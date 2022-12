Sezonul virozelor respiratorii în România

Este sezonul virozelor respiratorii, iar cei mai afectaţi sunt copiii.

Cabinetele medicilor de familie, camerele de gardă ale spitalelor de pediatrie şi chiar saloanele unităţilor medicale au devenit neîncăpătoare în această perioadă.

Medicul Mihai Gafencu îi sfătuieşte pe părinţi să prevină îmbolnăvirile, oferindu-le copiilor vitamine, dar şi să-i ţină departe de comunităţi, dacă e nevoie.

Mihai Gafencu: Este sezonul virozelor respiratorii şi anul acesta ne confruntăm cu un număr mai mare de cazuri sosite în sectorul de urgenţă. Cel mai bine este să previi, să îşi hidrateze copiii dacă fac febră, să le dea vitamina C sub cele mai naturale forme: lămâi, portocale, grapefruit sau alte fructe care să conţină multă vitamina C, categoric să nu-i ducă să contamineze şi alţii din comunităţi. Rador/FOTO imagine ilustrativă