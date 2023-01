S-au găsit soluţii şi pentru suplimentarea cantităţilor de medicamene antivirale, anunţă ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila

Producătorii de medicamente din România spun că vor asigura în continuare aprovizionarea cu produse care conţin Ibuprofen şi Paracetamol, inclusiv în variante pediatrice. La finalul întâlnirii de astăzi cu reprezentanţii furnizorilor, ministrul sănătăţii, doctorul Alexandru Rafila, a menţionat că s-au găsit soluţii şi pentru suplimentarea cantităţilor de antivirale.

Alexandru Rafila: Am identificat la unul dintre producătorii de generice cantităţi suplimentare de Oseltamivir. Este substanţa antivirală mai cunoscută sub numele de Tamiflu, dar şi medicamentul generic are exact acelaşi rezultat, deci ne-au asigurat nu numai de disponibilitate, dar şi de faptul că în această perioadă, transmit către firmele de distribuţie toate cantităţile de medicamente care sunt solicitate, încât să nu existe lipsa acestor categorii de medicamente. Singura problemă legată de o anumită disponibilitate, care nu este generată decât de o creştere exponenţială, dacă se poate spune aşa, a consumului, pe de-o parte şi de întârzieri importante în livrarea materiei prime din China, este legată de unele peniciline şi în mai mică măsură, dar sunt şi acolo anumite probleme legate de Amoxicilină.

Ministrul sănătăţii a mai adaugat că producătorii de medicamente speră ca problema importului de materie primă din China să se rezolve până la sfârşitul acestei luni.

(RADOR/FOTO – imagine ilustrativă)