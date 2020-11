Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, confirmat cu COVID-19

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, miercuri seară, că secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a fost confirmat cu COVID-19, precizând că acesta a avut simptome, s-a tratat la domiciliu şi de marţi poate ieşi din izolare.

‘Noi l-am avut infectat pe domnul secretar general Paul Stănescu, eu am avut contact cu el şi mi-am făcut imediat testul. Domnul Stănescu a avut simptome, s-a tratat la domiciliu şi de marţi poate ieşi. Şi domnul Vasile Dîncu a fost infectat. (…) Eu cred în testare, ea trebuie făcută mai ales atunci când există anumite suspiciuni. Cred în purtarea măştii, mi-a demonstrat-o Radu Moldovan. Am avut o întâlnire în interiorul partidului vreo şase sau opt lideri judeţeni şi Radu Moldovan avea suspiciuni că ar avea coronavirus, a stat numai cu mască în prezenţa noastră şi, în afară de el, nu a făcut nimeni coronavirus. Deci, cred în obligativitatea purtării măştii‘, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.

Liderul PSD a spus că nu merge la nicio televiziune şi la nicio întâlnire fără să se testeze, ca să nu îi pună în pericol pe cei cu care se întâlneşte, iar pentru a preveni răspândirea coronavirusului a hotărât la nivel de partid ca întâlnirile cu organizaţiile judeţene să se facă online.

‘Eu am o singură problemă, dacă cineva din greşeală mă îmbolnăveşte, asta este, se mai întâmplă. Nu cred că mi-aş permite eu să îmbolnăvesc pe cineva. Eu nu mi-am văzut mama de cinci luni. Cu mama mea vorbesc numai la telefon, o vede numai soţia după nişte reguli foarte bine stabilite sau fraţii mei sau nepoţii. Eu, personal, în virtutea meseriei pe care o am, în acest moment sunt cel mai expus. Nu merg la nicio televiziune şi nu merg la nicio întâlnire cu colegii sau întâlniri de partid până ce nu mă testez. De aceea am şi hotărât cu domnul Stănescu, şi cu Sorin Grindeanu şi cu Mihai Tudose ca întâlnirile cu judeţele să le facem online‘, a completat Marcel Ciolacu. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)