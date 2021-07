Valeriu Gheorghiţă: Şocul anafilactic şi un eveniment trombotic – contraindicaţii pentru a doua doză de AstraZeneca

Şocul anafilactic şi apariţia unui eveniment trombotic sunt reacţii adverse care reprezintă contraindicaţii pentru a doua doză de AstraZeneca, a declarat, joi, preşedintele Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghiţă.

‘Reacţii adverse sunt două care contraindică, de pildă, vaccinul de la AstraZeneca. Şocul anafilactic este o contraindicaţie absolută pentru a face cea de-a doua doză, dacă la primă doză dezvolţi această reacţie alergică severă, şi apariţia unui eveniment trombotic. Dacă după prima doză se face, apare, se raportează acest eveniment trombotic, care va fi confirmat în urma analizei acelei reacţii adverse, confirmarea însemnând confirmare medicală, atunci sigur că se face, în urma investigaţiilor medicale, se va da această recomandare ca la şocul anafilactic, deci procedura este similară’, a explicat Valeriu Gheorghiţă, într-o conferinţă de presă.

Întrebat în funcţie de ce criterii se va lua decizia efectuării rapelului cu un alt vaccin, el a răspuns: ‘Este o discuţie pe care am avut-o astăzi în cadrul grupului de lucru cu experţii. Se consideră că apariţia acestor evenimente trombotice are un substrat imunologic, adică este o reacţie a organismului nostru care dezvoltă o reacţie inflamatorie exacerbată şi substratul, practic, este mediat imunologic. (…) Se analizează, se va analiza punctual oportunitatea continuării vaccinării, în primul rând, indiferent de tipul de vaccin de care vorbim. Dar, în acest caz, se vor lua în discuţie următoarele aspecte: dacă există sau nu un substrat identificat în cazul respectiv, dacă persoana respectivă are un risc individual crescut de a dezvolta COVID-19 şi eventual o formă severă şi complicaţii în cazul în care ar face infecţia cu SARS-CoV-2 şi toate aceste lucruri, ca orice decizie medicală, se va pune în balanţă riscul versus beneficiu. Deci, este o analiză individualizată, nu este o recomandare care să vizeze toate cazurile, ci se va face individualizat, tocmai că sunt cazuri extrem de rare şi fiecare persoană poate să aibă un anumit profil de factori identificabili de risc’.

Şeful CNCAV a precizat că medicul de familie este ‘suveran’ într-o decizie medicală. ‘Medicul este suveran într-o decizie medicală, cunoscând istoricul pacientului, cunoscând şi identificând indicaţiile şi contraindicaţiile oricărui tip de abordare medicală, inclusiv vaccinarea. Desigur că fiecare decide, punând în balanţă istoricul medical al pacientului, beneficiile, riscurile şi aşa mai departe. Da, medicul va lua această decizie, pe baza datelor actuale’, a mai explicat Valeriu Gheorghiţă.

Întrebat ce măsură a luat concret pentru a fi atinsă capacitatea de 100.000 de vaccinări pe zi, despre care a vorbit şi premierul Florin Cîţu, Valeriu Gheorghiţă a arătat că măsurile sunt cele care au fost transmise în mod repetat şi anume implicarea medicilor de familie în campania de imunizare.

‘Sunt peste 3.000 de medici de familie care şi-au arătat în prima etapă această disponibilitate, în funcţie de evoluţia campaniei de vaccinare, noi ne aşteptăm să crească acest număr. Mai mult decât atât, în data de 20 aprilie, după 20 aprilie începe campania de vaccinare cu centre mobile în localităţile din mediul rural. De asemenea, în decursul lunii aprilie, vă spuneam, se vor deschide toate centrele de vaccinare prevăzute la nivel naţional şi, de asemenea, încă din 7 aprilie a fost crescută capacitatea de vaccinare pe fiecare flux, însă în raportările zilnice vom observa acest lucru începând cu data de 10 aprilie, pentru că este important să existe un timp de notificare a persoanelor din lista de aşteptare pentru programare. Tocmai de aceea nu se regăsesc aceste date în cifrele pe care le înregistrăm în aceste zile’, a detaliat preşedintele CNCAV.

(Agerpres/FOTO arhivă radioiasi.ro)