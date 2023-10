Toţi proprietarii de locuinţe trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru cutremur, inundaţii şi alunecări de teren.

De luna viitoare intră în vigoare noi reglemetări în domeniu, iar cei care nu deţin o asigurare obligatorie a locuinţelor vor fi amendaţi.

Acum, patru din cinci locuinţe nu sunt asigurate şi nu au niciun fel de protecţie în cazul unui dezastru natural, potrivit datelor oficiale.

Modificările legislative, ce vor fi aplicate de luna viitoare, vor creşte şi valoarea primei de asigurare pentru construcţiile realizate din materiale mai rezistente, dar valoarea asigurată rămâne la fel – aproximativ 20 de mii de euro, a explicat astăzi la Radio România Actualități Nicoleta Radu, director general al Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.

Nicoleta Radu: Prima, începând cu 2008, a fost 20 euro pe an şi începând cu 11 noiembrie va fi 130 lei pe an. Pentru categoria de locuinţe construite din materiale mai puţin rezistente, de tipul chirpici, pământ ars ş.a.m.d., prima va rămâne aşa cum a fost şi până acum echivalentul a 10 euro, respectiv 50 lei pe an. Pentru aceste prime se vor asigura sume până la 100.000 lei în primul caz şi 50.000 lei în al doilea caz.

Reporter: Spuneţi-ne, cei care nu vor avea poliţa de asigurare obligatorie încheiată, ce vor păţi? Ce se va întâmpla?

Nicoleta Radu: Conform legii, aceste persoane pot primi amenzi între 100 şi 500 lei de la primăriile de pe raza cărora se situează locuinţele dumnealor; al doilea risc pe care îl văd este că nu pot să-şi încheie nici asigurare facultativă, pentru că, aşa cum am spus, în România, în cazul locuinţelor trebuiesc încheiate două asigurări, cea obligatorie, care se încheie pentru cele trei riscuri şi pentru o sumă de până la 20.000 euro, dar dacă doreşti să ai locuinţa asigurată la întreaga valoare şi pentru toate riscurile sau mai multe riscuri trebuie să închei o asigurare facultativă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)