WWF România: SUMAL nu face faţă valului de ilegalităţi care s-a abătut asupra pădurilor României

Sistemul informatic integrat de monitorizare a trasabilităţii materialelor lemnoase (SUMAL) nu face faţă valului de ilegalităţi care s-a abătut asupra pădurilor României, la nici 20 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei care plafonează preţul lemnului de foc la 400 lei/mc, avertizează WWF România, într-un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES.

‘Timp de 7 zile, am monitorizat video toate transporturile de lemn care ieşeau din pădure în diferite locaţii din judeţele Braşov şi Sibiu. Rezultatul este sumbru: peste 40% dintre transporturi sunt ilegale. Fără a avea pretenţia unei relevanţe statistice pentru a reflecta imaginea recoltărilor ilegale la nivel naţional, rezultatele sunt absolut îngrijorătoare, având în vedere faptul că toate locaţiile în care am realizat acest eşantionaj nu erau considerate până acum zone de risc în ceea ce priveşte prevalenţa exploatărilor ilegale. Pe măsură ce lemnul de foc este, ironic, tot mai scump şi greu de găsit, populaţia a decis să se descurce pe cont propriu. Din totalul transporturilor de lemn surprinse pe camere, 26% au fost transporturi de lemn de foc (camionete, atelaje) fără documente precum aviz/cod SUMAL. Mai departe, din transporturile care au fost înregistrate în SUMAL, alte 31% au fost identificate ca transporturi neconforme în care am constatat fraudarea declaraţiilor privind cantităţile de lemn transportate – supraîncărcări flagrante, cu un volum nedeclarat ajungând pana la 10 mc per transport. Acest mod de operare, prin care este introdus pe piaţă lemnul recoltat ilegal, este practic îngăduit de breşele din SUMAL 2, breşe recunoscute de autorităţi dar care în continuare nu sunt soluţionate’, notează sursa citată.

Potrivit organizaţiei de mediu, transporturile ilegale au devenit o normalitate la nici 20 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei care plafonează preţul lemnului de foc la 400 lei/mc, iar SUMAL nu face faţă valului de ilegalităţi care s-a abătut asupra pădurilor României.

‘La începutul anilor 2000, atunci când nivelul tăierilor ilegale a explodat ca urmare a unui proces haotic de retrocedare, politicieni mărunţi susţineau că tăierile ilegale ‘sunt mai ieftine’ şi mai la îndemână decât împrumuturile de la Fondul Monetar Internaţional şi că veniturile obţinute din recoltările ilegale vor ajuta România să treacă prin tranziţie. Astăzi, după acelaşi model, pădurile noastre sunt condamnate să plătească factura unei crize energetice gestionate haotic’, susţine Radu Vlad, coordonatorul proiectelor regionale în domeniul pădurilor la WWF România.

Activiştii de mediu fac un nou apel către Parlamentul României să modifice în regim de urgenţă prevederile acestei Ordonanţe şi să adopte compensarea condiţionată ca soluţie pentru protejarea populaţiei defavorizate.

‘În felul acesta, ne asigurăm că populaţia va cumpăra doar lemn recoltat legal, căci fără chitanţă nu va primi compensarea, şi că vom folosi responsabil această resursă deoarece nu vor fi subvenţionate sortimentele superioare de lemn care pot fi folosite pentru construcţii sau mobilă. Fără compensare, plafonarea arbitrară la un preţ care, în majoritatea situaţiilor, nu acoperă nici măcar costurile reale privind recoltarea şi transportul (chiar dacă lemnul ar fi gratis la pădure), nu are cum să funcţioneze. Această situaţie va obliga însă operatorii care nu sunt dispuşi să încalce legea sau să apeleze la ‘artificii contabile’ să se orienteze pe piaţa UE, unde această plafonare nu este aplicabilă. Vom avea aşadar mai puţin lemn cu provenienţa legală disponibil pe piaţa internă, astfel că cele circa 3 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemn ajung să fie dependente de un comerţ ilegal care reînfloreşte’, subliniază organizaţia.

Reprezentanţii WWF România precizează că, înainte de adoptarea ordonanţei în cauză, au solicitat Guvernului organizarea unei dezbateri publice pentru identificarea celor mai bune soluţii care să răspundă realităţilor din societatea românească, pentru a proteja populaţia defavorizată de preţurile mari pentru lemnul de foc, atrăgând atenţia că plafonarea preţului la lemnul de foc va revigora haosul.

Monitorizările în teren realizate de WWF vor continua, iar un nou raport detaliat al acestor acţiuni va fi prezentat în luna martie 2023, când Ordonanţa nu va mai fi aplicabilă.

SUMAL 2.0 – sistemul informatic integrat de monitorizare a trasabilităţii materialelor lemnoase – a fost pus în funcţiune la data de 31 ianuarie 2021, HG 497/2020 fiind actul normativ care reglementează funcţionarea acestuia.

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste o sută de ţări.

