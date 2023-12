România riscă o procedură de infrigement în domeniul mediului, deoarece nu are date complete privind calitatea aerului în ultimii doi ani, anunţă Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Reprezentanţii acesteia au explicat în faţa deputaţilor din Comisia de specialitate că nu au existat contracte de mentenanţă a staţiilor care monitorizează calitatea aerului, deşi au fost făcute mai multe sesizări la Ministerul Mediului.

Reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului spun că mentenanţa staţiilor de măsurare a calităţii aerului este de competenţa Ministerului Mediului, care recent a semnat un contract în acest sens. Solicitarea privind calitatea aerului a venit din partea USR.

Deputata Diana Buzoianu: De ce am avut nevoie de doi ani de zile să fie încheiate nici contracte de mentenanţă de care ştiam când urmează să expire şi în tot acest timp, cine răspunde pentru faptul că noi nu am ştiut ce aer respirăm? Doi ani de zile nu am colectat date cu privire la calitatea aerului.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Laurenţiu Păştinaru, spune că instituţia nu are pârghiile necesare pentru mentenanţa reţelei de staţii care monitoriază calitatea aerului şi a cerut modificarea legislaţiei în acest sens.

Laurenţiu Păştinaru: Fără bani, această reţea nu poate merge spre bine. Trebuie înlocuite aceste echipamente. Doar aşa putem avea şi noi rezultatele corecte, adevărate, pe care românii trebuie să le ştie. Dacă s-ar schimba legea, să ne dea în proprietate această reţea naţională de monitorizare a calităţii aerului şi buget pentru mentenanţa acestei reţele.

Deputatul PNL, George Stângă, a vorbit despre un blocaj instituţional, care poate fi rezolvat prin preluarea de către agenţie a reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului.

George Stângă: Haideţi să iniţiem un demers, că înţeleg că acest lucru, cel mai probabil, se face prin ordin de ministru şi să ducem reţeaua la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi să avem o singură entitate care să răspundă de tot: şi de felul în care se colectează datele, şi de buna funcţionare a întregii reţele.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va primi prin PNRR 20 de staţii performante de monitorizare a calităţii aerului. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)