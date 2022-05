România s-a calificat în finala concursului Eurovision cu piesa „Llámame”

Romania, reprezentată de artistul WRS, cu piesa „Llámame”, s-a calificat aseară la Torino, în finala concursului Eurovision.

Andrei Ionuţ Ursu: Am muncit atât de mult pentru momentul ăsta şi mă bucur atât de tare că românii de pretutindeni s-au unit şi au votat, mai mult ca sigur i-am simţit, pentru că i-am simţit aici, în Torino, am avut câteva evenimente şi au fost minunaţi, şi mi-am dat seama că energia lor s-a catalizat din foarte, foarte multe ţări dimprejurul lumii. A fost minunat, noi am dat tot ce am putut pe scenă şi toată arena de aici a cântat. Mă bucur că am trecut în finală. Continuaţi să ne votaţi şi în finală, pentru că încă avem nevoie de voturile voastre, pentru că vrem să fim în top!

Finala Eurovision va fi transmisa live de postul public de televiziune mâine cu incepere de la ora 22:00. (Rador)