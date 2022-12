Sfârşitul de an vine cu o vreme neobişnuit de caldă, temperaturi pozitive şi minime sub zero grade doar la munte.

Până pe 1 ianuarie vremea se va încălzi uşor în toată ţara, ca abia apoi să înceapă să scadă temperaturile.

Meteorologii spun că este posibil ca în zilele următoare să plouă, la fel şi după data de 4 ianuarie.

Temperaturile ridicate pentru această perioadă şi lipsa ninsorii i-au determinat pe mulţi turişti să îşi anuleze rezervările făcute la Predeal sau în Poiana Braşov, mai ales că nici instalaţiile de zăpadă artificială nu pot fi puse în funcţiune.

O singură pârtie este deschisă în Poiana Braşov, iar pe aceasta pot schia doar copiii şi începătorii, a precizat pentru Radio România Braşov FM, administratorul domeniului schiabil, Adrian Biriboiu: În momentul de faţă, zăpadă se găseşte numai sub formă de depozite pe anumite pârtii în partea superioară a masivului, în partea inferioară s-a deschis doar pârtia de începători, pârtia stadion, şi cu un strat destul de mic de zăpadă şi influenţat foarte mult de condiţiile meteo exterioare, a plouat destul de mult în Poiană. Se anunţă ceva zile de frig, dar după 3 ianuarie sperăm ca atunci să reuşim să deschidem cât mai multe pârtii mai repede.

Realizator: Se poate schia la Cavnic, în Maramureş pe o singură pârtie, Roata 1, la Straja, în Retezat, precum şi la Păltiniş, lângă Sibiu.

Rador/FOTO imagine ilustrativă