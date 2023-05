Rotativa guvernamentală/Premierul Nicolae Ciucă: Am convenit ca până la soluţionarea problemei privind greva profesorilor să nu-mi depun mandatul

Coaliţia de guvernare a convenit ca premierul Nicolae Ciucă să nu-şi depună mandatul până la soluţionarea grevei profesorilor.

‘Am avut discuţii până aseară târziu, ne-am revăzut în această dimineaţă şi am convenit ca până la soluţionarea acestor probleme să nu-mi depun mandatul şi să-mi asum în continuare responsabilitatea funcţiei de premier. În felul acesta, sper să fie create condiţiile astfel încât într-o perioadă de timp cât mai scurtă să putem să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliţiei’, a anunţat Ciucă, vineri, la Palatul Victoria, într-o declaraţie susţinută alături de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi liderul UDMR, Kelemen Hunor.

El a menţionat că a preluat mandatul de prim-ministru într-o perioadă similară celei din prezent, în care o serie de probleme nu erau rezolvate.

‘Am putut atunci să găsim soluţii pentru ceea ce a însemnat criza sanitară, criza din energie, a urmat apoi conflictul din Ucraina, toate consecinţele crizei economice, inflaţia şi, împreună, coaliţia de guvernare, cu dumneavoastră toţi, am reuşit să depăşim aceste crize succesive şi suprapuse. Am trecut prin toate acestea asumându-ne cu responsabilitate şi identificând soluţii împreună cu dumneavoastră pentru toate aceste probleme’, a afirmat Ciucă.

Prim-ministrul a subliniat că Guvernul pe care îl conduce are o susţinere parlamentară consolidată.

‘Am căzut cu toţii de acord că singura şansă pentru noi să putem să depăşim toate aceste probleme este să realizăm o coaliţie politică stabilă, ceea ce am şi realizat. Putem să afirmăm că, prin această stabilitate politică, am putut să gestionăm şi criza energetică, să asigurăm şi consecinţele războiului din Ucraina, să gestionăm şi efectele inflaţiei şi cu toţii am putut să constatăm că, începând de anul acesta, inflaţia a început să scadă şi există premise ca până la sfârşitul anului să avem o scădere a inflaţiei sub două cifre şi consider că toate aceste măsuri ne-au asigurat şi creşterea economică, România fiind ţara din Europa care a avut a treia cea mai mare creştere economică atât anul trecut, cât şi în primul trimestru din anul acesta. Am considerat că măsurile noastre trebuie să fie îndreptate pentru a face în aşa fel încât cetăţenii să nu resimtă toate aceste consecinţe şi să putem să trecem mai uşor peste ele. Am considerat că prin investiţii putem să asigurăm creşterea economică, iar anul trecut absorbţia de fonduri europene şi valoarea investiţiilor străine directe a fost de aproximativ 22 de miliarde de euro, ceea ce este un record pentru ţara noastră’, a completat Nicolae Ciucă.

Premierul Ciucă ar fi trebuit să demisioneze vineri din funcţie pentru realizarea rocadei guvernamentale. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro