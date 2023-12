Record absolut de generozitate la Festivalul Brazilor de Crăciun: Un million de euro, pentru accesul real la educație al copiilor vulnerabili

Doi brazi și-au disputat primul loc și au fost licitați contra sumei de 140.000 de euro: bradul UNTOLD și cel creat de Salvați Copiii România, cu sprijinul Ștefaniei Mircea



București, 11 decembrie 2023 : Cu o miză ambițioasă pentru cea de-a 23-a ediție, Festivalul Brazilor de Crăciun a reușit să adune fonduri de un million de euro, pentru restabilirea dreptului egal la educație pentru copiii aflați în risc sever de sărăcie și excluziune socială. Cei 22 de brazi licitați în seara de gală a Festivalului Brazilor de Crăciun, organizată în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, vor asigura astfel sprijin socio-educațional pentru 16.000 de copii. Cei mai râvniți doi brazi au reușit să fie ofertați contra sumei de 140.000 de euro. Ancheta Salvați Copiii România arată că 95% dintre familiile care se confruntă cu sărăcia nu mai au bani de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii.

În cadrul Galei Festivalului Brazilor de Crăciun, brazii concepuți și donați de către designeri și artiști recunoscuți din România au fost licitați cu sume cuprinse între 10.000 și 140.000 de euro, de companiile care și-au asumat rolul de actori majori ai responsabilității sociale. În total, suma strânsă a fost de un million de euro din licitația brazilor, vânzarea biletelor de tombolă și sponsorizări.

Gazdele serii au fost Andreea Raicu și Marius Pancu, cu suportul lui Omid Ghannadi, care au transformat seara într-un spectacol al binelui.

Doi brazi și-au disputat primul loc :

UNTOLD CREATIVE TEAM – bradul Metamorphosis , care a fost licitat cu 140.000 euro de către Kaufland România și Catena;

, care a fost licitat cu 140.000 euro de către Kaufland România și Catena; Bradul SALVAȚI COPIII, cu sprijinul ȘTEFANIEI MIRCEA –Sunete magice de Crăciun a obținut suma de 140.000 euro, prin efortul comun al Kaufland România, Druid, KULTHO Forever Diamonds, Romanian Business Consult, Banca Comercială Română.

Următorii brazi licitați au fost :

ENDORPHIN LAB – ADONIS ENACHE & ATELIER DUAL – Bradul cu Povești – 130.000 euro – au licitat KRUK România și Catena;

– au licitat KRUK România și Catena; DOINA LEVINTZA – Bradul Crăiasa Zăpezii – 100.000 euro – licitat de Catena;

– licitat de Catena; MIHAI POPESCU și Tino Mob & TWINS STUDIO – bradul Laolaltă – 65.000 euro – a licitat Banca Comercială Română.

De-a lungul celor 22 de ediții anterioare au fost colectate fonduri în valoare de peste 8 milioane de euro: 211.127 de copii din medii sociale vulnerabile au primit ajutor pentru integrarea socio-educațională.

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România : « Sărăcia este un flagel cu consecințe atât pe termen lung, cât și asupra întregii societăți. Soluția reală pentru a deveni o societate funcțională, care valorizează educația și meritocrația, este investiția în garantarea dreptului la educație pentru toți copiii.

Suntem mereu surprinși de forța solidarității și ea rămâne resursa care ne dă curaj, nouă și copiilor, să construim o lume mai bună cu fiecare an ».

Brazii Ediției 2023: 8 decembrie, marea seară a carității:

GHEORGHE FIKL a creat Bradul cu-totul-roșu: o stilizare în volum abstract a unui “brad de hârtie” din copilăria artistului, care, adeseori, își desena și își colora singur bradul de Crăciun. În oricare formă, amintirea a rămas intensă și un prilej de bucurie și încredere în binele care ne susține întotdeauna în seara de Crăciun.

o stilizare în volum abstract a unui “brad de hârtie” din copilăria artistului, care, adeseori, își desena și își colora singur bradul de Crăciun. În oricare formă, amintirea a rămas intensă și un prilej de bucurie și încredere în binele care ne susține întotdeauna în seara de Crăciun. CONSTANTIN ALEXANDRU MARINETE, bradul A fost odată: o sculptură începută de Constantin Marinete – tatăl și finalizată de Constantin Al. Marinete – fiul, prin care este stilizată puterea încrederii și a dragostei cu care cei mari îi învestesc pe copii.

o sculptură începută de Constantin Marinete – tatăl și finalizată de Constantin Al. Marinete – fiul, prin care este stilizată puterea încrederii și a dragostei cu care cei mari îi învestesc pe copii. DOINA LEVINTZA – bradul Crăiasa zăpezii: o alegorie despre lupta dintre bine și rău. O invitație la reflecție și imaginație, care îmbină frumusețea și misterul vieții.

o alegorie despre lupta dintre bine și rău. O invitație la reflecție și imaginație, care îmbină frumusețea și misterul vieții. OMID GHANNADI & ZOLI TÓTH – bradul canDOARE: o lucrare despre puterea cuvintelor, un mic ciob de sticlă prin care să ne uitam un pic în noi, la noi, la cuvintele care ne înconjoară.

o lucrare despre puterea cuvintelor, un mic ciob de sticlă prin care să ne uitam un pic în noi, la noi, la cuvintele care ne înconjoară. LAURA H ÎNCU – bradul Aur viu : o expresie a speranței că, prin eforturile noastre colective, putem crea un impact pozitiv asupra planetei și asupra vieților celor care au nevoie de sprijin.

o expresie a speranței că, prin eforturile noastre colective, putem crea un impact pozitiv asupra planetei și asupra vieților celor care au nevoie de sprijin. LEMON INTERIOR DESIGN – bradul LEGO LIFE: realizat din piese magice de LEGO, conceptul are la bază inspirația pe care o găsim în copii, potențialul și unicitatea fiecăruia. Asamblarea pieselor reprezintă o metaforă pentru diversitatea și individualitatea copiilor care ne inspiră în fiecare zi.

realizat din piese magice de LEGO, conceptul are la bază inspirația pe care o găsim în copii, potențialul și unicitatea fiecăruia. Asamblarea pieselor reprezintă o metaforă pentru diversitatea și individualitatea copiilor care ne inspiră în fiecare zi. ENDORPHIN LAB – ADONIS ENACHE & ATELIER DUAL – Bradul cu Povești : fiecare ramură poartă în ea nu doar ornamente, ci întregi lumi și aventuri. Bradul cu Povești reprezintă un simbol al generozității și solidarității, iar fiecare rădăcină a sa este ancorată în dorința de a face lumea mai luminoasă pentru fiecare suflet.

: fiecare ramură poartă în ea nu doar ornamente, ci întregi lumi și aventuri. Bradul cu Povești reprezintă un simbol al generozității și solidarității, iar fiecare rădăcină a sa este ancorată în dorința de a face lumea mai luminoasă pentru fiecare suflet. DHANIEL NORA, cu sprijinul SEPHORA – bradul Îngerul: puterea binelui de a avea grijă de noi.

puterea binelui de a avea grijă de noi. UNTOLD CREATIVE TEAM – bradul Metamorphosis : bradul vorbește despre renașterea conexiunilor dintre oameni, protejate ca prin magie de aripa unui Phoenix. O întoarcere la noi, la noi începuturi, la echilibru, o aducere aminte că apropierile dintre suflete aprind spiritul Crăciunului.

: bradul vorbește despre renașterea conexiunilor dintre oameni, protejate ca prin magie de aripa unui Phoenix. O întoarcere la noi, la noi începuturi, la echilibru, o aducere aminte că apropierile dintre suflete aprind spiritul Crăciunului. SIMONA & GABRIEL GHERASIM – GALLANTIQUE BOUTIQUE – bradul Îngeri păzitori pentru copii : bradul spune povestea îngerilor care îi veghează zi de zi pe copii, cu grijă şi cu iubire infinită. Un înger pentru fiecare copil este, de fapt, scânteia pentru care luptăm.

: bradul spune povestea îngerilor care îi veghează zi de zi pe copii, cu grijă şi cu iubire infinită. Un înger pentru fiecare copil este, de fapt, scânteia pentru care luptăm. MIHAI POPESCU și Tino Mob & TWINS STUDIO – bradul Laolalt ă : un brad inedit, printat 3D la dimensiuni mari, singurii din România cu acces la această imprimantă de mari dimensiuni. O invitație la comuniune, la petrecerea Sărbătorilor de iarnă solidari cu cei din jur, în spiritul bucuriei simple și autentice.

: un brad inedit, printat 3D la dimensiuni mari, singurii din România cu acces la această imprimantă de mari dimensiuni. O invitație la comuniune, la petrecerea Sărbătorilor de iarnă solidari cu cei din jur, în spiritul bucuriei simple și autentice. ARCHITECTURAL CHRISTMAS – ANA MOHONEA DAIA & MARIA MOHONEA – Cheia Crăciunului – O cheie este un mijloc de a deschide sau de a inchide un drum. De cele mai multe ori o cheie păzeste ce avem mai valoros. Cheia este un obiect atat de mic prin care putem oferi ceva important pentru fiecare dintre noi. Cheia Crăciunului este nădejdea de mai bine.

O cheie este un mijloc de a deschide sau de a inchide un drum. De cele mai multe ori o cheie păzeste ce avem mai valoros. Cheia este un obiect atat de mic prin care putem oferi ceva important pentru fiecare dintre noi. Cheia Crăciunului este nădejdea de mai bine. STUDIUM ON SPACE, cu sprijinul EDENHOLZ RESIDENCE – bradul Forme cu fond: o instalație despre întrunirea spiritelor dincolo de resurse și instrumente, o lucrare despre prilejuri ale punerii în comun și ale apropierii.

o instalație despre întrunirea spiritelor dincolo de resurse și instrumente, o lucrare despre prilejuri ale punerii în comun și ale apropierii. ROXANA DAN & LISA & CO. – bradul Stare de spirit: importanța liniștii interioare, a comunității și a comuniunii; importanța fiecărei zile, căci prilejul de a fi împreună există necontenit la fiecare pas.

importanța liniștii interioare, a comunității și a comuniunii; importanța fiecărei zile, căci prilejul de a fi împreună există necontenit la fiecare pas. DIANA NICOLAIE & ELA CRĂCIUN – bradul Holy spirit: Multe dintre tradițiile noastre memorabile și de durată de Crăciun includ diferite tipuri de lumini – lumini pe copaci, lumini în și pe casele noastre, lumânări pe mesele noastre. Bradul este realizat dintr-o placă de beton, pentru a crea antiteza între materialul rece folosit și lumina care aduce căldură.

IULIA TOTOIANU & LIBRIS – bradul Înfofolitu’: un simbol al grijii, realizat cu gândul la copiii ale căror greutăți sunt mai mari decât orice cazemată sau furtună de zăpadă, decât orice bulgăre primit acolo unde fularul nu ajunge și nu acoperă micile fețe înghețate. Înfofolitu’ este prietenul copiilor nemângâiați și are câte un fular pentru orice micuț care nu cunoaște căldura, confortul și siguranța oferite de părinți.

un simbol al grijii, realizat cu gândul la copiii ale căror greutăți sunt mai mari decât orice cazemată sau furtună de zăpadă, decât orice bulgăre primit acolo unde fularul nu ajunge și nu acoperă micile fețe înghețate. Înfofolitu’ este prietenul copiilor nemângâiați și are câte un fular pentru orice micuț care nu cunoaște căldura, confortul și siguranța oferite de părinți. SUMMER WELL CREATIVE LAB X KAUSTIK – Xmas Tree Dreaming of Summer: o creație unică și fantezistă care aduce sărbătorilor de iarnă din magia zilelor fierbinți de vară.

o creație unică și fantezistă care aduce sărbătorilor de iarnă din magia zilelor fierbinți de vară. SMILEY & HAHAHA PRODUCTION – Bradul de ACASĂ: Anul acesta, Smiley și HaHaHa Production propun o instalație care vorbește întocmai despre puterea și frumusețea gestului de a salva și proteja copiii. Transformată într-un cântec ce amintește de cutiile muzicale, piesa „Acasă” ține confort brăduțului natural, protejat de o piramidă transparentă, reprezentând grija de care suntem datori noilor generații.

Anul acesta, Smiley și HaHaHa Production propun o instalație care vorbește întocmai despre puterea și frumusețea gestului de a salva și proteja copiii. Transformată într-un cântec ce amintește de cutiile muzicale, piesa „Acasă” ține confort brăduțului natural, protejat de o piramidă transparentă, reprezentând grija de care suntem datori noilor generații. OVIDIU BUTA și MARA & TOM – bradul Let it Play: Creativitatea nu este doar apanajul geniilor sau artiștilor. Dimpotrivă, este un suport esențial pentru orice proces de învățare și dezvoltare și formează adulții de mai târziu: pentru a reuși în viață trebuie să începi prin a învăța să te joci.

Creativitatea nu este doar apanajul geniilor sau artiștilor. Dimpotrivă, este un suport esențial pentru orice proces de învățare și dezvoltare și formează adulții de mai târziu: pentru a reuși în viață trebuie să începi prin a învăța să te joci. NICU BOCANCEA & FLORĂRIA IRIS: bradul Plânsul pădurilor : Un manifest pentru pădurile copilăriei unde copiii hoinăreau pe cărări misterioase și se aventurau în jocurile naturii printre brazii înalți și bogați.

: Un manifest pentru pădurile copilăriei unde copiii hoinăreau pe cărări misterioase și se aventurau în jocurile naturii printre brazii înalți și bogați. ADELA PÂRVU & NEON LIGHTING : Îmbrățișare : O lucrare care ne duce cu gândul la o îmbrățisare, care sugerează ideea de ocrotire, prin forma sa, dar și prin versatilitate. Cu baza mare, așezat pe podea, este un brad ce luminează calea copiilor, dar întors, devine un candelabru ce luminează privirile și inimile celor care contribuie pentru binele copiilor.

: : O lucrare care ne duce cu gândul la o îmbrățisare, care sugerează ideea de ocrotire, prin forma sa, dar și prin versatilitate. Cu baza mare, așezat pe podea, este un brad ce luminează calea copiilor, dar întors, devine un candelabru ce luminează privirile și inimile celor care contribuie pentru binele copiilor. SALVAȚI COPIII, cu sprijinul ȘTEFANIEI MIRCEA – bradul Sunete magice de Crăciun: creat din instrumente muzicale și decorațiuni de Crăciun, bradul vine însoțit de tablouri pictate de copii, care se vor oferi licitatorilor.

Context:

Criza costului vieții a afectat în mod semnificativ categoriile sociale vulnerabile: majoritatea covârșitoare (95%) a familiilor ai căror copii sunt integrați în programele educaționale ale Organizației Salvați Copiii România nu mai pot acoperi nevoile de bază, cum ar fi: tratamente medicale, alimente și îmbrăcăminte pentru copii. Astfel, în decursul ultimului an, 71% dintre familiile vulnerabile s-au văzut nevoite să renunțe la cheltuielile cu îmbrăcămintea și încălțămintea, în vreme ce 24% au redus din cheltuielile cu alimentele, arată datele unei anchete sociologice derulate de Salvați Copiii România.

Cele mai multe dintre familiile beneficiare ale programelor Salvați Copiii România (51,58%) au un venit de sub 400 lei/membru de familie, 32,48% dintre familii declară un venit sub 600 lei/membru de familie și doar 15,9% afirmă că venitul pe membru de familie depășește 600 lei.

Organizația Salvați Copiii și-a intensificat în anul 2023 programele de prevenire a abandonului școlar, reintegrare școlară și sprijin socio-educațional pentru copiii victime ale sărăciei și dedică cea de-a 23-a ediție a prestigiosului Festival al Brazilor de Crăciun strângerii de fonduri pentru susținerea educației copiilor vulnerabili.

75% dintre copiii participanți la programele de educație remedială au înregistrat progres școlar bun și foarte bun.

Cum stă România: date cheie despre bunăstarea copilului și accesul la servicii sociale

Riscul de sărăcie sau de excluziune socială a crescut pentru copiii din Uniunea Europeană cu 0,4 puncte procentuale, de la 24,0% la 24,4%, între 2020 și 2021, cu rata cea mai ridicată în România – 41,5%, urmată la distanță de Spania – 33,4%, în vreme ce în Finlanda și Danemarca a fost cel mai scăzut, în 2021 (13,2% și respectiv 14%), potrivit Eurostat [1] .

. În România, riscul de sărăcie sau de excluziune socială este mult mai mare în zonele rurale decât în mediul urban: în 2021, rata a fost de 16,1% în orașele mari, 30,7% în urbanul mic și suburbii și 50,1% în zonele rurale.

În 2021, peste 1,5 milioane de copii din România (41,5% din numărul total al copiilor) creșteau în risc de sărăcie sau excluziune socială.

Testele naționale organizate în 2022 cu scopul de a depista problemele timpurii de alfabetizare arată rezultate slabe la învățătură în școlile din România[2]. Rezultatele arată că doar 11% dintre elevii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani sunt cititori fluenți, în timp ce 42% dintre elevi sunt calificați drept „nefuncționali”, ceea ce se apropie de analfabetism.

Creatorii care au realizat anul acesta brazi unicat sunt:

DOINA LEVINTZA • GHEORGHE FIKL • OMID GHANNADI & ZOLI TÓTH • LAURA HÎNCU • CONSTANTIN ALEXANDRU MARINETE • LEMON INTERIOR DESIGN • ENDORPHIN LAB – ADONIS ENACHE & ATELIER DUAL • DHANIEL NORA, cu sprijinul SEPHORA • UNTOLD CREATIVE TEAM • NICU BOCANCEA & FLORĂRIA IRIS • SIMONA & GABRIEL GHERASIM – GALLANTIQUE BOUTIQUE • ADELA PÂRVU & NEON LIGHTING • MIHAI POPESCU ȘI TINO MOB & TWINS STUDIO • ARCHITECTURAL CHRISTMAS – ANA MOHONEA DAIA & MARIA MOHONEA • STUDIUM ON SPACE, cu sprijinul EDENHOLZ RESIDENCE • ARH. ROXANA DAN & LISA & CO. • DIANA NICOLAIE & ELA CRĂCIUN • IULIA TOTOIANU & LIBRIS • SUMMER WELL CREATIVE LAB & KAUSTIK • SMILEY & HAHAHA PRODUCTION • OVIDIU BUTA împreună cu MARA & TOM. Acestora li s-a alăturat SALVAȚI COPIII, cu sprijinul ȘTEFANIEI MIRCEA.

Sponsorii ediției 2023:

Diamond: BCR, Catena, KULTHO Forever Diamonds

Platinum: Garanti BBVA, Kaufland România, Mastercard, Oscar Downstream, Romanian Business Consult, OSKAR, Smart Soft Power

Gold: Banca Transilvania, Beautik Haute Parfumerie, BN BUSINESS, Clifford Chance Badea, GICA Import Export, Hidroelectrica, Medist, MET România Energy, Wienerberger

Silver: Alumil, Bitdefender, CIT ONE, Giscad, Interbrands Orbico România, Kruk România, Maresi Foodbroker, Maviprod, Mondial Assistance, ONE UNITED PROPERTIES, PEPCO România, Porsche Finance Group România, Rompetrol, Terapia, Viatris.

Mulțumiri speciale: TUI, Musette, Malvensky, DENT ESTET, Summer Well, Optimize Body Center, Andreea Raicu, Atra Doftana, BDG, Beciul Domnesc, Biocode Skincare, Burberry, Conacul Secuiesc, Daskalides România, MAGMATIK, Davidoff, DaVino, Degusteria Francesca, Depozitarul Central, DOUGLAS, Elena Perseil, emagic, Fillerina MagnaPharm, GETT’S, Hedare, Hotel EPOQUE, Hotel IAKI, Hyppo Kids & Kiddo, Ivatherm, KIEHL’S, Lancôme, Lisa & Co., Love Beauty, Maison Le Cygne, Moogu, my Geisha, Maximizer Beauty, NEXT România, Niran, OBSIDIAN, Purple Flowers, Rowenta, SEPHORA România, SHINZŌ Spa, Soho House of Beauty, TOPLINE, Weco Travel, Wild Olive.

Comitetul de organizare : Florentina Costea, Andreea Nicoleta Deliu-Pasol, Omid Ghannadi, Amalia Năstase, Dhaniel Nora, Andreea Raicu, Gabriela Alexandrescu.

[1] Eurostat, Children at risk of poverty or social exclusion, September 2022.

[2] European Commission, Education and Training Monitor 2022 Romania