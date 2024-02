Temperaturi de primăvară de săptămâna viitoare, anunţă meteorologii

Vremea începe să se încălzească uşor începând de astăzi, proces care va continua şi mâine, pentru ca la începutul săptămânii viitoare să avem temperaturi care vor putea ajunge la 17° C.

O masă de aer tropical va pătrunde în această perioadă în România şi va aduce vreme de primăvară

Alina Şerban de la Administraţia Naţională de Meteorologie: O masă de aer cald se va îndrepta către zona ţării noastre şi va determina temperaturi din ce în ce mai ridicate în toate regiunile. Această încălzire se va resimţi timid, aş putea spune. Astăzi, temperaturile vor mai căpăta 2-3-4° C faţă de ceea ce am avut ieri. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în partea de vest, de sud-vest a teritoriului, până la 10-11, poate chiar 12° C. Din ce în ce mai bine vom resimţi încălzirea mâine în toate regiunile, când vom avea temperaturi maxime de 10 şi peste 10° C în mare parte din ţară, până la 14-15 în sudul teritoriului. Iar începutul de săptămână vine cu vreme deosebit de caldă îi spunem noi pentru această perioadă, pentru că temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decât în mod normal. Vor atinge valori de 15-16-17° C în multe localităţi din vestul, sudul şi estul teritoriului, în condiţiile în care la momentul acesta în mod normal ar fi trebuit să avem temperaturi maxime de 3-4-5 grade cel mult.

Vor fi şi regiuni în care încălzirea nu se va resimţi din cauza vântului. Meteorologii mai spun că în jumătatea de nord a ţării nu vor lipsi precipitaţiile, dar vor fi preponderent sub formă de ploaie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)