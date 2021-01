Voiculescu anunţă înfiinţarea unui fond naţional pentru siguranţa pacienţilor în spitale şi schimbarea strategiei de vaccinare

UPDATE – Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat sâmbătă mai multe măsuri în sistemul sanitar, între care înfiinţarea unui fond naţional pentru siguranţa pacienţilor în spitale şi schimbarea strategiei de vaccinare.

‘În primul rând avem nevoie de câteva măsuri urgente în fiecare spital, pentru ca tragedii precum cea de la ‘Matei Balş’, respectiv de la Piatra Neamţ şi din alte spitale din ţară să nu se mai întâmple. Lucrăm deja cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă la măsuri urgente care să vină să repare neregulile constatate deja, respectiv săptămâna viitoare, marţi, vom avea un raport care să prezinte stadiul măsurilor luate (…) de la controalele din luna noiembrie a anului 2020′, a spus Voiculescu într-o conferinţă de presă.

El a semnalat că a doua mare problemă este ‘ruptura de informare între spitale şi pacienţi, respectiv şi aparţinătorii acestora’, indicând că se lucrează la un serviciu de informare la nivelul fiecărei unităţi medicale.

‘Nu de puţine ori, pentru că medicii şi personalul medical sunt suprasolicitaţi şi în număr insuficient în foarte multe spitale, aceştia nu mai găsesc resursele să comunice, aşa cum am dori cu toţii şi aşa cum ar dori şi dânşii, cu rudele pacienţilor. Nu de puţine ori, pacienţi au fost greu de găsit de către rudele acestora, respectiv informaţii despre ei au fost greu de accesat. Lucrăm deja de câteva săptămâni la realizarea unui serviciu de informare la nivelul fiecărui spital, unde aparţinătorii să poată obţine informaţii şi chiar să comunice direct cu rudele internate’, a spus ministrul Sănătăţii.

Vlad Voiculescu a precizat că a treia măsură vizată, care a fost discutată cu premierul Florin Cîţu, este crearea un fond naţional pentru siguranţa pacienţilor în spitale.

‘Avem la dispoziţie bani europeni, prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, avem, de asemenea, bani naţionali, bani din bugetul naţional, pe care îi vom aloca pentru acest scop, iar noi ne vom asigura că aceştia sunt folosiţi prioritar pentru îmbunătăţirea urgentă a infrastructurii de siguranţă în spitale. Ne referim aici în special la securitatea la incendii, de asemenea, securitatea la cutremure şi, nu în ultimul rând, la unul dintre marii criminali ai sistemului sanitar din România, şi anume, infecţiile nosocomiale. Vorbim despre un fond naţional pentru siguranţa pacientului în spitalele din România’, a explicat Vlad Voiculescu.

Ministrul Sănătăţii a indicat că o altă măsură este legată de aglomerarea spitalelor din România.

‘Avem nevoie de fiecare spaţiu disponibil şi avem nevoie să ne asigurăm că mai puţini oameni trebuie să fie internaţi. Am verificat din nou statisticile cât se poate de recente şi vedem că 85% din decese sunt înregistrate la persoane peste 60 de ani. Vedem, de asemenea, că 95,1% din decese sunt înregistrate la persoane care aveau deja boli cronice. Acesta este motivul pentru care am propus premierului şi avem acceptul dânsului ca în perioada următoare pentru toate locurile care se deschid în platforma de programare pentru vaccinare eligibili să fie doar vârstnicii, cei cu boli cronice, cei cu un handicap, respectiv cei care îi îngrijesc sau locuiesc cu aceştia. Repet, pe perioada lunii februarie toate locurile care vor fi oferite în platforma de programare vor merge către aceştia, nu către alte persoane‘, a spus el.

Voiculescu a arătat că va detalia săptămâna viitoare aceste măsuri imediate.

Ministrul a mai menţionat că tot săptămâna viitoare va fi prezentat un proiect prin care vor fi revizuite toate reglementările din secţiile care tratează pacienţi COVID-19.

‘ANMCS va avea un rol central în a sprijini spitalele pentru a proceduriza şi a pregăti personalul în vederea respectării acestor reguli’, a explicat el.

Voiculescu a mai arătat că ancheta în cazul incendiului de la Institutul ‘Matei Balş’ este în curs. (Agerpres)

UPDATE – Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat, sâmbătă, că la sfârşitul săptămânii viitoare vor fi anunţate măsuri în urma anchetei de la Institutul ‘Matei Balş’.

‘Nu ştim încă cu exactitate cauza de la ‘Matei Balş’, dar ce este clar este că pandemia şi tratamentul necesar pentru pacienţii COVID-19 a pus o presiune suplimentară asupra personalului şi asupra infrastructurii din acele spitale care tratează pacienţi cu boala COVID-19. Este un număr mare de pacienţi care are nevoie de oxigen, acesta fiind principalul medicament pentru aceşti pacienţi, ceea ce face ca securitatea la incendiu, în special, dar nu numai, să fie deosebit de dificilă în multe spitale din ţară. Vom anunţa la sfârşitul săptămânii viitoare măsuri vizavi de ceea ce s-a constatat deja, respectiv de ceea ce o să se constate după ancheta de la ‘Matei Balş’ ‘, a spus Voiculescu, într-o conferinţă de presă.

De asemenea, ministrul Sănătăţii a transmis condoleanţe familiilor victimelor incendiului de la ‘Matei Balş’.

‘Le urez celor care şi-au pierdut pe cei dragi multă tărie şi tuturor celorlalţi însănătoşire grabnică! Suntem alături de pacienţi şi de familiile celor internaţi la Institutul ‘Matei Balş‘ ‘, a adăugat Voiculescu.

El a afirmat că intenţionează să sune familiile celor decedaţi în incendiu.

‘Am fost în legătură cu oameni apropiaţi a o parte dintre victime‘, a mai spus ministrul.

Totodată, el a apreciat eforturile celor care au intervenit şi ale personalului medical de la ‘Matei Balş’.

‘Aş vrea să le mulţumesc în numele instituţiei pe care o conduc, atât pentru ceea ce s-a întâmplat ieri, pentru ceea ce au făcut ieri, cât şi pentru munca lor din toate aceste luni de pandemie. Mai mult, aş vrea să mulţumesc întregului personal care a avut grijă de pacienţii cu COVID în această perioadă. Aş vrea să vă spun că sistemul sanitar are păcate vechi şi păcatele astea nu sunt de ieri, de alaltăieri, ci sunt de măcar 30 de ani. Mai ieri am avut infecţii nosocomiale, care au făcut ca vieţi să fie pierdute, astăzi vorbim în special despre incendii şi despre o pandemie, nu ştim ce altă grozăvie va veni peste noi mâine‘, a afirmat ministrul.

Voiculescu a mai spus că una dintre clădirile Institutului ‘Matei Balş’ nu avea autorizaţie de la IGSU. (Agerpres)

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat că marţi va exista un raport final după controalele efectuate în luna noiembrie a anului trecut la toate spitalele din ţară.

‘Marţi avem un raport final, apropo de măsurile care au fost implementate deja, după controalele din noiembrie anul trecut. Practic, ceea ce a cerut Ministerul Sănătăţii, prin Direcţiile de Sănătate Publică, de la toate spitalele din ţară este să spună în ce stadiu sunt cu fiecare dintre acele măsuri şi vă pot spune că, dacă în 2016, poate vă amintiţi că ceea ce s-a întâmplat este că în 2017, la început, ministrul care a venit atunci a prelungit din pix şi apoi Parlamentul României a făcut-o toate autorizaţiile sanitare de funcţionare. Asta este un act de lipsă de responsabilitate foarte greu de catalogat, mai altfel decât am făcut-o deja. În acest moment cred că este cazul să privim adevărul în ochi, fie că este vorba despre măsuri minimale pentru siguranţa pacienţilor şi confortul pacienţilor în spitale, respectiv al personalului medical, lucruri care se regăsesc într-o autorizaţie sanitară de funcţionare‘, a spus Voiculescu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

El a indicat că, cel mai probabil, săptămâna viitoare vor fi prezentate concluzii ale anchetei în cazul incendiului de la spitalul din Piatra Neamţ.

‘Avem nevoie de concluziile anchetei de după Piatra Neamţ. Tocmai am vorbit cu doctorul Raed Arafat ceva mai devreme. Cel mai probabil, săptămâna viitoare vom vedea concluzii ale acestei anchete. Avem nevoie de concluziile anchetei de la Piatra Neamţ şi de concluziile anchetei de la ‘Matei Balş’, tocmai pentru a vedea ce trebuie să facem ca să ne ferim de astfel de evenimente. Dacă am şti care sunt cauzele exacte, am şti exact ce să facem, ce să prioritizăm‘, a afirmat Voiculescu.

De asemenea, el a mai arătat că este nevoie de spitale noi.

‘Vom construi spitale noi. Nu există soluţie magică pentru a transforma o clădire veche într-o clădire nouă. Este mult mai costisitor, durează mai mult şi este mai prost. Avem nevoie de spitale noi‘, a mai spus ministrul Sănătăţii. (Agerpres)