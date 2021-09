(VIDEO) Strat de zăpadă de 10 centimetri pe Transfăgărăşan; se intervine pentru curăţarea carosabilului

Pe Transfăgărăşan se acţionează joi pentru îndepărtarea stratului de zăpadă depus pe carosabil, circulaţia rămânând în continuare deschisă pe timpul zilei.

În anumite zone, stratul de zăpadă atinge şi 10 centimetri.

‘Iarna şi-a intrat pe deplin în drepturi pe Transfăgărăşan! Azi dimineaţă am intervenit din nou pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil atât pe partea nordică, în judeţul Sibiu, între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac, cât şi pe versantul sudic, în judeţul Argeş, între Piscul Negru şi tunel. În acest moment ninge în continuare, iar temperaturile de la altitudine au coborât sub zero grade, stratul de zăpadă atingând pe alocuri şi 10 centimetri’, informează joi, pe pagina de Facebook, reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov.

Aceştia recomandă şoferilor să circule cu prudenţă în zonă şi să aibă maşina pregătită de iarnă.

‘Cu toate că în continuare circulaţia este deschisă pe Transfăgărăşan pe timpul zilei, vă rugăm să circulaţi cu prudenţă pe toate drumurile montane şi nu vă aventuraţi în zone cu zăpadă dacă nu aveţi maşina pregătită pentru iarnă’, arată sursa citată. AGERPRES