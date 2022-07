România sprijină parcursul european al Republicii Moldova şi Ucrainei şi se angajează să ofere asistenţă şi expertiză şi să împărtăşească bunele practici în atingerea standardelor europene, a declarat, ieri, preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, la Forumul Interparlamentar pe teme de Securitate, organizat la Palatul Parlamentului. Ea a subliniat că ţara noastră a fost unul dintre cei mai fermi susţinători ai celor două state.

Alina Gorghiu: Decizia UE privind invitarea Ucrainei şi a Republicii Moldova, precum şi decizia NATO privind invitarea Finlandei şi a Suediei sunt elemente care întăresc deopotrivă edificiul democratic de pe continentul nostru, pe care noi le-am dorit şi le-am privit cu foarte mare încredere. România este puternic angajată şi ancorată în asigurarea securităţii şi stabilităţii în regiune. Am reuşit să ne construim în aceşti ani un profil de aliat solid, activ şi angajat, dispunem de maturitatea politică şi credibilitate pe plan internaţional şi am dovedit că suntem o democraţie solidă şi rezilientă.

La rândul său, preşedintele Parlamentului de la Chişinau, Igor Grosu, apreciază că Republica Moldova trebuie să regândească propria politică de apărare.

Igor Grosu: Republica Moldova nu are un scut efectiv în faţa primejdiilor, pentru că 30 de ani, nu am dezvoltat o capacitate de apărare corespunzătoare, nu am construit elemente critice de infrastructură şi nu am cultivat rezilienţă socială. O armată puternică şi bine echipată oferă ţării libertatea de acţiune, încredere în forţele proprii şi opţiuni strategice. Doar aşa putem fi nu doar un beneficiar de securitate, dar şi un frunizor.

Preşedintele Legislativului de la Chişinău a fost primit dimineaţă de şefii celor două camere ale Parlamentului de la Bucureşti, prilej cu care a fost reconfirmat sprijinul României pentru realizarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană şi pentru depăşirea crizelor multiple. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)