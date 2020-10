Taxele şi impozitele nu vor creşte, dă asigurări premierul Ludovic Orban

UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că Guvernul are ca obiectiv ‘fundamental’ accelerarea relansării economice şi nu va pune ‘bariere de tip fiscal’ pentru companii, reiterând că taxele şi impozitele nu vor creşte.

‘O spun din capul locului că nu vom creşte taxe şi impozite. O mai spun o dată, pentru că (…) o dată la două zile apare câte o năzdrăvănie care este preluată fără să aibă niciun fel de legătură. Susţinem categoric cota unică de impozitare şi nu vom majora taxe şi impozite. Este împotriva obiectivului fundamental pe care îl are Guvernul şi anume acela de a accelera relansarea economică. Pentru accelerarea relansării economice nu poţi să pui frână de tip fiscal, bariere de tip fiscal în relansarea companiilor şi în ceea ce priveşte taxarea muncii. Dimpotrivă, avem foarte multe programe de sprijin al companiilor, atât întreprinderile mici şi mijlocii, cât şi companiile mari. De asemenea, am gândit un întreg sistem de susţinere a realizării de noi investiţii private fie de investitori români, fie de investitori străini. De asemenea, vom veni şi cu alte măsuri de susţinere pentru mediul de afaceri’, a afirmat Orban, după ce a participat la evenimentul ‘Topul naţional al firmelor private din România‘, organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

El a adăugat că obiectivul Guvernului este acela de a crea un mediu ‘prietenos’ pentru cei care vor ‘să pună pe picioare’ o afacere sau vor să îşi dezvolte companiile.

‘Am avut bucuria să înmânez premii către companii care au reuşit dezvoltări spectaculoase. Am remarcat companii care au construit fabrici performante, companii care dezvoltă reţele de desfacere care să ajute producătorii români în accesul lor la piaţă, de asemenea, companii care furnizează training pentru cei care au suferit de pe urma crizei economice generate de pandemie şi au ajutat la reintegrarea profesională a foarte multor angajaţi. Sunt foarte bucuros că am participat la acest eveniment şi colaborarea dintre CNIPMMR şi Guvernul României va continua să fie la fel de bună‘, a susţinut prim-ministrul.

Potrivit acestuia, o parte ‘importantă’ a propunerilor de susţinere a mediului de afaceri, de încurajare a comportamentului antreprenorial încă din şcoală făcute de întreprinzători sunt ‘extrem de serioase’ şi urmează să fie introduse în ‘programul de guvernare’.

‘Facem o analiză a fiecărei propuneri în parte, un studiu de impact aferent pentru fiecare măsură care este propusă. De asemenea, facem o evaluare a resurselor disponibile pentru finanţarea diferitelor tipuri de programe din toate domeniile: de la Tech Nation până la dezvoltarea spiritului antreprenorial, de exemplu, în rândul populaţiei sub 18 ani, din licee, prin înfiinţarea unui tip de companii cu o răspundere diferită, care să încurajeze formarea de companii de către tineri. Sunt foarte multe propuneri care sunt extrem de interesante. Cu siguranţă, o parte dintre ele le vom prelua, numai că le vom aşeza în cadrul programului de guvernare ţinând cont şi de resurse, de studii de impact şi de evaluarea efectelor favorabile posibile‘, a explicat Orban.

UPDATE – Premierul Ludovic Orban a declarat că, la rectificarea bugetară, prevăzută pentru începutul lunii noiembrie, va exista o creştere a fondurilor alocate domeniului Sănătăţii, atât pentru ‘programe, cât şi pentru cheltuielile provocate de pandemie’.

‘La ora actuală, analizăm solicitările fiecărui ordonator principal de credite, pe domeniul Sănătăţii va fi o creştere, cu siguranţă. De altfel, noi am şi făcut, deja, o reaşezare în domeniul Sănătăţii, printr-o realocare a unor fonduri în valoare de 570 de milioane. Va exista o creştere, nu vă pot comunica cifra cu care creşte bugetul, dar va creşte bugetul Sănătăţii, atât pentru programe, cât şi pentru cheltuielile provocate de pandemie, cât şi pentru alte categorii de cheltuieli. De asemenea, vor creşte un pic cheltuielile pe investiţii, atât pe Ministerul Transporturilor, cât şi pe Ministerul Dezvoltării‘, a afirmat Ludovic Orban, vineri, întrebat dacă la rectificarea bugetară pregătită pentru începutul lunii noiembrie se va mări bugetul Sănătăţii.

Premierul a făcut declaraţia după participarea la ‘Topul naţional al firmelor private din România’, eveniment organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

Întreprinderile mici şi mijlocii şi mediul de afaceri trebuie să fie ‘un partener serios al Guvernului’, implicat în susţinerea fundamentărilor care să ducă la decizii care au efect în economia românească, a declarat, vineri, prim-ministrul Ludovic Orban.

El a participat la evenimentul ‘Topul naţional al firmelor private din România’, organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

‘Vă asigur că participarea mea nu este o participare care e dictată, să spun, de nişte considerente politico-electorale, ci este o participare care este dictată de convingerea mea că mediul de afaceri, IMM-urile, trebuie să fie un partener serios al Guvernului, un partener implicat în susţinerea fundamentărilor care să ducă la decizii care au efect în economia românească. Guvernul pe care îl conduc a fost deschis la dialog permanent şi este şi va fi în continuare deschis la dialog cu mediul de afaceri, multe dintre deciziile pe care le-am luat au fost luate în discuţii, dezbateri cu reprezentanţii mediului de afaceri‘, a afirmat Orban.

Potrivit acestuia, o ţară în care există un mediu de afaceri ‘prietenos’, iniţiativă economică şi un parteneriat între întreprinzători şi decidenţii de la nivel guvernamental este una care merge bine. ‘O ţară în care afacerile merg bine este o ţară în care fiecare om poate să trăiască mai bine. Obiectivul nostru fundamental este să fim permanent atenţi la ce se întâmplă în mediul de afaceri ca să generăm cât mai multe programe, proiecte, decizii la nivel guvernamental care să vină în sprijinul mediului de afaceri’, a susţinut premierul.

Ludovic Orban a adăugat că Guvernul a luat măsuri pentru a sprijini mediul de afaceri, printre care amânarea ratelor pentru credite bancare.

‘Nu mai vreau să trec în revistă toate măsurile pe care le-am luat, dar, aş pomeni, totuşi, câteva, pentru că am văzut multe abordări partizane care nesocotesc, totuşi, eforturile uriaşe pe care le-am făcut. În ceea ce priveşte mediul de afaceri am luat decizii importante. Până în 25 octombrie, ştiţi foarte bine, a existat o facilitate pentru mediul de afaceri care a lăsat la dispoziţia mediului de afaceri 16 miliarde, bani care au putut fi rulaţi, bani care au putut fi investiţi, bani care au putut să rezolve diferitele situaţii apărute şi în contextul crizei economice generate de pandemie. De asemenea, amânarea ratelor la bănci, am avut cea mai largă adresabilitate pentru această măsură şi cea mai lungă perioadă de timp pentru care s-a dat această amânare a ratelor la bănci, comparativ cu celelalte ţări europene‘, a explicat Orban.

El a subliniat că trebuie urmărit şi ce se va întâmpla după 1 ianuarie, aşa cum Guvernul a avut în vedere situaţia după 25 octombrie, fiind adoptată o ordonanţă de urgenţă prin care se dă posibilitatea companiilor să apeleze la diferite forme de reeşalonare, astfel încât să nu se pună ‘o presiune foarte mare’ nici din punct de vedere fiscal, nici din punct de vedere al ratelor bancare în cazul amânării acestora, după expirarea perioadelor de facilităţi.

În opinia prim-ministrului, Programul IMM Invest, adoptat de Guvern, este, ‘cert, o reuşită’. ‘De asemenea, am lansat programe de granturi, atât pe POR, cât şi programul de granturi de 1 miliard de euro pentru care au fost în derulare două apeluri de proiecte, granturi pentru SRL-urile fără angajaţi şi, de asemenea, granturi pentru companii pentru asigurarea capitalului de lucru. (…) Avem două programe care sunt finanţate din fonduri europene de digitalizare a IMM-urilor şi de creştere a competenţelor digitale ale IMM-urilor, programe care au început, deja, să fie active. De asemenea, am încercat să venim în sprijinul companiilor şi în materie de rambursare a TVA-ului şi în materie de decontare a concediilor medicale’, a completat Orban.

Premierul a precizat că a analizat împreună cu preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Florin Jianu, propunerile mediului de afaceri pentru programul de guvernare. ‘Cu siguranţă vom prelua o parte dintre ele‘, a indicat el.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia ‘Topului Naţional al Firmelor Private din România’ în care afirmă că va susţine în continuare o legislaţie raţională şi adoptarea de ‘măsuri responsabile, realiste şi în acord cu principiile economiei de piaţă’.

‘Tabloul macroeconomic pentru al doilea trimestru al anului curent a fost unul negru pentru majoritatea economiilor. Chiar dacă prognozele actuale nu indică recuperarea rapidă pe care ne-o dorim, evoluţiile recente ne oferă totuşi motive de optimism. Producţia industrială a revenit în teritoriu pozitiv, rata inflaţiei a rămas la un nivel moderat, iar economia beneficiază în continuare de stabilitatea cursului valutar. În 2021, rapiditatea redresării economice se va datora facilităţilor pe care Guvernul le-a acordat în această perioada de criză. În acelaşi timp, este de o importanţă esenţială consolidarea cadrului de guvernanţă economică. Voi susţine în continuare o legislaţie raţională şi adoptarea de măsuri responsabile, realiste şi în acord cu principiile economiei de piaţă. În toată această perioadă, împreună cu Guvernul şi prin dialog cu mediul de afaceri, au fost găsite şi puse în aplicare soluţii reale pentru menţinerea locurilor de muncă, asigurarea de capital de lucru şi investiţii. În anii următori, firmele vor avea acces la bani europeni pentru infrastructura de suport în afaceri, stimularea inovaţiei şi a competitivităţii. Acestea sunt aspectele esenţiale pentru creşterea economică durabilă şi pentru calitatea vieţii românilor, nu promisiunile fără acoperire şi lipsite de responsabilitate fiscal-bugetară‘, afirmă Iohannis în mesajul care a fost transmis de consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu.

Şeful statului arată în mesaj că nimeni nu a putut anticipa criza sanitară care are implicaţii de amploare asupra economiei, iar în acest context, în ciuda incertitudinilor, capacitatea de recuperare trebuie să fie pe măsură, printr-un efort conjugat al firmelor şi al statului.

‘Este necesar să folosim criza nu doar ca pe o lecţie, pentru a fi mai bine pregătiţi în viitor, ci şi ca pe oportunitate, pentru schimbarea modelului nostru de dezvoltare, atât în planul administrării afacerilor, cât şi în planul guvernării. Această provocare nu va putea fi depăşită separat, ci doar împreună. Cunosc dificultăţile prin care treceţi ca întreprinzători şi nu mă refer doar la bilanţuri şi cifre de afaceri, ci mai ales la eforturile deosebite de adaptare pentru asigurarea protecţiei sanitare a oamenilor, eforturi pentru care vă felicit‘, spune Iohannis.

Şeful statului punctează că, în contextul problemelor cauzate de criza sanitară, cercetările arată că doar 30% dintre IMM-uri consideră că mediul de afaceri este unul favorabil, iar marile probleme rămân resursa umană, birocraţia şi situaţia finanţării.

‘În privinţa birocraţiei, criza actuală este şi un prilej pentru a forţa schimbarea mentalităţilor de lucru în instituţiile statului. Aşa cum aţi remarcat, deja s-a reuşit impunerea unor noi metode de lucru în diferite zone ale administraţiei centrale şi locale. IMM-urile dispun acum de mai multe mijloace electronice în interacţiunea cu autorităţile şi vă asigur că digitalizarea administraţiei va continua în ritm alert. În ceea ce priveşte problema finanţării, avem asigurarea că vor exista resurse pentru derularea în continuare a programelor de finanţare a economiei, prin credite garantate şi granturi pentru capital de lucru şi investiţii. O altă sursă de finanţare, deosebit de importantă, este reprezentată de programele operaţionale, în special prin fondurile mai accesibile destinate IMM-urilor’, arată Iohannis.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)