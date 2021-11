Reprezentanţii PNL, PSD şi UDMR negociază programul de guvernare

După ce au convenit să formeze o coaliţie şi să formeze un guvern cu largă majoritate, reprezentanţii PNL, PSD şi UDMR negociază acum programul de guvernare.

Astăzi au fost abordate câteva teme bugetare şi fiscale.

Zi lungă astăzi pentru pentru PNL, PSD şi UDMR. Negociatorii celor trei partide au discutat, au analizat, au convenit punctele comune, dar au constatat şi că există divergenţe în anumite domenii cheie ale viitorului program comun de guvernare.

Astfel, prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spunea că social-democraţii au propus în cadrul negocierilor, la capitolul economie-finanţe, creşterea salariului minim, a pensiei minime, dar şi a alocaţiilor pentru copii. Pentru a creşte veniturile la buget, care să acopere aceste majorări, social-democraţii propun mai multe măsuri în domeniul fiscal.

Sorin Grindeanu: Prima dintre ele ar fi cea legată de taxarea luxului. Este un lucru pe care nu îl inventăm noi. Vrei iaht, plăteşti în plus. Doi: România are cea mai mică rată de colectare la nivelul Uniunii Europene. Este un lucru care este absolut necesar să-l corectăm. Trei: e nevoie de un efort naţional pentru combaterea evaziunii fiscale. Patru: nu suntem de acord cu eliminarea facilităţilor pentru cercetare, IT şi construcţii.

Premierul interimar, Florin Cîţu, preşedintele PNL, arăta că liberalii nu se opun creşterilor de salarii sau pensii, dar acestea trebuie să aibă loc, încadrându-se în ţinta de deficit asumată. Florin Cîţu menţiona că în cadrul negocierilor, liberalii au subliniat că nu sunt de acord cu introducerea unor noi taxe şi impozite.

Florin Cîţu: În România, orice venit este deja impozitat. Este vorba dacă vrem să penalizăm pe cineva că a avut în viaţă, că a muncit şi că acumulat active, dacă vrem să îl penalizăm suplimentar. Mie nu mi se pare normal acest lucru. A, dacă e vorba de evaziune fiscală, bineînţeles că sunt de acord să eliminăm evaziunea fiscală, dar nu sunt de acord ca românii care muncesc, îşi asumă riscuri, investesc şi au plătit impozite, pentru că au acumulat active la care au plătit impozite, să venim după aceea să spunem că mai trebuie să mai plătiţi ceva, pentru că asta e justiţie socială. Cu asta nu suntem de acord, dar suntem de acord cu eliminarea evaziunii fiscale la orice nivel: şi la nivel mic, şi la nivel mare.

Pe de altă parte, Florin Cîţu a menţionat că în structura noului executiv se vor regăsi încă două ministere. În privinţa numelui premierului, discuţiile continuă între cele trei partide, dar este clar că PSD, PNL şi UDMR vor merge la Palatul Cotroceni cu o singură propunere, a mai spus Florin Cîţu. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)