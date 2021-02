Proiect în cadrul Programului Mondial ECO SCHOOLS LET’S ALL SAVE OUR CLIMATE!

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a desfășurat, în perioada 8 – 12 februarie 2021, pe parcursul celor cinci zile dedicate Săptămânii Școala altfel, o serie de activități de impact sub genericul „LET’S ALL SAVE OUR CLIMATE!”.

De curând premiată cu Steagul Verde în cadrul Programului Mondial Eco Schools, unitatea școlară continuă să își demonstreze calitatea de Eco-Școală prin organizarea de proiecte menite să formeze atitudini pozitive față de mediu în rândul tinerilor și al comunității locale.

Activitățile din cadrul Proiectului Eco-Școala au reunit 450 de elevi, profesori și specialiști de la Agenția de Protecție a Mediului din Iași și de la Facultatea de Inginerie a Mediului, din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași.

Prin jocuri, quizuri, dezbateri cu specialiști și prin valorificarea diverselor materiale didactice interactive, elevii au descoperit principalele cauze ale schimbările climatice și au analizat impactul acestora asupra mediului, economiei și asupra sănătății oamenilor. Concursul „STOP schimbărilor climatice!” a oferit participanților oportunități de învățare experiențială, de valorizare a competențelor individuale, de documentare și de aplicare a tehnologiei din domeniul informaticii.

Elevii și-au exersat creativitatea, gândirea critică, spiritul civic și au realizat afișe, desene, picturi, în scopul promovării unor măsuri concrete de protecție a mediului.

(Comunicat de presă)