lei lunar. Noi primim în acest moment sub 100.000 lei de la minister. Este, de fapt, suma pe care o primeam înainte apariție legii. ”