(VIDEO) Ultimii militari români s-au repatriat din Afganistan

S-a încheiat una dintre cele mai importante etape ale participării militarilor români la misiunile NATO. Timp de 19 ani, în Afganistan, ei le-au dovedit aliaţilor că pot fi printre cei mai pregătiţi parteneri.

În cursul nopţii, s-a întors în ţară şi ultimul detaşament din această misiune. Militarii au fost aşteptaţi de ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, şi de şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu.

La ceremonia de la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni a fost şi reporterul Radio România Actualităţi, Cătălin Purcaru.

-: Domnule ministru, putem să raportăm cu mândrie misiune îndeplinită.

Reporter: Ultimii 140 de militari români din teatrul de operaţii din Afganistan au revenit în ţară. Se încheie astfel o perioadă de 19 ani de prezenţă neîntreruptă a Armatei României în acest teatrul de operaţii, unul dintre cele mai dificile, după cum a afirmat şeful Statului Major al Apărării, general- locotenent Daniel Petrescu.

Daniel Petrescu: Am învăţat foarte multe lecţii în teatrul de operaţii, am învăţat să ne consolidăm capacităţi noi, am fost alături de primele contingente care s-au dislocate în Afganistan, trei operaţii: Enduring Freedom, Resolute Support şi ISAF şi suntem printre ultimele contingente care părăsim cu capul sus acest teatru de operaţii.

Reporter: În toată această perioadă, 27 de militari români şi-au pierdut viaţa în urma atacurilor insurgenţilor.

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă: Armata Română nu uită şi nu va uita şi va continua să asigure întreg sprijinul familiilor celor care şi-au pierdut viaţa în Afganistan. De asemenea, vom continua să acordăm sprijinul celor 227 de răniţi.

Din anul 2002 şi până în prezent, peste 32.000 de militari români din toate structurile au participat la misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan.

(Rador/FOTO captură video)