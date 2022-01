Rafila: Săptămâna viitoare va exista o nouă creştere spectaculoasă a cazurilor de COVID-19; această evoluţie va mai dura

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, că trendul ascendent al infecţiilor cu SARS-CoV-2 continuă, menţionând că săptămâna viitoare va urma o nouă creştere spectaculoasă a numărului de cazuri şi se aşteaptă ca această evoluţie să mai dureze cel puţin două săptămâni, până pe data de 10 februarie.

‘Trendul ascendent al acesteia infecţii continuă, chiar dacă astăzi a fost o mică scădere, aşteptată, pentru că ieri am avut numărul maxim de cazuri după patru zile libere, când, în mod evident, testarea a fost mai limitată. Şi aceste valori, în jurul a 30.000 de cazuri, probabil că vor fi înregistrate până sâmbătă, după care va urma o nouă scădere, undeva în jurul cifrei de 15 – 18.000 de cazuri, estimăm noi, pentru weekend, dar săptămâna viitoare va exista o nouă creştere spectaculoasă, să zicem, şi cifrele cu patru în faţă nu sunt excluse pentru această perioadă’, a afirmat Rafila la începutul şedinţei de guvern.

El a apreciat că este importantă şi viteza de creştere a numărului de cazuri COVID.

‘Când o să am informaţii legate de continuarea reducerii vitezei de creştere… Adică, creşterea continuă. Ne interesează şi viteza de creştere. Am avut opt zile sau nouă zile de scădere a creşterii, iar acum este oarecum stabilizată. Acea rată de reproducere e în jur de 1,25 de câteva zile, dar în momentul când o să am informaţii suplimentare, o să le aduc la cunoştinţă’, a spus Rafila. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro