Valeriu Gheorghiţă: Personalul didactic – eligibil pentru imunizare pe toată durata desfăşurării campaniei de vaccinare anti-COVID

Cadrele didactice vor rămâne ‘eligibile’ pentru imunizare pe toată durata desfăşurării campaniei de vaccinare anti-COVID, a declarat, miercuri, preşedintele Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă.

El a făcut o vizită la Centrul de vaccinare anti-COVID organizat la Romexpo, unde a început miercuri imunizarea cadrelor didactice.

‘Personalul didactic, după cum ştim, face parte din personalul care deserveşte activităţi esenţiale. Ei vor rămâne eligibili pe toată durata desfăşurării campaniei de vaccinare şi în momentul în care vor dori să se vaccineze vor putea face acest lucru, însă această activitate particulară o organizăm la acest moment pentru că este important să prindem, dacă vreţi, fereastra oportună din punct de vedere epidemiologic. Cred că acest lucru este important de subliniat, având în vedere că toată activitatea pe care noi încercăm să o organizăm este de a grăbi procesul de vaccinare în rândul personalului didactic. Personalul din învăţământ, prin natura activităţii pe care o desfăşoară, intră în contact cu foarte multe persoane. Parte dintre dumnealor (…) se cunosc cu afecţiuni cronice’, a spus dr. Gheorghiţă.

Potrivit şefului CNCAV, pentru miercuri au fost programaţi la centrul de la Romexpo aproximativ 900 de profesori, iar în perioada următoare vor fi vaccinate aproape 1.000 de persoane zilnic.

‘Astăzi, sunt aproximativ 900 de persoane programate din personalul didactic. De asemenea, în zilele următoare sunt aproximativ 1.000 de persoane în fiecare zi. Este o vizită obişnuită de lucru. Ne-am dorit să vedem dacă activitatea decurge normal, dacă lucrurile au fost bine pregătite şi personalul are cunoştinţe privind activitatea care se desfăşoară, dacă cunoaşte procedurile, instrucţiunile. Din fericire, lucrurile decurg cât se poate de normal. Am stat de vorbă şi cu doamna doctor coordonator. Am considerat la acest moment că activitatea este una care se desfăşoară în condiţii bune şi sperăm ca şi mai departe lucrurile să evolueze cât se poate de bine. Sunt 23 de judeţe în care astăzi a început activitatea de vaccinare (pentru cadrele didactice – n.r.)’, a susţinut Valeriu Gheorghiţă.

Întrebat cum se poate intra în posesia unei adeverinţe de vaccinare în cazul în care se pierde, el a informat că un nou exemplar se poate printa la centrul de imunizare sau direct din Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor.

‘Dovada, adeverinţa de vaccinare se poate printa de la respectivul centru de vaccinare sau direct din Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor, care este gestionat la nivelul INSP’, a explicat preşedintele CNCAV.

