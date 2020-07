Performanță și inovație în robotică marca CyLIIS – Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași

Competiția First Tech Challenge, cel mai mare concurs de robotică la nivel internațional și o oportunitate pentru elevii de liceu de pretutindeni, adusă în România în 2016 de Asociația Nație Prin Educație, a înregistrat în sezoul 4 de anul acesta, #SKYSTONE, 219 echipe din toate colțurile României.

Tema de anul acesta a fost crearea unui robot capabil să participe la construcția unui oraș pe o planetă locuibilă. Robotul trebuia să îndeplinească mai multe cerințe în timp eficient pentru a obține punctaj în două perioade ale unui meci: perioada autonomă, în care nu se poate interacționa cu robotul și care este programată și perioada controlată de driveri, în care robotul este direcționat de către echipe prin comunicații Wireless. Un meci se desfășoară între 2 alianțe, fiecare formată din 2 roboți.

Cu mult entuziasm, echipele Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, CyLiis și CyLiis Peppers formate din 15 elevi fiecare și coordonate de profesorul de informatică și mentorul atelierelor de robotică – Mirela Țibu și-au îmbunătățit roboții, proiectat și printat 3D piese, au programat de zor și au și au organizat activități, multe dintre ele în mediul online, pentru promovarea educației STEM. În contextul pandemiei, Asociația Nație Prin Educație a creat oportunitatea jurizării online, pe baza unui interviu susținut cu maxim 6 membri ai echipei. Au pornit de la toate realizările echipei, consemnate în „Engineering Notebook” (detalii organizaționale, proiectarea robotului, construcția acestuia și programarea acestuia, misiunea și viziunea echipei, strategii de promovare și finanțare, rezultatele și impactul activităților realizate).

La competiția First Tech Challenge, derulată online anul acesta, echipa CyLiis a obținut locul 2 la categoria „Inventivitate” – premiul Innovate Award, pentru că robotul a dat dovadă de creativitate, eficiență și eleganță, iar designul și procesul de proiectare au fost consecvente și performante.

Echipa CyLiis Peppers a obținut locul 3 la categoria „Activități STEM în Comunitate” – premiul Connect-Motivate Award, pentru multitudinea activităților de promovare a valorilor STEM inițiate și coordonate la nivel local, național, internațional și stimularea implicării cât mai multor instituții în abordarea practică a educației.

„Obiectivele numeroase, ambiția, creativitatea, profesionalismul și diplomația, toate acestea ne-au ajutat pe fiecare în parte să ne dezvoltăm împreună. CyLiis Peppers face parte din două comunități internaționale ale echipelor de robotică, alături de peste 175 echipe de pe toate continentele. Într-una dintre comunități, Eco First, am organizat activități de informare a colectării deșeurilor, folosind platforma noastră online, contul de Instagram și blogul nostru, ne-am implicat în mișcarea de informare și îmbunătățire în privința ecologiei cu ocazia Zilei Pământului (22 aprilie), deoarece considerăm că este foarte important ca tinerii din noua generație să aibă grijă și de mediul înconjurător. Tot CyLiis Peppers a realizat și organizat activități cu public de peste 100, câteodată chiar 300, de copii, tineri, părinți, bunici. Suntem bucuroși că am avut ocazia, datorită sponsorului nostru principal, Heaven Solutions să creștem comunitatea de persoane interesate de educația STEM și totodată să ne dezvoltăm noi, membrii echipei, atât în plan personal, cât și profesional.” – a menționat Adia-Ioana Romanescu, marketing manager la echipa CyLiis Peppers.

„CyLiis reprezintă un capitol interesant atât în viața mea, cât si a colegilor mei, deoarece proiectarea, construcția și programarea unui robot pentru FTC (First Tech Challenge) este o sarcină foarte complicată. Aceasta se îngreunează semnificativ din momentul în care se decide folosirea unui concept nou în lume.” – a explicat David Cărăușu, lider în echipele de design 3D și de mecanică de la CyLiis. S-a realizat un robot excepțional cu un design inteligent și cu o idee inovativă care s-a remarcat la jurizarea online.

Pe lângă performanțele de care dau dovadă de 3 ani, echipele de robotică ale Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, acestea au devenit un promotor al educației STEM în școli. De asemenea, au fost alături de comunitate și în contextul pandemiei, realizând peste 1000 de viziere cu sprijinul Asociației Părinți Profesori LIIS, al companiei Heaven Solutions, al foștilor membri CyLIIS, actuali absolvenți ai liceului, Turcuman Vlad, Turcuman Horia, Banu Denis, Avram Andrei. Vizierele au fost donate cadrelor medicale din linia întăi, din spitale din Iași, Roman, Târgul Frumos, dar și voluntarilor CIVICA sau angajaților de la Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Teatrul Luceafărul și Fundația Serviciilor Sociale Bethany.

Echipele CyLiis și CyLiis Peppers de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași au demonstrat încă o dată că Iașiul este un reper al performanței și inovației în educația STEM.