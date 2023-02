Ratele la creditele bancare cu dobânzi variabile nu vor înregistra creşteri semnificative în perioada următoare

Ratele la creditele bancare cu dobânzi variabile nu vor mai înregistra creşteri semnificative în perioada următoare. Afirmaţiile au fost făcute, în exclusivitate, la „Serviciul de noapte” de la Radio România, de către purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu.

Dan Suciu: Cele cu ROBOR nu vor mai creşte, ROBOR-ul şi-a atins maximum cel puţin pentru această perioadă de timp. Aşa cum vedem lucrurile acum la Banca centrală, dacă nu apar, Doamne fereşte, crize noi, dar nu le întrevedem, iar aceste credite cu ROBOR nu vor mai creşte, ele au atins 8, 8 şi ceva în cursul anului trecut, acum e 7,20 ROBORUL la trei luni, după care se cotează, deci este într-o scădere. IRCC în trimestrul II, probabil va trece de 6 dar n-avem creşteri semnificative.

Şi creşterea preţurilor se va tempera în a doua parte a anului, iar inflaţia va scădea la o singură cifră spre sfârşitul lui 2023, a mai declarat Dan Suciu.

Dan Suciu: Nu vom avea un an de recesiune. În România, noi ne aşteptăm, şi ăsta e un mesaj extrem de important, să avem o inflaţie de o singură cifră începând din partea a doua anului. Dacă avem noroc, o să avem şi un an agricol bun. Nici nu am emoţii legat de prognoza aceasta pe care o facem, adică ne putem duce chiar la o cifră relativ mică spre finalul anului, ne dă încredere să spunem că în prima parte a anului viitor ne atingem ţinta de 2.5.

Potrivit celui mai recent raport al Băncii Naţionale, sistemul financiar-bancar al României este unul stabil. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)