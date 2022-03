Virgil Popescu: România nu are absolut nicio problemă cu stocurile de petrol şi de carburanţi

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări joi că România nu are absolut nicio problemă cu stocurile de petrol şi de carburanţi.

‘Aş vrea încă o dată să subliniez: România nu are absolut nicio problemă cu stocurile de petrol, nu are absolut nicio problemă cu stocurile de carburanţi, există resurse. Românii nu au de ce să se teamă că vom ajunge să nu existe benzină şi motorină în staţiile de distribuţie. Nu există de asemenea niciun motiv pentru explozia preţurilor aşa cum s-a întâmplat ieri şi este regretabil absolut tot ce s-a întâmplat ieri şi această manipulare care a fost făcută. Am spus încă de aseară că suntem într-o situaţie complicată, cu conflict armat la graniţa României, cu această agresiune a Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi eu, personal, cred în continuare că ce s-a întâmplat în cursul zilei de ieri face parte dintr-un război hibrid care se petrece pe teritoriul României’, a spus Popescu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a adăugat că nu există nicio problemă cu stocurile de benzină şi de motorină, iar cei doi mari producători sunt pregătiţi şi pot să aprovizioneze toate staţiile de distribuţie din ţară.

(AGERPRES/Foto – imagine ilustrativă)