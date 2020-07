Senat – Comisia juridică a decis să reia marţi dezbaterile la proiectul legii carantinării şi izolării

UPDATE, ora 19:00 – Senatorii jurişti au decis să reia marţi dezbaterile la proiectul de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru a studia mai multe propuneri şi amendamente.

După aproximativ două ore, vicepreşedintele Comisiei juridice Iuliana Scântei, care a condus şedinţa, a cerut reluarea dezbaterilor marţi, la o oră are va fi anunţată în cursul dimineţii.

‘Având în vedere şi propunerea colegilor noştri din PSD, dorinţa fiind şi a noastră de a consolida toate textele pe cele două articole (…) care privesc conţinutul măsurilor de carantinare, respectiv de izolare, adică internare, şi modalitatea de aplicare a procedurii de contestare, primind chiar şi în cursul acestei şedinţe mai multe propuneri de amendamente şi având nevoie de timp să le integrăm, să decidem într-un final care sunt textele pe care le vom supune la vot, supun votului propunerea de a amâna această şedinţă până mâine, la o oră pe care o vom anunţa în cursul dimineţii şi vom transmite în timp util invitaţiile online. Şedinţa va fi publică‘, a anunţat senatorul liberal, a cărei propunere a primit vot unanim.

La propunerea unui membru al comisiei, Iuliana Scântei a anunţat că va fi solicitat avizul CES asupra acestui proiect în regim de urgenţă.

‘Noi vom solicita astăzi cu termen de comunicare mâine ca să putem să finalizăm raportul şi sperăm ca CES să ne poată comunica în termenul solicitat acest punct de vedere cu privire la proiect’, a spus Scântei.

La şedinţă a fost prezent secretarul de stat din MAI Raed Arafat, iar ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a intervenit prin telefon. Au mai avut intervenţii telefonice reprezentanţi ai societăţii civile, avocaţi, medici.

Proiectul a fost adoptat joia trecută de Camera Deputaţilor, iar senatorii jurişti au început dezbaterile vineri, adoptând mai multe amendamente tehnice. Sâmbătă, Comisia juridică a decis, la solicitarea reprezentanţilor PSD, amânarea până luni a dezbaterilor. (Agerpres)

UPDATE – Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, luni, la Ploieşti, că anunţul social-democraţilor referitor la votul asupra legii privind carantina şi izolarea reprezintă un ‘fals motiv’, precizând că explicaţii asupra proiectului au fost date în repetate rânduri.

‘Cred că este un fals motiv. Noi am fost de fiecare dată de câte ori am fost invitaţi. Cel puţin am avut Ora ministrului, moţiune simplă, am dat explicaţii. Faptul că astăzi şi ieri şi acum două zile a fost prezent secretarul de stat Raed Arafat de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, din punct de vedere medical şi legislativ, cred că Parlamentul, prin Comisiile de specialitate, poate amenda această lege şi aduce la acel nivel legislativ care să nu confere unui pacient lipsirea de libertate. Noi (…) am avut principii simple. Camera Deputaţilor a avut peste 800 de amendamente. A trecut la Senat şi aici s-a blocat. Cred că totuşi şi Camera şi Senatul ar trebui să ia nişte decizii, pentru că este vorba de sănătatea poporului român, nu de un moment politic în care trebuie să punctăm‘, a afirmat Tătaru.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că social-democraţii vor vota în Senat, Camera decizională, proiectul de lege privind carantina şi izolarea atunci când premierul şi ministrul Sănătăţii se vor prezenta în Parlament să lămurească aspectele nelămurite din acest proiect.

‘Este nepermis să stăm de o lună de zile şi să aşteptăm în ultimul moment să venim cu o lege la Parlament, când lucrurile erau foarte clare, restrângerile de drepturi şi libertăţi nu se pot face decât prin lege, în Parlament. Legea înaintată de către Guvernul Orban este o lege proastă, aşa cum a fost prezentată, atât în Camera Deputaţilor, iar acum, în Senat, Senatul fiind forul decizional. Am încercat la Camera Deputaţilor să avem, cu ONG-urile, un punct de vedere transparent asupra legii, o să continuăm la Senat dezbaterile, atât cu CSM, cât şi cu organizaţiile care luptă pentru drepturi şi libertăţi. Nu putem accepta această lege şi nu putem vota această lege. (…) Legea, cum a fost înaintată de către Guvern către Parlament, nu a avut avizul Ministerului Justiţiei. (…) Nu se va vota legea în Senat până când primul ministru şi ministrul Sănătăţii nu vor veni să lămurească toate aspectele în discuţie, în acest moment. Am vorbit cu colegii mei în Comitetul Executiv, marea majoritate având acest punct de vedere ‘, a declarat, luni, Ciolacu, la finalul CExN al PSD

UPDATE – Guvernul precizează că nici premierul Ludovic Orban şi nici miniştrii din Cabinet nu au primit vreo invitaţie la dezbaterile parlamentare pe marginea legii privind carantina şi izolarea, dar au disponibilitatea de participa la lucrările Parlamentului ‘ori de câte ori sunt invitaţi sau solicitaţi în mod oficial’.

‘Având în vedere afirmaţiile false făcute în spaţiul public, precizăm faptul că nu a fost înaintată premierului Ludovic Orban şi nici miniştrilor din Cabinet invitaţia de a participa la dezbaterile din Parlament pe marginea legii care priveşte carantina şi izolarea. Menţionăm faptul că, atât premierul, cât şi miniştrii Sănătăţii şi Justiţiei au disponibilitatea de a participa la lucrările Parlamentului ori de câte ori sunt invitaţi sau solicitaţi în mod oficial’, se arată într-o informare transmisă luni de Executiv.

UPDATE – Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că social-democraţii vor vota în Senat, Camera decizională, proiectul de lege privind carantina şi izolarea atunci când premierul şi ministrul Sănătăţii se vor prezenta în Parlament să lămurească aspectele nelămurite din acest proiect.

‘Legea înaintată de către Guvernul Orban este o lege proastă aşa cum a fost prezentată în Camera Deputaţilor, iar acum, în Senat, Senatul fiind forul decizional. (…) O să continuăm la Senat dezbaterile, atât cu CSM, cât şi cu organizaţiile care luptă pentru drepturi şi libertăţi. Nu putem accepta această lege şi nu putem vota această lege. (…) Legea, cum a fost înaintată de către Guvern către Parlament, nu a avut avizul Ministerului Justiţiei. (…) Nu se va vota legea în Senat până când primul-ministru şi ministrul Sănătăţii nu vor veni să lămurească toate aspectele în discuţie în acest moment‘, a declarat, luni, Ciolacu, la finalul CExN al PSD.

UPDATE – Uniunea Salvaţi România cere PSD să nu blocheze adoptarea legii carantinei şi izolării şi ‘să nu se mai joace’ cu sănătatea românilor.

USR condamnă modul cinic în care PSD joacă politic atât de importantul subiect al sănătăţii românilor şi cere social-democraţilor să nu blocheze dezbaterea şi adoptarea legii carantinei şi izolării, în condiţiile în care autorităţile nu au instrumentele necesare pentru a gestiona pandemia şi numărul persoanelor bolnave de COVID-19 creşte alarmant de la o zi la alta, transmite luni un comunicat al formaţiunii.

‘PSD se joacă cu sănătatea românilor. Legea carantinei este necesară şi trebuie adoptată de urgenţă. Da, este adevărat că proiectul a venit cu întârziere de la Guvern, o nouă bâlbă dintr-un lung şir care poate fi imputat actualului Executiv. Dar PSD şi aliaţii săi trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi să nu transforme o situaţie proastă într-o catastrofă sanitară doar pentru că vin două rânduri de alegeri şi pentru că îşi fac calcule cinice pe spatele românilor. Toate partidele trebuie să înţeleagă că nu pot să-şi vadă propriul interes în timp ce ţara traversează o criză. Ne confruntăm cu cea mai gravă criză sanitară din timpul vieţii noastre, iar vechile partide politice trebuie să abandoneze jocul practicat în ultimii 30 de ani’, a declarat Dan Barna, preşedintele USR, conform sursei citate.

USR menţionează că tergiversarea adoptării acestei legi este inexplicabilă, având în vedere că autorităţile sunt lipsite de un instrument indispensabil în gestionarea pandemiei de COVID-19.

Potrivit comunicatului, proiectul de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic a fost adoptat de Camera Deputaţilor joi, în regim de urgenţă, la trei zile de la înregistrare. Proiectul urma să fie dezbătut şi adoptat de Senat în condiţii similare, dar, la solicitarea PSD, votul final nu a avut loc la finalul săptămânii trecute, nefiind finalizate nici măcar dezbaterile în comisiile de specialitate.

Tergiversarea este cu atât mai inexplicabilă, cu cât social-democraţii ştiu foarte bine că, după adoptarea de către plenul Senatului, mai trebuie să treacă cel puţin cinci zile – două pentru eventuala depunere a unei sesizări la CCR, trei zile după promulgare – înainte ca legea să intre în vigoare, mai arată USR.

Comitetul Executiv al PSD, întrunit luni, a decis ca proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea să fie votat de social-democraţi în Senat, cu modificări, a anunţat preşedintele organizaţiei de Neamţ a partidului, Ionel Arsene.

El a precizat că a dat un vot împotriva acestei decizii, opinând ca proiectul să fie retrimis Guvernului pentru a veni cu o lege ‘corectă’, care ‘să respecte drepturile şi libertăţile cetăţeneşti’.

‘Prin această lege se îngrădesc foarte mult din drepturile şi libertăţile cetăţenilor în această ţară. Sunt de acord că nu putem să-i lăsăm pe cei care sunt infectaţi cu acest virus să umble dezlegaţi pe stradă. Trebuie făcut un cadru legislativ, dar ceea ce a venit de la Guvernul României înseamnă o lege care îngrădeşte foarte mult drepturile şi libertăţile cetăţeneşti‘, a declarat Arsene, la finalul şedinţei CExN al PSD.

Întrebat dacă a văzut forma de la Senat a proiectului de lege, el a spus: ‘Forma de la Senat o să o discutăm în perioada următoare cu cei de la Comisia juridică, a rămas să discute colegii mei la Senat, pentru că votul partidului a fost pentru a da un vot pe această lege’.

‘Vor modifica în Senat această lege şi vor da un vot final în Senat’, a completat Arsene.

Liderul PSD Neamţ a spus că nu este de acord cu forma actului normativ aşa cum a fost adoptată în Camera Deputaţilor, indicând că este nemulţumit de măsura carantinării bunurilor.

‘Nu sunt mulţumit de modificările pe care le-au adus colegii mei la Cameră, aştept să văd modificările pe care le vor face colegii mei (la Senat – n.r.). Sunt foarte multe care mă nemulţumesc. Faptul că în continuare vorbim de carantinarea bunurilor. Proprietatea privată este garantată de Constituţia României’, a explicat Ionel Arsene.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)