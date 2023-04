WizzAir, despre întârzieri: Din cauza unor probleme IT, procesul de check-in pe aeroporturile din România a fost încetinit semnificativ

O parte dintre zborurile Wizz Air de pe Aeroportul Henri Coandă au înregistrat întârzieri marţi dimineaţa de până la aproape două ore, din cauza unor probleme IT la unul din subcontractorii săi, iar check-in-ul a trebuit făcut manual, au anunţat reprezentanţii companiei aeriene.

‘Wizz Air informează pasagerii asupra faptului că, din cauza unor probleme tehnice neaşteptate la unul dintre subcontractorii companiei aeriene, procesul de check-in pe aeroporturile din România a fost încetinit semnificativ în această dimineaţă. Ca urmare a acestei situaţii, unele dintre zborurile companiei aeriene au înregistrat întârzieri. Problema de natură IT a fost rezolvată, iar procesul de check-in din toate aeroporturile din România a revenit la normal. Wizz Air îşi cere scuze pentru neplăcerile pe care această perturbare le-ar fi putut cauza, compania aeriană depunând permanent eforturi pentru a minimiza întârzierile’, au spus reprezentanţii operatorului.

La rândul său, Valeria Bragarenco, Corporate Communications manager, a precizat, într-o întâlnire cu jurnaliştii, că în cazul în care situaţia de dimineaţă se va răsfrânge asupra următoarelor zboruri ale companiei, vor fi trimise informări prin SMS şi e-mail pasagerilor pentru a veni mai târziu la aeroport.

‘A fost o mică problemă cauzată de probleme IT care au dat o chestiune eronată în sistem şi automat check-in-ul a trebuit făcut manual, ceea ce a luat timp. Din cunoştinţele noastre, nu a fost un delay mai mare de o oră şi 50 de minute. Întârzierile sunt o situaţie neplăcută pentru toţi pasagerii, dar noi ne-am descurcat foarte repede cu această problemă. Am trimis mesaj şi SMS la toţi pasagerii implicaţi. Inclusiv în cazul în care acest delay se va răsfrânge asupra următoarelor zboruri, vor fi trimise SMS-uri şi e-mail-uri de informare pentru a veni mai târziu la aeroport, pentru a nu aştepta acolo’, a afirmat ea.

Valeria Bragarenco a explicat că această situaţie a fost cauzată de o schimbare a înregistrării sub care Wizz Air operează din România. Dacă până acum 6 luni – 1 an era vorba despre Wizz Air Hungary, acum este Wizz Air Malta.

‘Air Malta nu este o companie nouă, este doar o înregistrare nouă, în care România este inclusă. Nu este ceva nou, este deja de jumătate de an. Există la ora actuală patru Wizz Air înregistrări – Wizz Air Hungary, Wizz Air UK, Wizz Air Malta şi Wizz Air Abu Dhabi – şi fiecare înregistrare are un anumit număr de avioane. Avioanele care operează din interiorul României sunt înregistrate după Wizz Air Malta. Nimic nu s-a întâmplat, ci doar o înregistrare. Până în urmă cu un an era Wizz Air Hungary. Schimbarea duce la diversificarea reţelelor noastre şi acesta a fost unul dintre piloni şi o strategie bună de a diversifica. Pentru pasageri nu este nicio diferenţă’, a susţinut ea.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a informat marţi dimineaţa că, din cauza schimbării indicativului de zbor pentru o parte dintre cursele Wizz Air, din ‘W6’ (Wizz Air) în ‘W4’ (Wizz Air Malta), realizată în cursul nopţii de 24 spre 25 aprilie, au apărut întârzieri modice la cursele vizate ale operatorului aerian.

‘Schimbarea datelor de zbor a presupus reintroducerea manuală în sistemul de procesare a informaţiilor referitoare la cursele respective, ceea ce a determinat întârzieri care doar punctual au depăşit 1 oră. La această oră, traficul aerian se desfăşoară în condiţii normale. Nu există nicio cursă anulată’, preciza CNAB, într-o informare de presă.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)