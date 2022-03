Vicepreşedintele ANRE, Zoltan Bege, despre necesitatea schimbării comportamentului faţă de energie

Evoluţia preţurilor de pe piaţa energiei ar trebui să-i şi responsabilizeze pe oameni, să reducă risipa şi să treacă la obiceiuri de consum mai eficient, atrag atenţia responsabili din instituţiile cu atribuţii în domeniu. Românii pot lua singuri anumite măsuri, care le pot reduce facturile la utilităţi.

Vicepreşedintele ANRE, Zoltan Bege, vorbeşte despre necesitatea schimbării comportamentului faţă de energie:

Zoltan Bege: Nici nu ne putem imagina cât de multă risipă există în acest moment. Am mai fost criticat pentru afirmaţia mea că energia a fost mult prea ieftină ca să existe preocupare la nivelul unor categorii de consumatori pentru măsuri de eficienţă energetică. Am ajuns în momentul în care preţul creşte de două-trei ori în mai puţin de un an şi e posibil ca prin aceste creşteri de preţ eficienţa energetică să capete o cu totul altă dimensiune.

El spune că autorităţile trebuie să informeze, iar consumatorii să aplice sfaturile. Soluţiile pentru scăderea facturilor pleacă de la becurile economice şi stinsul luminii, până la anvelopatul locuinţei şi panouri fotovolatice. Simpla reducere a temperaturii, când locuinţa este goală, contează în acest calcul.

Mai mult, preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, solicită consumatorilor să transmită lunar indexul pentru a evita complicaţii sau fluctuaţii ale facturilor:

Horia Constantinescu: De cele mai multe ori ne confruntăm cu necitirea de către consumator a indexului contorului, după care o stare de supărare a acestuia, pentru că primeşte un consum estimat.

Transmiterea lunară a inexului ajută, pe de altă parte, şi la evitarea anumitor probleme în relaţia cu furnizorii, dar este şi o dovadă a interesului clientului pentru propriul consum. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)