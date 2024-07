Riscul înşelăciunilor cu pachete turistice false creşte în sezonul vacanţelor, atrag atenţia operatorii autorizaţi.

Trebuie să citim cu atenţie contractele şi abia apoi să semnăm şi să plătim, şi cel mai important – să ne ferim de agenţiile neautorizate şi de cele care vin cu oferte mult prea ieftine pentru a fi reale.

Agenţii autorizaţi de turism şi comisarii de la protecţia consumatorilor îi avertizează pe cumpărătorii de pachete turistice să se ferească de agenţiile neautorizate şi de cele care vin cu oferte mult prea ieftine pentru a fi reale.

Expertul în turism, expert în turism, Corina Gliguţă: Să nu se caute oferte care sunt extraordinar de atractive, la modul că un hotel care în cinci locuri îţi apare pe net că are 100 lei şi tu-l găseşti într-un loc că are 10 lei, clar nu este o ofertă reală. Sunt diferite site-uri care n-au în spate neapărat o agenţie de turism, integratori de ofertă. Mai găseşti oferte, dar poate nu sunt updatate, nu sunt actualizate. Deci n-ai cum să ai o vacanţă foarte bună pe ofertă super extraordinară, vai, ce pont am prins, că nu există aşa ceva.

Asigurarea este esenţială.

Corina Gliguţă: Recomandăm tuturor să-şi cumpere pachetul de asigurare storno şi cu medicală inclusă, pentru că asigurarea storno, dacă ţi se întâmplă ceva, te acoperă de riscul de a nu mai putea pleca în vacanţă, dacă te îmbolnăveşti sunt acoperite cheltuielile medicale.

Operatorii autorizaţi de turism le recomandă cumpărătorilor ca înainte de achiziţionare unui pachet de vacanţă să citească în detaliu toate prevederile din contract şi abia apoi să plătească. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)