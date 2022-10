Un milion de doze de vaccin antigripal au fost distribuite la Direcţiile de Sănătate Publică, iar medicii de familie au început deja să primească la cabinete cantităţile comandate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila.

El a precizat că, pentru sezonul 2022-2023, Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1,5 milioane de doze cu posibilitatea suplimentării la nevoie:

Alexandru Rafila: Vaccinul antigripal este adus în luna septembrie. Am ţinut foarte mult acest lucru din două motive: ca să generăm campania de vaccinare încă de la începutul celui de-al treilea trimestru şi să nu mai fim puşi în situaţia care s-a repetat an de an, de a trimite în teren vaccinul, la mijlocul lunii decembrie sau în ianuarie, ceea ce a dus la un interes scăzut al populaţiei pentru vaccinare, a creat tensiuni şi nu în ultimul rând, au rămas cantităţi importante de vaccin care nu au mai putut să fie utilizate.

Beneficiarii campaniei de vaccinare antigripală sunt pacienţii cu afecţiuni cronice, persoanele cu vârste peste 65 de ani, gravidele, copiii şi bătrânii din centrele de ocrotire şi personalul medical sau de îngrijire din aceste centre. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)