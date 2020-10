(UPDATE) Iohannis: Nunţile, botezurile, serbările vor trebui restricţionate

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că nu doreşte revenirea la starea de urgenţă şi a pledat pentru restricţionarea evenimentelor la care participă foarte multă lume.

‘Am discutat aceste chestiuni, fiindcă sperietoarea cu starea de urgenţă este vehiculată cam de multă lume. Şi vă spun încă o dată: nu intenţionez să revenim la starea de urgenţă. Există măsuri mai puţin dure care au efecte poate chiar mai bune. Cea mai bună prevenţie este masca, distanţa, igiena. Nu avem nevoie să închidem toată ţara pentru a avea un efect de îngrădire. Pentru a purta mască nu este nevoie de stare de urgenţă. În această etapă nu intenţionez să reintroduc starea de urgenţă, dar sunt adeptul măsurilor preventive de tip mască, distanţă‘, a spus Iohannis, după ce a efectuat o vizită la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) împreună cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

El a susţinut că evenimentele de tip nunţi, botezuri, serbări ar trebui restricţionate.

‘Sunt de părere că evenimentele la care se adună multă lume şi probabil controlul devine mai greu vor trebui restricţionate. Am văzut, din păcate, prea multe întruniri care au un substrat pozitiv, de tip nunţi, botezuri, serbări, unde nu au fost respectate aceste restricţii şi este posibil ca astfel de întruniri să fie restricţionate‘, a arătat şeful statului.

Preşedintele Iohannis a subliniat că Guvernul ia toate măsurile pentru a nu se ajunge în situaţii critice. De asemenea, el a punctat că nu trebuie luate măsuri ‘heirupiste’ în ceea ce priveşte transformarea unor spitale pentru creşterea numărului de paturi la terapie intensivă.

‘Noi tot timpul vehiculăm şi datele despre sistem. De exemplu, în situaţia de acum avem 600 şi ceva de persoane la terapie intensivă, însă avem peste 1.000 de locuri destinate numai pentru pacienţii COVID, deci nu suntem deloc la limită. Pe de altă parte, am avut solicitarea către guvernanţi să caute soluţii pentru a avea mai multe locuri la terapie intensivă şi mai multe locuri pentru pacienţii care se internează într-o stare nu foarte gravă, dar într-o stare care necesită spitalizare. Noi vom face tot ce trebuie făcut pentru a preveni intrarea în stare critică a sistemului spitalicesc. (…) Este nevoie de soluţii concrete, inovative, acolo unde secţia de terapie intensivă se poate extinde, unde sunt specialişti se va face acest lucru, se va putea mări numărul de paturi. Dacă anumite spitale vor fi transformate sau nu, este o decizie pe care o va lua Ministerul Sănătăţii, însă eu nu sunt adeptul măsurilor heirupiste. Trebuie studiat foarte bine unde se poate realiza o mărire a numărului de paturi în terapie intensivă şi acolo să se facă. Nu vreau să ajungem la situaţii care au existat, că s-au instalat paturi de terapie intensivă, dar nu a existat personal specializat şi atunci întreg efortul a fost practic în van. Măsurile trebuie luate cu cap, unde există şi specialiştii, şi medici, resursa umană. Resursa materială, de regulă, se realizează cel mai uşor, resursa umană trebuie gestionată cu grijă‘, a spus şeful statului.

Iohannis şi-a exprimat recunoştinţa şi admiraţia pentru medicii şi personalul medical care ‘se dedică trup şi suflet’ pacienţilor în această perioadă dificilă.

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, necesitatea respectării măsurilor preventive, în contextul pandemiei de COVID-19, şi a recomandat purtarea măştii de protecţie tot timpul.

‘Nu trebuie să intrăm în panică, însă trebuie să fim conştienţi că ne aflăm într-o situaţie deosebită, o situaţie de sănătate publică deosebit de gravă şi, dacă vrem să avem o viaţă apropiată de normalitate, este absolut obligatoriu să respectăm câteva norme, sunt cunoscute, sunt arhicunoscute, şi câteva măsuri: purtatul măştii, păstrarea distanţei, igiena, în special, igiena mâinilor, evitarea, cu cât mai mult cu atât mai bine, a aglomerărilor‘, a spus Iohannis, după ce a efectuat o vizită la Institutul Naţional de Sănătate Publică, împreună cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

El a arătat că restricţiile specifice trebuie impuse în localităţile unde incidenţa pandemiei este mai mare.

‘Despre restricţii am vorbit destul de mult şi am observat cu toţii că descentralizarea deciziei pentru restricţii a fost un lucru bun, însă este nevoie de mai multă clarificare şi am convenit, chiar în discuţia pe care am avut-o cu reprezentanţii institutului, cu domnul ministru Tătaru şi cu echipa mea, să se lucreze la o metodologie care permite luarea unor decizii mai rapide, mai eficiente şi mai corelate cu situaţia din fiecare localitate şi din fiecare judeţ. În acest fel, vom putea să fim mai eficienţi, vom putea lua mai repede măsurile care se impun, vom putea să evităm, ca să zic aşa, restricţii prea dure, însă, repet, măsurile de bază rămân cele discutate: masca, distanţa, igiena‘, a indicat preşedintele Iohannis.

Potrivit şefului statului, discuţiile au vizat şi purtarea măştii şi aproape toţi specialiştii sunt de părere că masca este ‘extrem de utilă’.

‘Eu recomand, deci luaţi-o ca o recomandare, să purtaţi mască tot timpul când ieşiţi din casă, deci în spaţiul public, indiferent că este în interior sau în exterior, e bine pentru noi, pentru cei apropiaţi să purtăm mască‘, a transmis şeful statului.

El a susţinut că angajaţii INSP sunt ‘foarte dedicaţi’, ‘foarte competenţi’ şi se străduiesc să facă faţă unei situaţii ‘foarte complicate’ de pandemie.

‘Despre pandemie am discutat destul de mult. Mi-au prezentat viziunea care s-a format aici la institut şi m-am bucurat să constat că abordarea noastră este cam la fel‘, a precizat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că, din discuţia pe care a avut-o la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), nu a rezultat nevoia amânării alegerilor parlamentare.

‘Nu se poate discuta despre un anumit număr de cazuri. Dacă Institutul naţional ne spune că, din acest moment, nu se mai poate face o anumită acţiune publică sau alta, vom lua măsurile de rigoare, însă din discuţia de astăzi nu a rezultat nevoia amânării alegerilor‘, a explicat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a efectuat o vizită la Institutul Naţional de Sănătate Publică, împreună cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

