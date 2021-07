Un nou medicament pentru tratamentul pacienţilor cu scleroză multiplă

Pacienţii cu scleroză multiplă vor putea fi trataţi în curând cu un nou medicament.

Produsul denumit Mavenclad, a obţinut aprobarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi pentru a deveni disponibil mai sunt necesare doar publicarea în Monitorul Oficial şi realizarea protocolului terapeutic.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii spun că medicamentul va fi introdus pe listele decontate de stat luna viitoare.

Datele producătorului arată că pacienţii cărora li s-a administrat medicamentul Mavenclad pot dezvolta anticorpi în urma vaccinării împotriva gripei, varicelei zosteriene şi COVID-19.

Medicul neurolog Armand Frăsineanu spune că medicamentul este tolerat bine de pacienţi şi se administrează uşor.

Armand Frasineanu: Este unul dintre medicamentele care are eficacitate spre 85%-90%; tolerabilitatea extrem de bună. Pacientul înghite în primul an aşa: în prima lună, o tabletă pe săptămână, după care a doua lună, o tabletă pe zi, o săptămână şi după aceea, de abia în următorul an, în anul doi tot aşa: o tabletă pe zi, în prima săptămână din prima lună sau mai puţin, că e pe greutate corporală, şi gata.

Doctor Armand Frăsineanu a mai adăugat că studiile au arătat beneficii după primul an de administrare, iar după cel de al doilea an de tratament, pacienţii nu au mai avut nevoie de nicio terapie timp de patru până la 10 ani. (Rador/FOTO radioiasi.ro)